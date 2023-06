Comment Lil Dicky a amené Brad Pitt à rapper pour la finale de la saison 3 de Dave

Avertissement : Cet article contient des SPOILERS pour la finale de la saison 3 de Dave.





La troisième saison de la série comique FXX, David, a réussi non seulement un, mais deux de ses plus gros camées surprises pour la finale de la saison trois. Et c’est au milieu d’une cavalcade de camées de stars majeures comme Justin Bieber, Charlamagne tha God, Tyler « Ninja » Blevins, Marshmello, Usher, Don Cheadle, Demi Lovato et bien d’autres. Final DIVULGACHER avertissement, comme le David La finale de la saison trois amène la star de cinéma et lauréat d’un Oscar Brad Pitt et le lauréat d’un Grammy et le rappeur Drake dans la mêlée.

En parlant avec Collider, David Le créateur Dave Burd a révélé comment il avait marqué de si grands noms pour la troisième saison, révélant que Brad Pitt et Drake adoraient tout simplement la série.

« Écoutez, les gens me demandent, genre, « Comment avez-vous eu tous ces gens ? » Et c’est comme, vraiment, je déteste le dire, mais – je ne déteste pas le dire, je suis honoré de le dire : ils adorent la série. Je pense que cela témoigne de la grandeur de la série. « Il ne faut pas beaucoup de manœuvres insensées pour que ces gens le fassent. Ils regardent tous la série de manière indépendante – Drake, Rachel McAdams, Brad Pitt -, ils adorent la série, ils regardent tous les épisodes. J’ai eu des démêlés avec Drake et lui me parlent d’une manière vraiment positive à quel point il est fan de la série et à quel point c’est l’une des séries les plus importantes de notre génération. Et Brad Pitt, j’ai entendu dire qu’il l’aimait aussi. Je ne l’avait jamais rencontré, et j’ai pris cette connaissance du fait que, « Oh, Brad aime le spectacle, » [and] J’ai pensé: « Peut-être qu’il y a un coup de feu ici. » J’ai envoyé un e-mail vraiment réfléchi qui a pris des jours à écrire, et j’ai reçu un e-mail vraiment cool, et il était de la partie. Rachel McAdams, même affaire; elle regarde la série avec son mari, et ils adorent ça. »

Hé, c’est bien d’avoir des fans.

Dave suit un homme de banlieue qui croit qu’il est destiné à être un grand rappeur

Depuis 2020, David suit une version fictive de l’alter ego du rappeur de Dave Burd, Lil Dicky, avec la série centrée sur cet homme névrosé de banlieue à la fin de la vingtaine qui s’est convaincu qu’il est destiné à être l’un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Burd a créé la série aux côtés de Jeff Schaffer et met en vedette Taylor Misiak, GaTa, Andrew Santino, Travis « Taco » Bennett, Christine Ko, Gina Hecht, David Paymer, Carlease Burke, Benny Blanco et Chloe Bennet ainsi qu’une pléthore de camées A-list.

Burd a également révélé sa pensée derrière ces camées, expliquant qu’il ne s’agit pas seulement d’avoir des noms comme « Brad Pitt » et « Drake » au générique. Au lieu de cela, il recherche ces noms étoilés basés sur l’histoire et où Lil Dicky se retrouve.

« Ce ne sont pas juste des célébrités au hasard, ‘Je te veux là-dedans parce que tu es cool !’ Chacun d’eux est en quelque sorte représentatif des thèmes principaux de la série, dans la mesure où Rachel McAdams est comme, vous savez, la femme de rêve de notre génération. Elle a ancré certaines des pièces romantiques les plus importantes du cinéma pour toute ma génération. Brad Pitt est la représentation prééminente de la star de cinéma, Hollywood, il est comme la plus grande icône, je pense, de notre époque en ce qui concerne le cinéma, et Drake est évidemment celui de la musique et du hip-hop. Et donc, pour les thèmes que nous ‘allez, j’ai l’impression que tous ces personnages n’arrivent pas simplement et se disent: ‘Hey.’ Ils ne représentent que le sommet de ces grands temples thématiques. Quand je travaille avec Brad Pitt et que je lui donne une direction et que je le vois me faire confiance comme il doit faire confiance, comme, un Tarantino, ou vous savez C’est juste très valorisant pour moi en tant que cinéaste d’obtenir ce type de confiance de la part de ces piliers emblématiques du divertissement, donc c’est très gratifiant de les faire participer, et puis aussi de ne pas avoir à faire quoi que ce soit de fou pour les amener au-delà juste après avoir fait une émission qu’ils aiment et respectent tous vraiment.

Les trois saisons de David sont maintenant en streaming sur Hulu.