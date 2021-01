Comment l’espace est devenu le théâtre de la prochaine grande «  prise de pouvoir  » entre les États-Unis et la Chine

La ruée vers les armes antisatellites de Pékin a commencé il y a 15 ans. Désormais, il peut menacer les flottes orbitales qui donnent à l’armée américaine son avantage technologique. Les armes avancées des bases militaires chinoises peuvent tirer des ogives qui détruisent les satellites et peuvent tirer des faisceaux laser qui ont le potentiel de rendre aveugles des réseaux de capteurs délicats. Et les cyberattaques chinoises peuvent, du moins en théorie, couper le Pentagone du contact avec des flottes de satellites qui suivent les mouvements ennemis, relaient les communications entre les troupes et fournissent des informations pour le ciblage précis des armes intelligentes.

Parmi les problèmes de sécurité nationale les plus importants auxquels le président Joe Biden est maintenant confronté, il y a la façon de faire face à la menace que la Chine représente pour l’armée américaine dans l’espace et, par extension, les forces terrestres qui dépendent des plates-formes aériennes.

L’administration Biden n’a pas encore indiqué ce qu’elle prévoit de faire de l’héritage du président Donald Trump dans ce domaine: la Force spatiale, une nouvelle branche de l’armée qui a été critiquée comme une escalade coûteuse et malavisée qui pourrait conduire à une nouvelle dangereuse course aux armements.

Trump a présenté l’initiative comme la sienne, et elle souffre maintenant d’une association avec lui et reste le plus gros des blagues à la télévision. Mais sa création a également été l’aboutissement des choix stratégiques de ses prédécesseurs, les présidents George W. Bush et Barack Obama, pour contrer une Chine enhardie qui a sonné l’alarme bipartisane.

« Il y a eu une prise de conscience naissante que nos systèmes spatiaux sont assez vulnérables », a déclaré Greg Grant, un responsable du Pentagone dans l’administration Obama qui a aidé à concevoir sa réponse à la Chine. « L’administration Biden verra plus de financement – pas moins – aller dans la défense spatiale et faire face à ces menaces. »

L’objectif de protection est de créer une présence américaine en orbite si résistante que, quelle que soit la gravité des attaques, elle fonctionnera suffisamment bien pour que l’armée projette sa puissance à l’autre bout du monde en représailles et contre-attaques terrestres. Cela pourrait décourager les frappes de Pékin en premier lieu. La question difficile est de savoir comment parvenir à ce type de dissuasion forte.

Lloyd J. Austin III, un général de l’armée quatre étoiles à la retraite qui a été confirmé la semaine dernière au poste de secrétaire à la défense de Biden, a déclaré au Sénat qu’il garderait une «concentration laser» sur l’amélioration de «l’avantage concurrentiel» du pays face à l’armée de plus en plus puissante de la Chine. Entre autres choses, il a appelé à de nouvelles avancées américaines dans la construction de «plates-formes spatiales» et a évoqué à plusieurs reprises l’espace comme un domaine de guerre.

La nouvelle administration s’est montrée intéressée à exploiter les innovations des entrepreneurs spatiaux comme moyen de renforcer la main de l’armée – ce que Austin dans son témoignage au Sénat a appelé «des partenariats avec des entités spatiales commerciales». Les administrations Obama et Trump ont toutes deux adopté cette stratégie comme un moyen uniquement américain d’aiguiser l’avantage de l’armée.

Les experts se disputent si les États-Unis en font trop ou trop peu. Les faucons de la défense avaient fait pression pendant des décennies pour la création d’un corps spatial militaire et réclamé davantage de dépenses en armes.

Mais les contrôleurs d’armes voient la Force spatiale comme une augmentation des tensions mondiales et une excuse à Pékin pour accélérer ses propres mesures de menace.

La vague de Pékin

Pendant des années, les Chinois ont étudié – avec une anxiété croissante – l’armée américaine, en particulier ses invasions de l’Afghanistan en 2001 et de l’Irak en 2003. Les succès sur le champ de bataille étaient considérés comme enracinés dans la domination spatiale. Les planificateurs ont noté que des milliers de bombes guidées par satellite et de missiles de croisière avaient plu avec une précision dévastatrice sur les forces taliban et les défenses iraquiennes.

Alors que l’avantage du Pentagone dans les actifs orbitaux était clairement une menace pour la Chine, les planificateurs ont fait valoir qu’il pourrait également représenter un passif.

«Ils ont vu comment les États-Unis projetaient leur puissance», a déclaré Todd Harrison, analyste spatial au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion de Washington. «Et ils ont vu que c’était en grande partie non défendu.»

La Chine a commencé ses tests antisatellites en 2005. Elle a tiré deux missiles en deux ans, puis a fait la une des journaux en 2007 en détruisant un satellite météorologique abandonné. Le test réussi s’est répercuté dans le monde entier car il s’agissait du premier acte de destruction de ce type depuis la guerre froide.

La Chine a également cherché à diversifier sa force anti-satellite.

Lors de tests, la Chine a commencé à tirer de faibles faisceaux laser sur des satellites et à étudier d’autres moyens de frapper à la vitesse de la lumière.

Puis vint la nouvelle idée. Chaque aspect de la puissance spatiale américaine était contrôlé depuis le sol par de puissants ordinateurs. En cas de pénétration, le cerveau des flottes spatiales de Washington pourrait être dégradé ou détruit. De telles attaques, comparées à tous les autres mouvements antisatellites, étaient également remarquablement bon marché.

En 2005, la Chine a commencé à intégrer des cyberattaques dans ses exercices militaires, principalement lors de premières frappes contre des réseaux ennemis. De plus en plus, sa doctrine militaire appelait à paralyser les premières attaques.

En 2008, des pirates ont pris le contrôle d’un satellite d’imagerie civil nommé Terra qui tournait en orbite basse, comme le vaisseau de reconnaissance de l’armée. Ils l’ont fait deux fois – d’abord en juin et de nouveau en octobre – en parcourant les circuits de contrôle en toute impunité apparente. Remarquablement, dans les deux cas, les pirates ont réalisé toutes les étapes nécessaires pour commander le vaisseau spatial, mais se sont abstenus de le faire, apparemment pour réduire leurs empreintes digitales.

La réponse de Washington

Au cours de son deuxième mandat, l’administration Obama a rendu public ce qu’elle a appelé une «stratégie de compensation» pour répondre à la Chine et à d’autres menaces en capitalisant sur l’avantage technologique américain.

Tout comme les États-Unis avaient développé, premièrement, un vaste arsenal nucléaire et, deuxièmement, des armes intelligentes, ce soi-disant troisième compensation chercherait un avantage en accélérant la montée en puissance de la robotique, des armes à grande vitesse et d’autres percées qui pourraient autonomiser les armées. forces pendant des décennies.

Contrairement aux compensations antérieures, ont déclaré des responsables, l’objectif était de moins compter sur les équipes fédérales que sur les entrepreneurs technologiques qui transformaient rapidement le monde civil.

Les progrès de l’espace devaient être défensifs: des essaims de petits satellites relativement bon marché et des flottes de lanceurs recyclés qui submergeraient Pékin d’innombrables cibles. Pour Obama, des sauts innovants étaient à faire pour les forces spatiales américaines, ce que Steve Jobs a fait pour les gadgets terrestres, tournant autour des ministères calcifiés des États autoritaires.

L’administration Obama appliquait déjà la philosophie commerciale à la NASA, faisant de l’agence spatiale un bailleur de fonds majeur des avancées entrepreneuriales. Il injectait des milliards de dollars dans le développement de fusées et de capsules privées destinées à transporter les astronautes en orbite.

L’armée s’est jointe à nous. Les bénéficiaires comprenaient Elon Musk, le fondateur de Tesla, et Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon. Leurs sociétés spatiales – SpaceX de Musk et Blue Origin de Bezos – ont cherché à transformer les lance-roquettes des jetables en produits recyclables, réduisant ainsi leur coût.

Les responsables militaires pensaient que le nouveau système permettrait de remplacer rapidement les satellites en temps de guerre.

Le troisième offset visait également à réduire la taille des satellites. Au fil des décennies, les grands étaient devenus des mastodontes. Certains coûtent 1 milliard de dollars ou plus pour concevoir, construire, équiper, lancer et maintenir en service. Un type a déployé une antenne presque aussi grande qu’un terrain de football. Mais les civils, inspirés par la révolution de l’iPhone, construisaient des vaisseaux spatiaux aussi petits que des miches de pain.

Les planificateurs militaires considéraient que des engins plus petits, moins chers et plus nombreux rendaient le ciblage anti-satellite beaucoup plus difficile – dans certains cas impossible – pour un adversaire.

À la fin de l’administration Obama, SpaceX tirait des charges utiles dans l’espace et renvoyait avec succès des propulseurs sur Terre lors d’atterrissages en douceur.

Deux ans plus tard, Trump a dévoilé la Force spatiale, provoquant des blagues sur Twitter et à la télévision de fin de soirée et même une sitcom Netflix. Mais en mars, l’unité a déclaré qu’elle avait pris possession de sa première arme offensive, qualifiant l’événement d’historique. Basé sur la terre, le système tire des faisceaux d’énergie pour perturber les vaisseaux spatiaux. Le lieutenant-colonel Steve Brogan, spécialiste du combat spatial, a déclaré que l’acquisition «place la« force »dans la Force spatiale et est essentielle pour l’espace en tant que domaine de combat».

William J. Broad. c.2021 The New York Times Company

.

