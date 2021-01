Comment mettre à jour votre ancien Xiaomi vers MIUI 11

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre comment mettre à jour votre Xiaomi vers MIUI 11 la nouvelle couche de personnalisation de l’entreprise qui, heureusement, peut être sur votre appareil grâce à un processus assez simple, car il est Xiaomi lui-même celui qui met les moyens pour que nous puissions mettre à jour notre appareil de manière simple.

Pourtant, Si vous souhaitez mettre à jour votre Xiaomi vers MIUI 11, laissez-vous libre pendant quelques minutes et chargez votre appareil à au moins 80%, car il est essentiel pour qu’il n’y ait pas de problème pendant le processus d’installation.

Première étape: téléchargez MIUI 11

Évidemment, La première chose que vous devez faire pour pouvoir mettre à jour votre Xiaomi vers MIUI 11 est de télécharger la version de la couche –S’il est déjà disponible– pour votre appareil, et cela peut être fait de deux manières.

Téléchargez MIUI 11 depuis le programme de mise à jour

Xiaomi, comme beaucoup d’autres fabricants, a décidé il y a des années d’introduire une application spécifiquement utilisée pour afficher et gérer les téléchargements de mises à jour de la couche de personnalisation que l’entreprise lance au fil du temps.

Nous vous recommandons | Ce sont tous les appareils qui peuvent télécharger MIUI 11

Pour y accéder, il suffit recherchez l’application « Updater » et cliquez sur le bouton « Vérifier ». Une fois que vous faites cela, il recherchera la version la plus récente de votre terminal, et s’il y en a une disponible qui n’est pas installée, l’application la téléchargera.

Téléchargez MIUI 11 sur Internet

D’autre part, vous avez également la possibilité de télécharger MIUI depuis Internet, via le site Web MIUI, où Xiaomi met à votre disposition le logiciel de tous ses terminaux, afin que vous puissiez le télécharger et l’installer quand vous le souhaitez.

Tu peux trouver toutes les ROM des mobiles Xiaomi sur le site Web de l’entreprise.. Pour télécharger la version correspondant à votre mobile, il vous suffit de la rechercher et de cliquer dessus. Une fois que vous avez fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton de téléchargement et insérez le fichier dans la mémoire locale de votre smartphone.

Deuxième étape: insérez le fichier sur votre mobile et installez-le

Vous avez déjà le fichier téléchargé dans votre terminal. Si vous l’avez fait en utilisant la première méthode, avec l’application « Updater », une fois que vous l’avez téléchargé, le bouton de téléchargement deviendra « Mettre à jour » ou « Installer ». Eh bien, appuyez sur ce bouton et attendez, vous aurez bientôt MIUI 11 sur votre appareil.

Oui, par contre, Vous l’avez fait en téléchargeant la ROM depuis Internet, vous devrez d’abord la transférer dans la mémoire interne de votre appareil en le branchant sur l’ordinateur et en le transférant. Si vous l’avez téléchargé directement depuis votre smartphone, vous n’aurez rien à faire.

Une fois que vous avez le fichier dans la mémoire interne de votre appareil, il ne vous reste plus qu’à aller dans l’application « Updater », et une fois là, afficher le menu dans le coin supérieur droit et appuyer sur « Choisissez le package de mise à jour ».

Quand tu le fais, Un explorateur de fichiers s’ouvrira et vous devrez rechercher le fichier que vous avez téléchargé, qui aura une extension .zip. Lorsque vous l’avez trouvé, cliquez dessus et cliquez sur OK pour démarrer le processus de mise à jour.

Prêt, MIUI 11 est déjà dans votre terminal

Lorsque le processus de mise à jour est terminé, vous aurez MIUI 11, en gardant vos données dans le terminal. Pour voir toutes les actualités que le constructeur répertorie, il vous suffira d’aller dans l’application à partir de laquelle vous avez mis à jour, afficher le menu et cliquer sur le bouton « Quoi de neuf? ».

MIUI 11 est la meilleure version de MIUI que nous ayons vue jusqu’à présent, et comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités au niveau de la conception et des améliorations de performances qui permettront à votre Xiaomi d’aller plus vite qu’avec MIUI 10. De plus, la couche est un peu plus légère et minimaliste. grâce aux regroupements d’applications que Xiaomi a créés. Maintenant, pour profiter de votre Xiaomi avec MIUI 11!

