Comment Lil Nas X commence une rébellion queer noire

Lil Nas X a fait sensation récemment quand il a sorti son clip pour «Call Me By Your Name (Montero)», ainsi que lorsqu’il a interprété la chanson sur SNL ce week-end – et pas seulement à cause de son dysfonctionnement de la garde-robe.

Présentant la lutte entre l’idéologie religieuse et l’identité queer, il a provoqué une «panique satanique» parmi les parents et les membres du clergé chrétien à travers le pays.

La vidéo et sa performance en direct sont toutes deux des réactions ironiques aux pressions que les personnes queer subissent dans une société moralement «puritaine» qui ne supporte pas les identités qui s’écartent de la norme.

Lil Nas X est un phénomène parce qu’il a réussi à amener l’esthétique et le son de la culture de la musique underground queer au grand public.

En tant qu’homme noir ouvertement queer protestant contre le fanatisme religieux en utilisant des médias créatifs notoirement homophobes et racistes, son travail est révolutionnaire.

Et il en subit maintenant les conséquences.

Suite à la sortie de la vidéo, Lil Nas X a été la cible d’experts fanatiques à travers le pays condamnant son expression artistique et l’appelant « mal ». Il a également eu des contrats de streaming neutralisés à cause du tollé.

Le silence des artistes queer noirs n’est pas nouveau – et c’est la raison pour laquelle tant d’artistes queer sont restés dans des espaces souterrains.

Malgré les réfutations du courant dominant, les artistes queer ont parfois réussi à influencer le courant dominant sans effort, mais à d’autres se retrouvent encore victimes d’un parjure flagrant et d’un blanchiment hétéronormatif de leur artisanat.

Cela n’a cependant pas arrêté la roue de la créativité cohérente et provocante.

Des artistes de rap queer tels que Cakes Da Killa, Khalif, Le1f, entre autres, sont présents sur la scène du rap game depuis le début des années 2000 et avant, bien que leur sexualité et leurs créations artistiques non filtrées aient fait sensation dans une scène hip hop traditionnellement hétéronormative.

Se produisant dans des salles de bricolage et des clubs à travers le pays, une scène dynamique d’artistes queer et trans crée des tendances qui s’infiltrent inévitablement dans le courant dominant après avoir suivi leur cours dans des entrepôts et des sous-sols.

Maintenant que Lil Nas X a acquis une reconnaissance internationale, on peut facilement supposer que les spéculations entourant le sens de la musique queer s’élargiront.

Les risques sont évidents. La scène pourrait souffrir de voyeurs qui volent l’esthétique et les rimes autrefois ignorées. Cela pourrait également signifier de nouvelles tentatives de contrôle pour garantir que les voix marginalisées soient étouffées.

Des festivals tels que «The Multivrs is Illuminated» aux scènes historiques du bal à la mode de New York, la culture queer noire a conservé sa vitalité souterraine en osant créer des espaces qui leur sont propres.

Face au racisme dans les espaces homosexuels blancs et à la diffamation de leurs propres communautés, les personnes LGBTQ noires n’ont pas eu le choix de rester autonomes dans leurs créations.

Ce même héritage trouve racine dans les jeunes générations de membres homosexuels de la génération Z et leur capacité à questionner et à rechercher le monde qui les entoure.

Des études récentes ont montré qu’un adulte de la génération Z sur six s’identifie comme homosexuel ou trans.

Ce changement est notable en raison de l’hypervisibilité de la représentation queer dans les médias indépendants et dans certains médias grand public.

Bien qu’il y ait eu une augmentation de la prévalence des «espaces sûrs» queer, les Noirs et les personnes de couleur qui s’identifient comme LGBTQ sont souvent laissés pour compte en raison de leur classe, de leur race ou des deux.

Ainsi, alors que les membres blancs de la communauté LGBTQ ont ressenti les avantages de ces ressources, les Noirs en ont spécifiquement ressenti le poids et ont trouvé du réconfort en marge.

Le fait que Lil Nas X ait connu le succès en tant qu’artiste indépendant est un point culminant de ce que la scène musicale en ligne peut offrir à des espaces autrefois marginalisés.

Bien sûr, pour que Lil Nas X brise le moule avec un succès de premier ordre, toutes les hypocrisies de ce qui fait une star «pop» ont également été exposées.

Ce n’est un secret pour personne que les musiciens blancs sont capables d’échapper à l’examen de leurs vidéos musicales «controversées».

Lil Nas X mérite-t-il d’être aliéné parce qu’il a fait un clip vidéo condamnant les opinions sectaires qui lui ont causé de la détresse dans sa propre vie?

Les intersections de la race, du sexe et de la sexualité ont toujours été en jeu en ce qui concerne l’exposition à l’industrie.

À ce jour, il reste des individus enfermés qui sont très conscients de ce qui pourrait arriver à leur carrière s’ils étaient exclus. La contester, c’est risquer la liste noire et le manque de revenus.

Le statu quo a fait en sorte que la monotonie règne dans la musique populaire. Pour être vraiment un individu au sein de l’usine, il doit être approuvé par des labels qui garantissent sa rentabilité et sa rentabilité joue souvent la sécurité en adhérant à ceux qui n’ont aucune notion d’individualité.

Alors que les fanatiques religieux ont condamné Lil Nas X pour avoir séduit de manière subliminale de jeunes esprits impressionnables avec l’homosexualité satanique, l’ironie refuse d’être déçue.

Dans un monde où les chansons d’amour toxiques, l’homophobie, la misogynie et un faux sentiment d’identité dominent les ondes, le véritable individualiste est accusé de pourrir le tissu social même dans lequel nous vivons.

Lil Nas X a débuté dans le monde du bricolage et a maintenant conquis un public mondial. Son clip a révélé les nombreuses couches contre lesquelles ceux qui l’ont précédé se sont insultés – l’aliénation, la condamnation, le silence des hommes gays noirs dans le monde du hip hop.

Avec lui là-bas, il n’y a nulle part où nous ne pouvons aller à partir d’ici.

À mon avis honnête, je pense que Lil Nas X fait le travail du Seigneur.

Monika Estrella Negra est journaliste indépendante, cinéaste et commissaire de tout ce qui est radical dans les médias.