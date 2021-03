Comment ma fille trans nous a appris que les rom-com queer sont les meilleurs rom-coms

«Ils n’ont plus jamais besoin de faire plus de comédies romantiques», m’a dit mon jeune de 17 ans. « C’est assez. »

Les enfants de nos jours: ils sont durs. Mais juste.

Ma fille est trans et non binaire (il / elle / ils), et la plupart de ses amis sont également trans ou queer, et ils en ont tous assez des histoires d’amour hétérosexuelles dans lesquelles Hugh Grant (ou l’équivalent) rencontre Julia Roberts (ou l’équivalent ) et l’hétérosexualité hétérosexuelle commence.

Donc, au cours de la dernière année, alors que nous étions coincés à l’intérieur à contempler la pandémie et nos nombrils, nous avons essayé de regarder des comédies romantiques joyeuses et moelleuses dans lesquelles il n’y a pas que des garçons et des filles, mais des garçons et des garçons, ou des filles et des filles, ou diverses autres permutations.

Cela n’a pas été une épreuve – ma femme est bi et non binaire, et lit des romans policiers gay depuis un certain temps. Pourtant, en tant que père cishet ennuyeux, j’ai été surpris de découvrir à quel point ma fille avait raison. J’aime assez bien les comédies romantiques hétéros (Élever bébé 4evah!) Mais les comédies romantiques queer ont vraiment tendance à être meilleures.

Les rom-coms peuvent être assez formulés. Vous avez votre rencontre-mignonne, vous apprenez à vous connaître, vous avez rompu votre troisième acte, vous avez la réconciliation avec une déclaration publique, souvent dans un centre de transport. Quand je suis dans un aéroport, j’ai tendance à souhaiter la mort et de meilleures options de restauration, mais les écrivains hollywoodiens entendent «retard de vol et chaises inconfortables» et pensent «romance!» Je ne sais pas pourquoi.

Les comédies romantiques queer ne sont pas à l’abri de l’attrait étrange des aéroports (voir la conclusion de 2004 Sauver la face).

Pourtant, parce qu’ils ont un public plus restreint, ou peut-être simplement parce que toutes ces vieilles comédies romantiques n’étaient pas tout à fait destinées aux personnes queer en premier lieu, les comédies romantiques queer sont souvent prêtes à brouiller les tropes de manière intéressante.

En conséquence, même si vous êtes toujours assuré d’une fin heureuse dans une comédie romantique queer, vous ne savez pas toujours exactement comment vous allez y arriver. Imagine moi et toi (2005), par exemple, commence avec le mariage – puis le mariage se déroule lorsque notre protagoniste se rend compte qu’elle est réellement amoureuse de la fille aux fleurs. Dans le merveilleux La moitié (2020), le bonheur pour toujours implique beaucoup d’amour mais n’inclut aucun des protagonistes qui commencent à sortir ensemble. Dans le banquet de mariage (1993) le mariage et la scène sexuelle culminante se situent entre les mauvaises personnes; le drame et la comédie sont en train de régler cela.

Et puis il y a Mais je suis une pom-pom girl (1999), qui suit les rythmes normaux de l’intrigue, mais dont le ton est extrême camp. Une jeune Natasha Lyonne est envoyée en retraite de réorientation par ses parents très chrétiens. Les filles portent du rose et apprennent à passer l’aspirateur, et les garçons portent du bleu et apprennent à réparer les voitures et à serrer leurs entrejambes de manière masculine. Le film est une satire exagérée de la façon dont la romance impose les rôles de genre, avec des scènes de sexe de pratique avec tout le monde portant des feuilles de figuier. Et puis il célèbre la romance qui (métaphoriquement) arrache les feuilles de figue et va dans d’autres directions moins conventionnellement validées.

Un autre avantage important des coms rom queer est qu’ils peuvent avoir des conflits crédibles tout en engageant votre sympathie pour les deux protagonistes.

Une fois que les comédiens romantiques ont réuni leurs pistes, ils doivent souvent se démener pour comprendre pourquoi le film ne s’arrête pas là. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureux, allez être amoureux ensemble! Quel est le problème? Une façon courante de résoudre ce problème est de faire de l’une des pistes – généralement le gars – une personne horrible. Parfois, l’homme triche et la femme doit lui pardonner, comme en 1992 Boomerang ou 1989 Grand gars. Ou bien les deux prospects ont simplement des compétences de communication incroyablement faibles, ce qui vous amène à vous demander s’ils auraient jamais dû être ensemble en premier lieu. Netflix Bridgerton la mini-série est un exemple ici. (Il s’attend aussi, plutôt horriblement, à ce que vous donniez une autorisation à la femme pour une agression sexuelle.)

Encore une fois, les coms queer rom ne sont pas complètement à l’abri de ces problèmes. Harper (Mackenzie Davis) dans les années 2020 La saison la plus heureuse est clairement un cauchemar fermé au contrôle et Abby (Kristin Stewart) devrait clairement la fuir le plus rapidement possible. Idéalement dans les bras d’Aubrey Plaza.

Les personnes queer, cependant, encore et dans de nombreuses communautés font face à une stigmatisation sociale grave. Les protagonistes peuvent ne pas être sûrs de leur amour, ni de la manière dont ils doivent le poursuivre, sans être des phobes d’engagement ou des connards. Dans Imagine moi et toi, Rachel (Piper Perabo) est mariée lorsqu’elle se rend compte qu’elle est lesbienne. Il est logique que cela prenne au moins la longueur d’un film pour qu’elle résout ses sentiments et s’engage envers Luce (Lena Headey.)

De même, dans Sauver le visage, Wil (Michelle Krusiec) hésite à être vue en public avec sa petite amie Vivien (Lynn Chen.) Mais il n’est pas difficile de comprendre pourquoi elle se méfie de le faire étant donné la réaction homophobe intense de sa mère lorsque Wil tente de sortir.

Grand Eden (2000) ne se concentre pas sur l’homophobie; il se déroule dans une sorte de Montana semi-mythique, dans lequel tout le monde en Amérique rurale est enthousiasmé par la romance queer. Mais même ainsi, la connaissance de la stigmatisation fait que la timidité et la connexion éventuelle du chef de file se sentent moins comme un blocage et plus comme un triomphe. Il a fallu longtemps pour que les romances gays soient acceptées, même provisoirement. Alors ça fait du bien quand un film met un peu de temps à rassembler ses amants gays.

Toutes les comédies romantiques queer ne sont pas géniales. Ma fille détestait Un garçon rencontre une fille (2014), l’une des rares comédies romantiques trans jamais filmées, pour les raisons que l’on déteste généralement les coms rom: le gars est un peu idiot et vous avez l’impression que la fille ne sera pas vraiment heureuse.

Mais le fait demeure que lorsque vous reconnaissez un éventail plus large de romance, vous vous retrouvez avec plus d’histoires à raconter et plus de façons de les raconter. C’est quelque chose que tout le monde peut aimer.

Noah Berlatsky est un écrivain indépendant. Il vit à Chicago.