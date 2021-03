Comment masquer la coche bleue des voyelles sur WhatsApp (ou savoir à quelle heure ils ont écouté la vôtre)

Les messages vocaux de Whatsapp semblent avoir fini au centre de l’attention des développeurs d’applications. L’audio pourra bientôt jouer à double vitesse pour réduire de moitié le temps d’écoute des clips plus longs, mais déjà ces jours-ci les notes vocales ont été légèrement modifiées: à partir d’aujourd’hui, il est en effet possible de savoir à quelle heure ils ont été reçus et reproduits, tandis que ceux qui ont désactivé les confirmations de lecture dans les paramètres de confidentialité pourront enfin cacher les avoir entendus.

Le bug corrigé

Cette dernière nouveauté est probablement la correction d’un bug longtemps ignoré par les développeurs. Jusqu’à il y a quelques jours, en fait, ceux qui écoutaient un message vocal envoyaient une double coche bleue à l’expéditeur même si le paramètre relatif était désactivé. La situation qui en résultait était paradoxale: la lecture de SMS ne générait pas de notifications de lecture, tandis que l’écoute d’un audio révélait que la fenêtre de discussion avait effectivement été visitée. À partir d’aujourd’hui, ce n’est plus le cas: en visitant les paramètres de confidentialité et en désactivant la fonction de confirmation de lecture, même en écoutant des notes vocales respecter la vie privée d’utilisateurs qui ne souhaitent en aucun cas montrer leur présence en ligne.

Le temps d’écoute

La deuxième nouveauté introduite ces jours-ci concerne leajouter l’heure à laquelle un contenu a été écouté vocal. Jusqu’à présent, la consultation des informations relatives à une note audio révélait l’heure de réception et l’heure de visionnage dans le chat, avec une simple indication de savoir si le clip avait été lu ou non; à partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’iOS et d’Android pourront également savoir exactement à quelle heure l’audio a été entendu. Les informations peuvent évidemment être masquées avec l’envoi des coches bleues, en visitant les paramètres de WhatsApp et en désactivant la fonction de confirmation de lecture; dans ce cas, cependant, comme d’habitude, il deviendra impossible de voir les coches bleues envoyées par les amis et les contacts.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂