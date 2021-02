Comment lire des vidéos YouTube avec l’écran éteint à l’aide de VLC

À plus d’une occasion, nous avons parlé des différentes façons dont lire des vidéos YouTube en arrière-plan ou avec écran mobile éteint. Cependant, ils suivent toujours émergence de nouvelles façons pour profiter d’une fonctionnalité qui, à ce jour, reste exclusive aux utilisateurs de YouTube Premium.

Ce dernier a été découvert par un utilisateur de Reddit, Et permet « Écouter » des vidéos YouTube avec l’écran mobile éteint, sans avoir besoin de recourir à des applications YouTube modifiées, ou à la version Web de YouTube ou d’autres navigateurs autres que Chrome.

Écoutez l’audio des vidéos YouTube en utilisant VLC

Le processus est extrêmement simple et la seule chose dont vous avez besoin pour pouvoir profiter de cette astuce c’est avoir installé le lecteur vidéo VLC sur votre mobile. Si vous ne l’avez pas encore, nous vous rappelons que c’est l’un des meilleurs lecteurs vidéo pour Android, en plus d’être complètement gratuit.

Une fois le lecteur installé, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez n’importe quelle vidéo dans l’application YouTube

Appuyez sur l’icône «partager» en haut à droite de la fenêtre vidéo et, dans la liste des applications, choisissez l’option «jouer avec VLC» pour ouvrir la vidéo dans le lecteur

Une fois à l’intérieur de VLC, touchez le menu des options – l’icône à trois points en bas à droite – et cliquez sur « Lire en tant qu’audio »

Et c’est tout. Si vous éteignez maintenant l’écran mobile ou quittez simplement l’application, l’audio continuera à jouer De la même manière que si vous utilisiez YouTube Music ou YouTube Premium, et sans avoir recours à des applications ou des outils tiers tels que YouTube Vanced dont l’installation, puisqu’ils ne sont pas disponibles au téléchargement sur Google Play, pourrait poser un certain risque pour les utilisateurs moins expérimentés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂