Comment mesurer le pouls avec un mobile Android

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez mesurer votre pouls en utilisant uniquement votre smartphone Android.

Vous ne le savez peut-être pas, mais la caméra de votre mobile peut être utilisée pour mesurer votre fréquence cardiaque. Si vous avez un smartphone à portée de main, vous n’avez pas besoin d’un appareil spécifique pour pouvoir mesurer votre pouls et obtenir un résultat précis, il vous suffit d’utiliser une application qui est probablement déjà installée sur votre mobile. De plus, cela ne prendra que quelques minutes et vous pourrez le faire à tout moment et en tout lieu.

Comme il est logique, les données obtenues à l’aide de ce processus ne sont pas précises à 100%, et s’il est nécessaire de calculer avec précision la fréquence cardiaque, il est toujours préférable de recourir à dispositifs médicaux certifiés. Cependant, si vous cherchez un moyen rapide et facile à mesurer le poulsVous êtes au bon endroit.

Durée: 5 minutes

Mesurez facilement votre fréquence cardiaque en utilisant uniquement la caméra mobile

Préparer la candidature

Afin de réaliser la mesure de la fréquence cardiaque, nous allons utiliser une fonction incluse dans le application welltory. C’est l’une des applications les plus connues dans le domaine de la santé, qui permet de réaliser différents types de mesures liées aux signes vitaux.

Il est vrai que certains mobiles, comme ceux de Realme, incluent déjà une option pour mesurer le pouls à l’aide du lecteur d’empreintes digitales à l’écran. Mais si vous n’avez pas de modèle compatible, cette méthode peut être beaucoup plus pratique pour vous.

1. Tout d’abord, installez Welltory

Si vous n’avez toujours pas installé l’application Welltory sur votre mobile, vous devrez l’obtenir. Pour cela, accédez au Google Play Store et téléchargez l’application sur votre mobile.

2. Connectez-vous à l’application et entrez vos données

L’application aura besoin de certaines informations de votre part pour fonctionner, telles que votre âge, votre poids ou votre sexe. Lors de la première ouverture de l’application, vous devrez saisir ces données.

Commencez à mesurer votre fréquence cardiaque

Lorsque vous avez déjà l’application prête à fonctionner, la prochaine chose que vous devez faire est commencez à mesurer votre pouls. Le processus est simple et il vous suffit de suivre ces étapes :

1. Appuyez sur le bouton rouge

Sur l’écran initial de l’application, vous verrez un bouton rouge situé en bas au centre de l’écran. Touchez-le pour entrer en mode de mesure.

2. Placez votre doigt sur la caméra mobile

Afin de mesurer votre pouls, l’application vous demandera de placer votre index sur la caméra principale de l’appareil. Un compte à rebours de cinq secondes commencera, puis vous devrez garder votre doigt sur l’appareil photo pendant la mesure. Ce processus prendra environ deux minutes.

3. Vérifiez votre pouls

Pendant la mesure, vous pourrez voir votre fréquence cardiaque en haut de l’écran. De plus, une fois terminé, l’application générera un rapport complet avec votre pouls, votre variabilité et d’autres données intéressantes.

Comme vous pouvez le voir, le processus est très simple et cela ne vous prendra que quelques minutes. Encore une fois, nous vous rappelons que ces données ne doivent pas être considérées comme des valeurs exactes et, par conséquent, elles ne sont pas valables pour établir des diagnostics médicaux. Cependant, l’application utilise une méthode approuvée par plus de 25 000 études présentes dans PubMed, et ses créateurs travaillent avec University College London, Texas University et Arizona State University, donc les estimations peuvent être très précises.

D’autre part, il convient de mentionner qu’il existe d’autres applications tout aussi utiles pour mesurer d’autres données, notamment des applications pour mesurer la température corporelle ou des applications pour se promener qui peuvent mesurer les pas que vous faites chaque jour.

