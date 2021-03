Comment les super-héros SnyderVerse de DC diffèrent du MCU selon Zack Snyder

Pendant longtemps, l’industrie de la bande dessinée a été définie par la domination de DC Comics et de leur rival Marvel Comics, plus petit et moins populaire. Aujourd’hui, les rôles ont changé, du moins au niveau du cinéma, alors que les films MCU dominent le box-office et que le DCEU a toujours du mal à trouver ses marques. Zack Snyder, qui se prépare pour la sortie de Justice League de Zack Snyder, a récemment expliqué en quoi sa vision du DCEU diffère de celle du MCU.

« Il est évident que je prends ces personnages et leur mythologie très au sérieux. Je veux qu’ils soient pleinement réalisés en tant que personnages, existant dans ce monde. Je ne pense pas que ce soit cool de s’amuser à leurs dépens. Et il y avait une vision que nous avait, un univers complet, pleinement étoffé, que nous voulions vraiment aller jusqu’au bout. Je le savais avant BvS, quand nous avons fait Homme d’acier. merveille fait autre chose. Ils font, au plus haut niveau, cette comédie d’action populaire avec un cœur. Et ils l’ont cloué. Un effort pour reproduire cela est de la folie parce qu’ils sont si bons dans ce domaine. Ce que DC avait, c’était une mythologie à un niveau épique, et nous allions les emmener dans ce voyage incroyable. Franchement, j’étais le seul à dire ça. «

On peut affirmer que la raison pour laquelle les films MCU sont si populaires est que la franchise traite ses héros comme des personnes régulières et relatables plutôt que des personnages mythiques et grandioses. Mais Snyder est toujours resté fidèle à sa vision particulière des héros de DC face à un barrage de critiques de la part des critiques et du grand public. Lorsqu’on lui a demandé s’il voudrait lui-même adopter un jour l’approche MCU des films de bandes dessinées, le cinéaste a eu une réponse ferme.

« Non, pas du tout. Je ne sais pas comment frapper une balle différemment de moi. Un réalisateur a une compétence – votre point de vue. C’est tout ce que vous avez. Si vous essayez d’imiter une autre façon de faire un film, alors vous êtes sur une pente glissante. «

Le résultat de Snyder collant à sa vision singulière est que, trois ans après la version théâtrale de Ligue de justice est sorti, les fans du cinéaste ont fait campagne longtemps et durement pour que Snyder soit ramené pour terminer sa coupe du film, qui devrait faire ses débuts dans quelques jours sur HBO Max. De toute évidence, Snyder a trouvé un public avide de sa vision particulière du DCEU, même si la franchise s’est maintenant éloignée de cette vision dans son ensemble.

Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars. Cette nouvelle arrive avec l’aimable autorisation de NYtimes.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming, Avengers