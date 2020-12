Comment mettre à niveau les armes et l’équipement dans Cyberpunk 2077

Vous pouvez obtenir beaucoup d’armes et d’équipement Cyberpunk 2077 et de meilleures versions des deux tout au long du jeu. Mais que se passerait-il s’il y avait un élément, en particulier, que vous aimiez vraiment mais qu’il est relativement faible par rapport à votre niveau de personnage actuel? Eh bien, il y a une solution à votre problème, et c’est de la mettre à niveau. Cela dit, dans ce guide, nous vous apprendrons à améliorer les armes et l’équipement en Cyberpunk 2077.

Comment mettre à niveau des éléments dans Cyberpunk 2077

En bref, pour améliorer les armes et l’équipement Cyberpunk 2077, vous devez accéder à votre hub de menu d’inventaire, puis accéder à l’onglet du menu de fabrication, comme indiqué ci-dessus.

Une fois que vous l’avez fait, le menu de fabrication s’ouvrira, et dans ce menu, vous pouvez fabriquer via des plans d’artisanat pour les armes et l’équipement; vous devrez également répondre aux exigences de niveau en plus des ressources pour fabriquer certains objets.

Cependant, pour améliorer les armes et l’équipement Cyberpunk 2077, vous devrez passer de l’onglet de fabrication à l’onglet de mise à niveau, comme indiqué dans l’image ci-dessus. Lorsque vous l’avez, vous pourrez alors mettre à niveau les armes dans le menu suivant.

Si vous souhaitez mettre à niveau un élément spécifique, vous devrez trouver viva les options de catégorie. Une fois que vous avez trouvé l’élément que vous souhaitez mettre à niveau, cliquez dessus et un menu comme celui ci-dessus apparaîtra. Lorsque cela se produit, tout ce que vous devez faire ensuite pour mettre à niveau l’arme est de cliquer sur le bouton de mise à niveau.

Par la suite, votre objet sera mis à niveau, à condition que vous atteigniez le niveau requis pour le faire et que vous disposiez de la quantité de ressources nécessaire. De plus, lorsque vous améliorez un objet, vous augmentez toutes ses statistiques respectives, donc par exemple l’armure, le niveau d’armure augmentera et pour les armes, les dégâts augmenteront.

Pour en savoir plus Cyberpunk 2077, Chez PGG, nous vous soutenons. Venez dès aujourd’hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin. Pour commencer, nous vous recommandons de consulter les guides de changement de personnage et d’équipement. Prenez garde et soyez prudents, mercenaires cybernétiques!