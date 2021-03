Comment louer Paramount + en Amérique latine et quel est son prix

Après le rapport de mi-janvier qui confirmait l’arrivée de Paramount + Pour l’Amérique latine et le monde entier, le service de streaming de la société de production cinématographique historique a déjà le feu vert et à partir de ce jeudi 4 mars 2021, les utilisateurs pourront profiter de son excellent contenu et des premières exclusives qu’il aura.

De cette façon, vous rejoindrez l’appel « Guerre des plates-formes », puisqu’à partir de maintenant il se battra virtuellement contre Netflix, Amazon Prime Video, Disney + qui ajoutera l’option Star Plus dans les mois à venir et à partir de juin il sera également disponible HBO Max, dont nous connaissions déjà tout son catalogue.

Votre bibliothèque de productions aura plus de 30000 titres de films et de télévision, en plus de 36 séries originales qui sortiront en 2021. Le contenu de ce streaming mettra en vedette les marques ViacomCBS: CBS, Comedy Central, MTV et Nickelodeon, ainsi que des longs métrages de Paramount Pictures.







Comme d’autres plates-formes, nous aurons ici également des versions exclusivement destinées aux abonnés tout au long de l’année: ‘A Silent Place 2’, ‘Mission Impossible 7’, ‘Halo’ et la prochaine chose dans la saga ‘Activité paranormale’, ainsi que l’action en direct de ‘Razmoket’ Oui ‘Les parrains magiques’, rejoignant les futurs salons de ‘Avatar’ et ‘La légende de Korra’, entre autres.

+ Comment contracter Paramount +?

Pour vous abonner, vous devez accéder au site Web www.paramountplus.com, bien que vous ayez également la possibilité de le faire via son application dans les magasins iOS et Android. Il peut être payé en utilisant des cartes de crédit telles que MasterCard et Visa.

+ Combien coûte l’abonnement Paramount +?

Le streaming qui sera disponible sur les ordinateurs de bureau, PC, Mac, téléphones portables, tablettes, FireTV, Roku et Chromecast, a des prix différents dans chaque pays: Aux États-Unis, il coûte 9,99 € US, en Argentine 299 € ARS, au Mexique environ 79 € MXN, en Colombie il sera de 13900 COP €, au Chili 3199 CLP € et en Uruguay 4,99 € US.