Comment mettre à niveau votre forge à Valheim

Une fois que vous avez construit votre première forge à Valheim, ce n’est pas la fin, car vous devrez mettre à niveau pour débloquer de plus en plus d’objets dans le jeu; voici tout ce que vous devrez faire pour mettre à niveau votre forge.

Comment améliorer la forge de Valheim

Pour améliorer votre forge à Valheim, vous devrez construire les objets d’artisanat suivants à côté.

Refroidisseur de forge

Enclumes

Soufflets de forge

Forge Toolrack

Meule

Construire l’un des objets d’artisanat énumérés ci-dessus améliorera la forge d’un rang et débloquera de nombreuses recettes d’artisanat; Cela dit, voici toutes les ressources dont vous avez besoin et ce dont vous avez besoin pour débloquer et fabriquer toutes les mises à niveau de forge.

Comment fabriquer une glacière de forge à Valheim

Vous devrez fabriquer un refroidisseur de forge comme toutes les améliorations de forge en cliquant avec le bouton droit sur un marteau, puis en accédant à l’onglet de fabrication. Vous devrez également obtenir du cuivre et du bois fin pour déverrouiller la fabrication du refroidisseur de forge; une fois que vous avez les deux, vous pouvez fabriquer la glacière avec 25 bois fins et dix cuivre.

Comment fabriquer un soufflet de forge à Valheim

Une fois que vous aurez du fer et de l’artisanat ou que vous aurez trouvé une chaîne, vous pourrez fabriquer des soufflets de forge. Vous devrez également le placer près d’un établi comme pour toutes les mises à niveau de forge. Cela dit, voici tout ce que le soufflet de forge nécessite ci-dessous.

Cinq peau de cerf

Cinq bois

Quatre chaînes: Vous pouvez obtenir des chaînes de spectres ou de cryptes englouties qui nécessitent une clé de marais pour s’ouvrir,

Comment fabriquer un trousse d’outils Forge à Valheim

Vous pouvez fabriquer une boîte à outils de forge après avoir obtenu du fer; une fois que vous avez déverrouillé la recette, voici tout ce dont la mise à niveau nécessite la liste ci-dessous.

Comment fabriquer une enclume à Valheim

Vous pouvez faire une enclume après avoir obtenu des barres de bronze; après avoir obtenu le bronze, vous pouvez créer des enclumes avec les ressources répertoriées ci-dessous.

Comment fabriquer une enclume de forgeron à Valheim

Vous pouvez faire une enclume de forgeron après avoir déverrouillé en obtenant des barres de fer; Une fois que vous avez tout cela, vous pouvez créer l’enclume du forgeron avec les ressources répertoriées ci-dessous.

Comment construire une meule à Valheim

Vous pouvez fabriquer une meule après avoir obtenu du fer et construit un tailleur de pierre; après cela, vous pouvez fabriquer une meule avec 25 bois et une pierre à aiguiser que vous pouvez fabriquer dans le tailleur de pierre.

Une fois que vous aurez construit les six améliorations, vous pourrez créer une tonne de nouvelles recettes comme des pioches en fer, une armure, l’ancienne lance et l’arc du chasseur. Cependant, la plupart des recettes nécessiteront des barres de fer ou de bronze, et pour les obtenir, vous devrez rassembler le minerai et le faire fondre dans une fonderie.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme Comment mettre à niveau votre établi et comment faire une pioche dans Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.