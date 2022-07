Comment mettre des chansons dans le statut WhatsApp

in

Mettre de la musique dans WhatsApp States est plus facile que vous ne l’imaginez. Nous vous expliquerons étape par étape comment vous pouvez le faire

Nous vous expliquerons comment vous pouvez mettre de la musique dans les états WhatsApp. Bien qu’ils soient fondamentalement copie des histoires Instagram, Les États WhatsApp ne donnent pas la possibilité de ajouter des chansons pour accompagner des images ou des vidéos que nous grimpons Cependant, il existe une méthode qui permet mettre des chansons dans nos états.

Vous verrez que le processus à suivre est extrêmement simple, et qu’il vous suffit de avoir une application installée pour jouer de la musique sur mobile, soit via diffusion comme Spotify, ou un lecteur de musique local si vous souhaitez mettre la musique que vous avez téléchargée dans vos états.

L’astuce définitive pour mettre de la musique dans les états de WhatsApp

Jusqu’à l’arrivée de la musique dans Spotify Stories, l’astuce pour mettre la musique dans le statut WhatsApp Il a été largement utilisé par les membres du réseau social.

La première chose dont vous avez besoin est avoir un lecteur de musique installé. Sert à la fois Spotify, Apple Music, Tidal ou tout autre service de streaming diffusion musical, tel qu’un lecteur de musique local. Lorsque vous l’avez, suivez simplement ces étapes :

Lancez la lecture de la musique que vous souhaitez ajouter à votre statut via l’application de votre choix.

Ouvrez WhatsApp et accédez à l’onglet « Statut ». Tapez sur « Mon statut ». Avant de commencer l’enregistrement, ouvrez votre lecteur de musique mobile et commencez à jouer la chanson que vous souhaitez ajouter à votre statut. Revenez à WhatsApp et maintenez enfoncé le bouton en bas au centre pour commencer à enregistrer une vidéo. Lorsque vous avez terminé, retirez votre doigt du bouton.

C’est tout. Comme vous le verrez dans l’aperçu vidéo, le mobile aura capté la musique de fond et sera entendu dans l’état. Les autres personnes qui voient votre statut pourront également écouter la chanson.

Gardez à l’esprit que depuis WhatsApp obtiendra le son de votre haut-parleur mobile, la qualité de la musique peut ne pas être aussi élevée que sur Instagram ou d’autres réseaux sociaux où l’option d’ajouter de la musique aux histoires est incluse. Malgré cela, la qualité devrait être plus que suffisante.

Une autre astuce associée à cette fonction consiste à laisser le mobile sur une table ou une surface complètement plane avec l’appareil photo pointant vers le bas avant de commencer l’enregistrement. Avec cela, vous obtiendrez une image complètement noire, comme si nous avions téléchargé une photo au format vertical à l’état.

Utilisez des applications tierces pour mettre des chansons dans vos états

Étant donné que les états de WhatsApp permettent ajouter des vidéos de la galerieune autre méthode pour mettre de la musique dans les états Il consiste à créer une vidéo via un éditeur, à intégrer la musique dans le clip, puis à la télécharger aux états.

Il existe des dizaines de éditeurs vidéo mobiles avec la possibilité d’ajouter de la musique. L’un des plus populaires et des plus faciles à utiliser est CapCut.

Lorsque la vidéo est prête –vous pouvez également utiliser une image statique et mettre la musique en arrière-plan–, il vous suffit de exportez-le dans votre galerie et téléchargez-le dans les états WhatsApp. C’est si simple!

Pouvez-vous mettre de la musique dans les « autres » statuts de WhatsApp ?

Il fut un temps où le « statut » de WhatsApp était quelque chose de très différent de ce que nous connaissons aujourd’hui. Au début de l’application de messagerie, l’application permettait mettre notre état actuel dans le texte, pour permettre aux autres utilisateurs de WhatsApp savoir ce que nous faisions à l’époque.

Ces textes précisent sont toujours présents dans l’application, et pour les modifier, vous devez accéder à la configuration de notre profil, où une section « Info » apparaîtra.

Au jour d’aujourd’hui, il n’y a pas d’option pour ajouter de la musique à ces états, car il n’y a pas d’intégration avec les services de streaming musical. Cependant, il est toujours possible d’écrire l’état manuellement dans montrer aux autres utilisateurs quelle musique nous écoutons à chaque instant.

