Comment masquer la vérification bleue de WhatsApp : faites-le étape par étape

Si vous ne voulez pas que quiconque sache que vous avez lu ses messages sur WhatsApp, il est préférable de masquer la coche bleue. Alors vous pouvez le faire.

Le fait que d’autres utilisateurs de WhatsApp puissent savoir si vous avez lu ou non leurs messages peut être un problème. Parfois cela donne lieu à des reproches, car ces utilisateurs savent que vous avez lu leurs messages, mais que vous ne leur avez pas répondu. Pour éviter ces conséquences indésirables, il est préférable de masquer la vérification bleue de WhatsApp.

Cette double coche bleue est l’icône qui apparaît à côté d’un message pour signaler qu’il a été lu, bien qu’il puisse également vous le connaissez comme confirmation de lecture. Ensuite, nous expliquons étape par étape comment désactiver cette coche bleue donc personne ne sait si vous avez ouvert leurs messages.

Comment masquer la coche bleue sur WhatsApp

WhatsApp vous propose plusieurs paramètres de confidentialité qui vous permettent de sécuriser davantage votre utilisation de la plateforme de messagerie. Par exemple, vous pouvez masquer votre activité afin que personne ne sache si vous êtes en ligne ou en train de taper. En plus de cela, nous recommandons désactiver les confirmations de lecturecar ils peuvent poser problème.

A certaines occasions, un utilisateur peut vous reprocher d’avoir lu son message, mais de ne pas y répondre. Cela peut être facilement évité en masquant la coche bleue. De cette façon, les utilisateurs ils verront toujours la double coche griseils ne pourront donc pas différencier si vous avez seulement reçu le message ou si vous l’avez également ouvert.

Il y a un détail que vous devez prendre en compte lors de la désactivation des confirmations de lecture, et c’est que ce paramètre de confidentialité ne fonctionne que dans les conversations individuelles. Même si vous ne les avez pas activés, les membres d’un groupe pourront voir si vous avez lu ou non messages de discussion de groupe.

De plus, vous devez également savoir que cela suppose que vous ne pouvez pas non plus voir si d’autres utilisateurs ont lu vos messages, toujours à l’exception des groupes. Si seule une coche grise apparaît, cela signifie que l’utilisateur a déconnecté le téléphone et n’a pas encore reçu le message. Sans plus tarder, voyons étape par étape comment masquer la double vérification bleue de WhatsApp :

ouvrir WhatsApp sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Tapez sur le bouton trois points verticaux qui apparaît dans le coin supérieur droit de l’onglet chats. Dans le menu des options qui s’affiche, appuyez sur « Réglages ». Accéder à la rubrique « Compte ». Dans ce dernier, appuyez sur la section « Confidentialité ». Décochez la case dans la section « Lire les reçus » afin que les autres ne puissent pas savoir si vous avez ouvert leurs messages.

Dans les captures d’écran précédentes, vous pouvez voir étape par étape comment masquer la coche bleue sur un téléphone mobile. Si vous vous souciez de votre vie privée, désactivez les confirmations de lecture WhatsApp afin que personne ne vous demande des explications pour ne pas avoir répondu. Sans aucun doute, l’un des paramètres de confidentialité les plus populaires de la plateforme.

