Comment Mars est devenu le prix d’une nouvelle course spatiale – et pourquoi la Chine tient à la gagner

Steffi Paladini, Lecteur en économie et sécurité mondiale, Birmingham City University

En regardant ses réalisations au cours de la dernière décennie, personne ne doute que la Chine vise à gagner la nouvelle course à l’espace. Non seulement il a été le seul pays à atterrir sur la Lune en environ 40 ans, et le premier à atterrir en douceur de son côté éloigné, il a également planté un drapeau sur le sol lunaire et ramené des échantillons sur Terre.

La course entre plusieurs nations et entreprises privées est cependant loin d’être terminée. La Chine s’approche maintenant de Mars avec sa mission Tianwen-1, qui est arrivée le 10 février. Une insertion réussie en orbite – le rover n’atterrira qu’en mai – marquera une autre étape cruciale pour plus d’une raison.

Mars est peut-être proche de la Terre, mais c’est une cible difficile. Rien ne le démontre mieux que les chiffres. Sur 49 missions jusqu’en décembre 2020, une vingtaine seulement ont réussi. Tous ces échecs n’étaient pas des tentatives de débutants ou de premières tentatives. En 2016, l’explorateur Schiaparelli Mars de l’Agence spatiale européenne s’est écrasé à la surface. De plus, des problèmes techniques persistants ont contraint l’ESA et son partenaire russe Roscosmos à reporter sa prochaine mission, ExoMars, jusqu’en 2022.

La Chine n’est pas le seul pays sur Mars. Le 9 février, une sonde émirienne, Hope, a réalisé la même manœuvre d’insertion. Ce n’est pas un concurrent direct de la mission chinoise (la sonde ne fera qu’orbiter la planète pour étudier la météo martienne), mais (le rover Perseverance de la NASA), qui devrait arriver le 18 février, l’est définitivement.

Pour augmenter encore les enjeux de la Chine, parmi la poignée de pays qui ont réussi la manœuvre d’insertion notoirement délicate en orbite, il y a déjà un pays asiatique: l’Inde, concurrent direct de la Chine dans l’espace mais aussi sur Terre.

Concept d’artiste de Mangalyaan. (Crédit d’image: Organisation indienne de recherche spatiale)

La mission indienne Mars Orbiter (MOM), alias Mangalyaan, a atteint Mars en 2014 – la première à atteindre sa mission inaugurale. C’est l’une des raisons pour lesquelles le succès de Tianwen-1 est si important pour le statut de la Chine en tant que nouvelle puissance spatiale: c’est un moyen de réaffirmer sa domination spatiale sur son voisin. Contrairement à l’Inde, ce n’est pas la première fois que la Chine tente une mission sur Mars (la précédente, Yinghuo-1, en 2011, a échoué au lancement). Cependant, à cette occasion, les chances de succès semblent bien meilleures.

L’ère spatiale 2.0

Différents pays ont différents modèles de développement en matière d’espace, de sorte que la nouvelle course à l’espace est en partie une compétition pour avoir la meilleure approche. Cela reflète le caractère spécifique du soi-disant Space Age 2.0, qui, par rapport au premier, semble plus diversifié, et où les acteurs non américains, publics et privés, occupent une place importante, en particulier les acteurs asiatiques. Si la Chine mène le peloton, sa vision aussi.

Mais il y a de plus grands enjeux. L’effort de développement derrière le secteur spatial chinois est encore largement financé par le gouvernement et dirigé par l’armée. Selon la US-China Economic and Security Review Commission, une commission du Congrès du gouvernement américain, la Chine considère l’espace comme un «outil de concurrence géopolitique et diplomatique». Il est clair que, avec le cyberespace, le cosmos est devenu un nouveau domaine fondamental de la guerre, où les États-Unis sont le principal – mais pas le seul – adversaire. Cela signifie que les considérations commerciales viennent en second lieu pour de nombreux pays, même si elles sont devenues de plus en plus importantes dans l’ordre général des choses.

La Chine a déjà adopté des plans quinquennaux pour ses activités spatiales, dont le dernier s’est terminé en 2020 avec plus de 140 lancements. D’autres missions sont prévues: une nouvelle station spatiale orbitale, la récupération d’échantillons martiens et une mission d’exploration de Jupiter parmi elles.

Alors que les ressources engagées par le pays restent largement inconnues (nous ne savons que ce qui est inclus dans les plans quinquennaux), les estimations américaines pour 2017 placent ce chiffre à 11 milliards de dollars (8 milliards de livres sterling), juste derrière les États-Unis eux-mêmes – la Nasa. le budget pour la même année était d’environ 20 milliards de dollars EU (15 milliards de livres sterling).

L’Inde a adopté une approche tout à fait différente, où les intérêts civils et commerciaux prédominent depuis longtemps. Suivant le modèle de transparence de la Nasa, le pays publie des rapports sur ses activités et les dépenses annuelles (environ 1 milliard de dollars par an (740 000 €) de son agence spatiale, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)).

Différent dans ses ambitions, sa portée et ses investissements, le programme spatial indien a remporté des succès remarquables, tels que la commercialisation de services de lancement abordables aux pays désireux d’envoyer leurs propres satellites en orbite. En 2017, l’Inde est entrée dans l’histoire avec le plus grand nombre de satellites – 104 – jamais lancés par une fusée lors d’une seule mission à ce jour, tous sauf trois détenus et construits par des étrangers (ce record n’a été battu par SpaceX qu’il y a quelques jours, avec 143 satellites). Encore plus impressionnant est le coût comparativement faible de la mission indienne sur Mars, 74 millions de dollars (55 millions de livres sterling) – environ dix fois moins cher que la mission Maven de la Nasa. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a plaisanté en disant que l’ensemble de la mission coûtait moins cher que le film hollywoodien Gravity.

En raison de préoccupations géopolitiques et de rivalité, cela pourrait être sur le point de changer. Le gouvernement indien a publié son rapport annuel 2019-2020, qui montre une implication militaire croissante dans le secteur spatial. Et une autre mission Lune et Vénus s’inscrit bien dans les plans de l’ISRO indien, au cas où les Chinois ne seraient pas déjà suffisamment motivés pour faire de Tianwen-1 un succès retentissant. Space Race 2.0 s’échauffe définitivement.

