Comment les utilisateurs Apple peuvent profiter d’un «  audio sans perte  »: ni les AirPods Max, ni les écouteurs Bluetooth ne le prennent en charge

Les AirPods Max, la référence en matière de son d’Apple et ses meilleurs écouteurs, ne serviront pas à profiter de « l’audio sans perte ». La grande nouveauté d’Apple Music sera disponible dans plus de 75 millions de chansons, mais très peu d’appareils pourront reproduire ce son en haute résolution via Apple Music.

Nous expliquons ici comment fonctionne le ‘Lossless Audio’ et pourquoi il ne fonctionne pas avec des écouteurs Bluetooth, ou par le câble Lightning ou en streaming dans des haut-parleurs. Un problème de compatibilité qu’Apple pourrait résoudre dans le futur, mais qui pour l’instant limite la portée pratique de l’arrivée du son Hi-Fi à Apple Music.

Pourquoi cela ne fonctionne pas avec les AirPods

Les AirPod fonctionnent via Bluetooth et ce qui se passe est que Les écouteurs sans fil Apple utilisent le codec AAC. Un sorti en 1994, limité à environ 256 kbps et n’atteignant pas la qualité de CD 16 bits.

Les connexions sans fil via Bluetooth AAC ne peuvent pas utiliser toute la bande passante nécessaire pour transmettre cet audio non compressé. Apple Music utilise le codec ALAC (Apple Lossless Audio Codec), mais les AirPod ne le prennent pas en charge.

Les limites du Bluetooth

Aucun casque ni haut-parleur Bluetooth ne peut reproduire sans fil le son «sans perte» d’Apple Music. Les chansons seront entendues, mais pas en haute résolution.

Pour corriger ce manque de compatibilité, Apple devrait créer un codec qui vous permet de profiter d’un son haute résolution via Bluetooth, dans le style du LDAC de Sony ou de l’aptX HD de Qualcomm, qui vous permettent de lire respectivement des chansons 32 bits / 96 kHz et 24 bits / 48 kHz.

Des services tels que TIDAL, Qobuz ou Amazon Music HD vous permettent d’écouter vos chansons non compressées sur des téléphones portables ou des écouteurs sans fil compatibles, grâce au support de ces codecs.

Et pour le câble AirPods Max?

L’audio non compressé est principalement destiné à être écouté via un câble ou une chaîne hi-fi. Les AirPods Max intègrent un câble Lightning, mais officiellement les écouteurs Apple ne prennent pas en charge l’audio « sans perte ».

En effet, le port ne prend pas en charge nativement les formats audio numériques. Le câble AirPods Max comprend un DAC 24 bits / 48 kHzMais dans le processus, le son devient analogique et est ensuite numérisé. Un pas du numérique à l’analogique puis au numérique où Apple ne peut pas garantir qu’il n’y a pas de pertes, bien que le CAD prendrait en charge une résolution suffisamment élevée.

D’autres écouteurs avec câble USB C peuvent profiter de la fonction « sans perte »

Des écouteurs haut de gamme compatibles avec Hi-Res Audio pourront profiter de l’actualité d’Apple Music. Via le câble USB-C et le port jack 3,5 mm, des modèles comme le Sony WH-1000XM4 peuvent écouter des chansons non compressées en mode standard.

Apple explique qu’il y a deux aspects de leur son « sans perte ». Un premier niveau avec 16 bits / 44,1 kHz ou 24 bits / 48 kHz et un second niveau ‘Hi-Res lossless’ avec 24 bits / 192 kHz. Pour cette deuxième version, Apple explique ce qui suit:

« La lecture audio haute résolution sans perte nécessite un équipement externe, tel qu’un convertisseur numérique-analogique (DAC) USB. »

Pour cette raison, si nous voulons profiter de la qualité sonore maximale d’Apple Music dans les écouteurs, nous pouvons le faire avec un modèle Hi-Res associé à un DAC USB C externe.

Quoi de neuf avec Sonos

En réponse à Billboard, Apple confirme que le son « sans perte » ne sera pas pris en charge par les haut-parleurs Sonos.

Ni dans les HomePods

En réponse à Macrumors, Apple confirme que les HomePods et HomePod Mini ne prendront pas non plus en charge l’audio « sans perte ».

Ce qu’Apple peut faire pour étendre le support

Le son non compressé d’Apple Music peut être apprécié sur une chaîne stéréo ou de bonnes enceintes connectées à un MacBook par exemple.

Pour étendre la prise en charge de ses appareils à «l’audio sans perte», Apple a plusieurs options. Le premier et le plus évident serait le création d’un nouveau codec Hi-Res sans fil, De style LDAC. La mise à jour des AirPod et l’ajout de ce codec audio étendraient la prise en charge et c’est également une méthode très professionnelle.

L’iPhone 12 et les AirPods Max prennent en charge Bluetooth 5.0 et donc théoriquement, ils sont prêts à transmettre le son en qualité CD jusqu’à 16 bits. La prise en charge d’aptX HD n’est pas ajoutée, nous devrions donc attendez une nouvelle génération d’appareils afin que ceux-ci soient entièrement compatibles avec «l’audio sans perte».

De manière équivalente, certains futurs AirPods Max 2 pourraient intégrer un câble USB C avec un DAC adapté ou une modification Lightning afin que cette conversion analogique-numérique n’ait pas à être effectuée.

Qu’en est-il de ‘Spatial Audio’ et Dolby Atmos

L’histoire avec «Spatial Audio» est presque le contraire. Alors qu’avec le « sans perte », il y a beaucoup de chansons mais de nombreuses difficultés à les reproduire, avec le son Dolby Atmos et l’audio immersif, c’est l’inverse. Ici, tous les AirPod avec des puces W1 ou H1 feront l’affaire, mais le nombre de chansons sera inférieur. Avec un son spatial, la difficulté est lors de son enregistrement, avec un son «sans perte», le plus difficile est de le transmettre correctement.

