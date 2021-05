Comment Meghan Markle enseigne aux femmes 3 façons de vivre de manière authentique et de réussir

Quand Oprah a interviewé Meghan Markle et le prince Harry au sujet de leur décision de se retirer de la famille royale, c’était fascinant car la plupart d’entre nous pouvaient s’y identifier.

Environnement de travail toxique, vérifiez! Souci de la famille, vérifiez! Essayer de trouver notre santé mentale dans ce moment insensé dans le temps, vérifiez, vérifiez!

Malgré la royauté, ils nous montrent que nous pouvons être fidèles à nous-mêmes, créer notre propre voie et posséder nos propres histoires.

Voici 3 peurs que nous partageons tous avec Meghan Markle et comment les surmonter.

1. Montrant aux gens qui nous entourent notre moi authentique.

Les femmes en particulier ont tendance à s’adapter à ce que les autres attendent de nous parce que c’est ce qu’on nous a appris à faire. Ensuite, cela devient notre identité fixe et il est difficile d’intégrer de nouvelles idées de nous-mêmes à mesure que nous grandissons.

Nous intériorisons les messages que nous ne pouvons pas être des femmes d’affaires prospères et de bonnes mères, ou que nous faisons du réseautage, en nous penchant (ou en sortant) et en gravissant les échelons.

Comme le montre l’interview d’Oprah de Meghan Markle, cela peut être déprimant et épuisant.

En tant qu’activiste et auteur de renom, Glennon Doyle, dit de vivre selon les croyances fondamentales des autres: «Voilà comment vous pouvez dire que vous vous remplissez de mauvaises choses. Vous utilisez beaucoup d’énergie, et à la fin, vous se sentir plus vide et moins confortable que jamais. »

2. Se réinventer au moment du changement.

«Il faut du courage pour grandir et devenir ce que vous êtes vraiment», a déclaré le poète ee Cummings.

Dans mon travail pour aider les gens à se réinventer, souvent après avoir réussi dans un domaine de leur vie, le plus grand obstacle que j’entends encore et encore est la peur.

Les mères au foyer qui retournent au travail craignent que les gens ne pensent moins à leurs compétences et à leurs talents. Les entreprises titanesques qui se tournent vers une carrière de portefeuille ou une retraite ont du mal à intégrer leur expérience passée dans quelque chose qui leur semble précieux. Les professionnels en milieu de carrière craignent que le statut qu’ils ont acquis dans un secteur ne se traduise pas et qu’ils devront recommencer. Même Jeff Bezos est parti en tant que PDG d’Amazon pour se réinventer en tant qu’humanitaire mondial.

Souvent, un changement d’état d’esprit est nécessaire, de la définition de vous-même par votre dernier «travail» à la définition de la valeur que vous apportez au monde. Comme un ensemble Lego, vous pouvez rassembler vos compétences et vos talents de nouvelles manières pour de nouvelles contributions.

3. Redéfinir qui nous sommes sans honte et s’approprier notre nouveau récit.

Si la peur de ce que les autres pensent et la perte d’identité nous empêchent de réaliser nos plus grands rêves, une façon de contrer cela est de faire exactement ce que le duc et la duchesse ont fait: posséder votre propre histoire.

Quand j’ai quitté mon travail en entreprise, ce fut une énorme leçon pour moi. J’avais peur que les gens ne veuillent pas s’associer à moi si je n’avais pas un grand titre et une grande marque derrière moi.

En réfléchissant, je me suis rendu compte que les gens croiraient largement ce que je leur disais. C’était, après tout, mon histoire à raconter.

Après avoir réfléchi à ce que je voulais être (écrivain, conférencier, éducateur) et l’avoir mis au monde, les opportunités de remplir ces rôles ont commencé à se présenter. J’ai écrit un livre et j’ai même raconté aux gens mon parcours personnel lors d’un événement TEDx.

Ce qui est intéressant, c’est que d’autres personnes ont commencé à me raconter leurs histoires sur leurs propres valeurs, leurs espoirs et leurs rêves. Posséder votre histoire authentique peut également aider d’autres personnes à déverrouiller leurs histoires.

Comme nous vivons tous plus longtemps, les possibilités de transition, de carrières multiples, de fins et de débuts imprévus ne feront qu’augmenter. Cela nous obligera à réfléchir à ce que sont nos propres attentes pour nous-mêmes, comment nous pouvons nous adapter et comment nous pouvons posséder une nouvelle histoire qui rend hommage aux nombreux chemins que nous avons parcourus pour arriver dans ce nouvel endroit.

Vous pouvez être courageux, audacieux et libre ou rester au château.

Lequel allez-vous choisir?

Ancienne dirigeante du Financial Times, Diana Wu David est l’auteure du best-seller « Future Proof: Reinventing Work in the Age of Acceleration », un livre sur la façon d’adopter des mentalités et des pratiques plus agiles pour se préparer au succès dans un monde en évolution rapide. , sur une vie de 100 ans.