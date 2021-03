Comment Meghan Markle a sauvé le prince Harry

Au cours de leur entretien avec Oprah, le prince Harry et Meghan Markle ont discuté de la possibilité que l’un ou les deux soient le sauveur de l’autre.

Meghan est entrée dans les détails sur l’engagement d’Harry envers elle et leur fils et sa détermination à agir, ce qui a finalement conduit à une rupture avec ses propres parents de sang. Harry a expliqué comment Meghan lui avait montré un monde en dehors de sa propre bulle artificielle et insulaire.

Il y avait beaucoup à prendre pour que le public ait finalement accordé des laissez-passer dans les coulisses de la relation déterminante d’une génération.

Et, pour quiconque y prêtait attention, un seul d’entre eux avait raison de savoir qui avait sauvé qui.

Meghan a sauvé Harry, mais pas comme vous le pensez.

Il n’y a que deux résultats possibles lorsqu’un étranger entre dans un club exclusif.

Le premier est qu’ils travaillent assez dur pour répondre aux demandes qui leur sont imposées et satisfaire ceux qui ont le pouvoir de décision. Dans l’autre cas, l’outsider et les initiés antérieurs ne se voient jamais complètement d’accord, ce qui fait croître les tensions entre eux jusqu’à ce qu’un point de rupture soit atteint et que l’outsider soit éjecté.

Au fil des ans, nous avons lu et regardé l’histoire de Kate Middleton alors qu’elle évoluait d’étrangers à initiés, de roturiers à royaux. Nous avons entendu les rumeurs de tension sur la façon dont «la firme» méprisait le choix de la mariée de William. Mais Kate était plus qu’heureuse de jouer au jeu et s’est finalement adaptée aux rôles qui lui avaient été dévolus.

De son propre compte, il semble que Meghan était disposée à faire de même, mais sans sa faute, l’espace dans lequel elle a été invitée à se mouler était trop petit pour qu’elle puisse s’intégrer, et le stress de tout cela est devenu trop important. supporter.

Selon les chercheurs Janja Lalich et Karla McLaren, toutes les communautés contiennent des éléments d’auto-obturation ou un accès restrictif au monde extérieur. Ils discutent des systèmes en jeu ici dans leur livre, «Échapper à l’utopie: grandir dans une secte, sortir et recommencer». Lalich et McLaren révèlent le monde complexe des systèmes insulaires et à quel point ils sont communs dans la société, peut-être à l’insu de la population en général.

Il s’avère que la famille royale britannique est potentiellement un tel système.

Quand Harry a parlé de son frère, le prince William, et de son père, le prince Charles – présumé être les deux prochains futurs rois d’Angleterre – il a dit qu’il se sentait presque désolé pour eux, car ils étaient piégés dans un cadre qu’il avait lui-même été. autorisé à s’échapper.

C’est sans doute le couronnement de Meghan.

Il est presque impossible d’arracher quelqu’un à un groupe qui exerce autant de pouvoir et de contrôle sur ses décisions et ses actions.

«La seule façon de maintenir une secte est d’avoir un contrôle total», déclare Jonathan Watt, ancien membre de la secte Children of God en Écosse, «Vous n’avez aucun contact avec le monde extérieur.

Il y a eu de nombreuses comparaisons au fil des ans entre les cultes extrêmes et d’autres organisations plus banales qui utilisent bon nombre des mêmes tactiques – y compris l’isolement, les abus émotionnels, l’humiliation publique, exiger une loyauté totale et assurer le silence d’un individu – pour garder leurs membres en ligne .

Même si nous associons souvent ces choses à Jonestown, Heaven’s Gate, les Branch Davidians, Aum Shinrikyo et d’autres groupes extrémistes, ils peuvent être vus dans de nombreuses niches sociales à des degrés de gravité variables, acceptés comme tout à fait normaux par ceux qui leur sont redevables.

Les organisations qui utilisent des stratégies similaires pour briser la volonté d’un individu pour ce qu’il considère être le plus grand bien communal comprennent les militaires mondiaux, les sectes religieuses, les groupes commerciaux qui s’engagent dans le marketing à plusieurs niveaux et même de nombreuses entreprises traditionnelles.

Il n’y a rien d’inhabituel dans une organisation utilisant des tactiques de type sectaire. Souvent, les abus sont acceptés au nom de l’intégration.

D’après le récit d’Harry, il semble que la famille royale ait l’habitude d’utiliser des stratégies de type sectaire pour garder le contrôle sur ses membres et ceux qui leur sont associés.

Prenons l’angle de l’humiliation publique, par exemple.

Lorsqu’il est devenu clair pour Meghan que le cabinet ne la protégeait pas de la presse négative et souvent extravagante, elle a découvert que le palais et les médias britanniques avaient en quelque sorte un accord de travail. Utilisent-ils cette relation pour punir quiconque s’éloigne trop des limites acceptables du risque? L’idée n’est peut-être pas aussi ridicule que cela puisse paraître.

Il est possible que ces comparaisons soient injustes. Après tout, la famille royale a besoin de protéger son image dans un monde qui n’exige pas vraiment leur existence continue. Il s’agit d’une institution désuète qui a longtemps été inutile pour l’autorité civile britannique, et qui ne sert qu’à siphonner les ressources de causes bien plus valables.

Le scandale est un anathème pour eux. Ils s’habillent, mangent, s’assoient et agitent selon une norme exacte d’étiquette, une norme dont Meghan a admis qu’elle n’était pas au courant avant d’entrer dans leur monde.

Peut-être qu’en retenant des informations, en la soumettant à un examen minutieux et en se livrant à des bombardements d’amour, ils essayaient de ne lui laisser d’autre choix que de se plier à leur volonté, les considérant comme sa seule grâce salvatrice disponible. Et, selon le propre compte de Meghan, ils ont réussi pendant un certain temps. Alors que leur forteresse la saisissait, elle se débattait avec des pensées suicidaires, car elle ne voyait aucun moyen d’avancer vers un avenir heureux.

À ce stade, cependant, Meghan avait réussi contre toute attente à ouvrir les yeux de Harry sur le petit monde qu’il habitait, et les deux ont pu se séparer.

La séquence des événements qui se sont déroulés après la fuite des Sussex témoigne à quel point les groupes peuvent être désespérés de conserver la loyauté de leurs membres.

Le Cabinet a coupé leur sécurité, a mis fin à leur soutien financier et les a dépouillés de leurs associations et titres. Ces mouvements sont conformes à un comportement de type sectaire.

Une secte crée un problème, se positionne comme la seule solution, punit et prive sévèrement ceux qui ne se conforment pas.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu que Meghan a vraiment sauvé Harry, lisez simplement ses propres mots.

« Pensez-vous que vous seriez parti ou jamais reculé sans Meghan? » Demanda Oprah.

« Non. La réponse à votre question est non, » dit Harry. « Je n’aurais pas pu le faire parce que j’étais moi-même piégé. »

Winfrey a sondé plus loin. « S’il vous plaît, expliquez comment vous, Prince Harry, avez grandi dans un palais, dans une vie de privilège – littéralement un prince – comment vous avez été piégé. »

« Pris au piège dans le système, » répondit Harry sans pause. « Comme le reste de ma famille. Mon père et mon frère sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour ça. »

Peu importe qui a finalement planifié les détails de leur rupture avec la famille royale, le fait que Meghan ait pu retirer les œillères de son mari et révéler à Harry l’anomalie de sa situation signifie qu’elle l’a sauvé, lui et elle-même, ainsi que ses enfants. .

L’extérieur qui était censé être assimilé est devenu le sauveur, retournant le récit en prenant les choses en main.

Même si la famille royale n’a rien du tout à cacher derrière ses siècles de rideaux obscurs, il se passait clairement suffisamment en coulisses pour justifier cette séparation. Meghan a réussi à éloigner Harry de ce que les deux étaient d’accord, à tout le moins, des comportements douteux.

Ils deviennent une famille heureuse et vivent leur vie selon leurs propres conditions.

Et vraiment, c’est tout ce qui compte.

