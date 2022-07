Comment l’IA et l’apprentissage automatique apportent la transparence des prix au secteur immobilier indien

22 juillet 2022 16:50:59 IST

L’émergence de l’IA et de l’apprentissage automatique a apporté un changement de paradigme dans le secteur de l’immobilier. Avec leur modèle intégré équipé d’IA et d’apprentissage automatique, les places de marché immobilières en ligne sont les concepts futuristes les plus prometteurs qui aident sans aucun doute le secteur immobilier.

Il va sans dire que ce sont les outils les plus pratiques pour l’évaluation immobilière, l’analyse des tendances et la prévision des prix. Pour déterminer la fourchette de prix idéale, IA et apprentissage automatique utilisent un modèle de régression qui tient compte des paramètres de propriété tels que la taille, le nombre de pièces, l’âge de la propriété, les caractéristiques de qualité de la maison et la démographie macroéconomique. En conséquence, les algorithmes d’IA peuvent prévoir les prix en fonction de la géographie ou du développement futur.

En 2020, 53% des sociétés immobilières ont investi directement dans la technologie, selon la recherche de l’Université d’Oxford, Technology and The Future of Real Estate Investment Management. Alors que 56 % des répondants Statistes ont déjà reconnu l’impact de l’industrie technologique, 42 % des répondants ont admis qu’ils voyaient un potentiel dans la technologie du bâtiment intelligent.

En outre, IA et apprentissage automatique permettent d’intégrer de vastes pipelines d’algorithmes à des données sociales précieuses telles que la logistique, les équipements sociaux et les services publics, les taux de précipitations, la disponibilité de la lumière du soleil, l’intensité de l’automobile, les niveaux de pollution, les activités récréatives dans le quartier, et bien plus encore pour fournir des informations plus précises et exactes dans le marché immobilier. Bien que l’IA ait facilité le processus de vente et d’achat de propriété, cela ne se limite pas à cela. La chose principale et la plus importante est que l’IA et l’apprentissage automatique ont rendu l’estimation de la valeur de la maison plus précise et plus pratique, ce qui a entraîné une plus grande transparence tout au long du processus d’achat.

De plus, des intégrations technologiques comme celles-ci offrent plus qu’une simple transparence dans l’expérience d’achat d’une maison. Par exemple, l’IA et le ML ont joué un rôle en facilitant la recherche de maisons pour les clients, des annonces en ligne à la recommandation de propriétés aux consommateurs.

Enfin, l’une des capacités essentielles sur lesquelles s’appuient les courtiers immobiliers est la capacité de l’IA à « prédire » l’avenir. Par exemple, il est avantageux lors de l’estimation de la valeur des propriétés et des taux de location. Dans ce scénario, le modèle d’IA peut collecter des informations à partir de dossiers publics, d’itinéraires alternatifs, de statistiques sur la criminalité et d’estimations de districts scolaires pour générer une analyse de valeur régionale spécifique.

La mise en œuvre de l’IA aura une influence positive sur l’efficacité, les coûts de gestion, la transparence et, surtout, la valorisation des actifs. La révolution de l’intelligence artificielle est incontestablement arrivée et est là pour rester. L’IA dans l’immobilier transformera l’ensemble du processus d’achat et de vente de biens, en fournissant aux consommateurs des informations pertinentes de la manière la plus transparente.

Les futures transactions immobilières seront automatisées et informatisées. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique deviennent de plus en plus courants dans notre vie quotidienne à mesure que leur utilisation devient plus abordable. Les agents immobiliers n’auront plus à s’inquiéter une fois qu’ils auront compris comment utiliser l’immense pouvoir de la technologie à leur profit, car elle rationalise l’ensemble du processus d’achat et de vente de propriétés, fournissant aux consommateurs des informations pertinentes de la manière la plus transparente.

L’auteur est le PDG de Clicbrics. Les opinions exprimées sont personnelles.

