comment mettre à niveau les outils dans Stardew Valley

Afin de couper de grandes souches et de casser de grosses roches, vous devrez mettre à niveau vos outils en Stardew Valley; mais où pouvez-vous même faire cela dans le jeu?

Où mettre à niveau les outils dans Stardew Valley

Pour mettre à niveau les outils dans Stardew Valley, vous devez visiter le forgeron de la ville de 9 h à 16 h et choisir l’option de dialogue pour le faire. Après cela, vous pouvez demander au forgeron de mettre à niveau les outils suivants avec une certaine somme d’argent et de matériaux.

Hache

Canette d’eau

Pioche

Houe

Poubelle

Les améliorations à venir sont en cuivre, et pour mettre à niveau vos outils en cuivre, il vous en coûtera 2k d’or et cinq barres de cuivre chacune. Vous pouvez obtenir les barres de cuivre en extrayant le minerai à l’intérieur de la mine ou d’autres sources diverses comme la rupture des géodes; quelque chose que vous pouvez également faire chez le forgeron.

La mise à niveau vers le cuivre améliorera considérablement vos outils et vous permettra de faire plus de choses. Par exemple, les haches en cuivre couperont les grandes souches en huit coups et les petites en quatre coups; avec cela, votre eau peut avoir une plus grande capacité à retenir l’eau. Consultez la liste ci-dessous pour la liste complète des mises à niveau que vous pouvez obtenir et leurs coûts.

Mises à niveau du cuivre; Or 2k et cinq barres de cuivre, les poubelles ne coûteront que 1k d’or pour être améliorées.

Mises à niveau de l’acier; Or 5k et cinq barres de fer, les poubelles ne coûteront que 2500k d’or pour être améliorées.

Mises à niveau d’or; Or 10k et cinq lingots d’or, les poubelles ne coûteront que 5k d’or pour être améliorées.

Mises à niveau Iridium; 25 carats d’or et cinq barres d’iridium, les poubelles ne coûteront que 12 500 milliers d’or à mettre à niveau.

