Comment les vaccins COVID-19 seront acheminés de l’usine à votre pharmacie locale

Bahar Aliakbarian est un expert en gestion de la chaîne d’approvisionnement en produits pharmaceutiques et professeur à la School of Packaging de la Michigan State University. Ci-dessous, elle décrit les chaînes d’approvisionnement en vaccins de Pfizer et Moderna, qui devraient être les deux principaux fournisseurs précoces des vaccins COVID-19 aux États-Unis.Elle parle également des défis de la distribution et du travail effectué pour garantir une livraison sûre et systématique. des vaccins.

Quels sont les principaux défis liés à la distribution des nouveaux vaccins COVID-19?



Les deux principaux développeurs américains des premiers vaccins COVID-19 sont Pfizer / BioNTech et Moderna. Ils ont tous deux développé des vaccins à ARNm, un type de vaccin relativement nouveau. Un problème majeur de la chaîne d’approvisionnement est l’exigence de température pour ces vaccins. Le vaccin Pfizer doit être conservé entre moins 112 F (moins 80 C) et moins 94 F (moins 70 C), et le vaccin Moderna a besoin de températures autour de moins 4 F (moins 20 C), ce qui est proche de la température de congélateurs de qualité commerciale. Une troisième société développant des vaccins, AstraZeneca, dit qu’elle a besoin d’une température de réfrigération régulière de 36 F à 46 F, ou 2 à 8 C.

Le vaccin de Moderna peut rester à moins 4 F pendant six mois, puis un mois au réfrigérateur, selon la société. Pfizer affirme que son vaccin a une durée de conservation plus courte de cinq jours après avoir été transféré d’un stockage ultra-froid à un réfrigérateur, laissant une courte fenêtre pour administrer les vaccins.

Comment ces vaccins seront-ils transportés et stockés?

Moderna prévoit d’utiliser une approche similaire à celle utilisée lors d’épidémies précédentes telles que la pandémie de grippe porcine H1N1 en 2009. Dans ce cas, les vaccins seront expédiés des installations de fabrication du nord-est des États-Unis et d’Europe vers un centre de distribution à Irving, Texas, qui sera équipé de congélateurs pour stocker le vaccin pendant de plus longues périodes. De là, ils sont distribués aux hôpitaux, aux pharmacies et à d’autres sites d’administration de vaccins.

Pfizer fabrique ses vaccins à Kalamazoo, au Michigan. Il assurera le transport vers les sites administratifs en travaillant avec des partenaires logistiques. Étant donné que le stockage ultra-froid n’est disponible que dans les grandes installations et les hôpitaux, c’est là qu’ils seront stockés pendant de courtes périodes avant d’être distribués aux sites d’administration.

Certains États, comme New York, envisagent de créer leurs propres centres de distribution.

Comment les températures requises seront-elles maintenues?

Les pharmacies et les hôpitaux tentent de développer ou d’acquérir des congélateurs à très basse température, mais c’est un coût énorme pour eux. Nous constatons maintenant une demande extrêmement élevée de congélateurs et de glace sèche, et il y a un risque de pénurie. Les vaccins doivent donc être fournis et administrés efficacement pour garantir qu’ils atteignent le public sans gaspillage ni goulot d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement. Rien qu’en 2019, environ 34 milliards de dollars de vaccins ont été gaspillés en raison des fluctuations de température pendant le transport.

La glace sèche est un moyen peu coûteux de maintenir des températures basses. Les «expéditeurs thermiques» des valises de Pfizer ont besoin d’environ 50 livres de glace sèche pour les maintenir à température pendant quelques jours. Il est considéré comme une matière dangereuse dans les avions, mais la Federal Aviation Administration a accordé la permission d’utiliser jusqu’à cinq fois la quantité normalement autorisée à transporter avec les vaccins.

Le personnel des sites administratifs doit être formé pour vérifier la température et s’assurer que la boîte thermique de Pfizer n’est pas ouverte plus de quelques fois par jour, pas plus de quelques minutes à la fois, et pour la remplir de nouvelle glace sèche à les bons moments. Une partie de cette formation est déjà en cours.

Que peut-on faire en matière de surveillance et de traçabilité?

Les suivre et les surveiller tout au long du processus garantit que les vaccins sont stables et non altérés. Rendre ces données accessibles aux gouvernements et au public peut accroître la confiance dans les vaccins. Ceci est particulièrement important parce que ces vaccins nécessitent deux doses pour fonctionner, et nous avons besoin que les gens reviennent pour obtenir le second et pour faire un suivi avec eux pour obtenir des commentaires sur les effets indésirables possibles.

Mon équipe et moi travaillons sur le développement de technologies pour améliorer le suivi et la surveillance à l’aide d’emballages intelligents en mettant en œuvre des capteurs et d’autres technologies de communication.

La surveillance et le suivi impliquent également le développement de bases de données qui intègrent les données au sein d’une chaîne d’approvisionnement de bout en bout, des fabricants aux sites d’administration. À l’heure actuelle, Pfizer et Moderna disposeront des informations jusqu’à ce qu’elles atteignent les sites d’administration, et les hôpitaux et les pharmacies disposeront des données sur les patients via les dossiers de santé électroniques (DSE). Il y a donc certains défis que nous essayons toujours de surmonter pour avoir un système intégré et interopérable avec une capacité améliorée d’être mis à niveau et utilisé à l’échelle nationale.

Les compagnies d’assurance et le gouvernement réfléchissent à la manière de fournir une couverture pour les vaccins tandis que les Centers for Disease Control and Prevention publient des directives pour garantir que la plupart de la population reçoive le vaccin efficacement.

