Comment les super aliments sont bénéfiques pour la santé

Comment va ta nourriture? Quels ingrédients avez-vous choisis pour nourrir votre corps? Sont-ils vraiment les meilleurs? La vérité est que notre routine est de plus en plus chargée, et la plupart du temps, nous optons pour des plats cuisinés, surgelés, en conserve et le pire: la malbouffe.

Le problème est que les plus rapides et les moins chers peuvent finir par devenir encore plus chers plus tard, après tout, lorsque nous abusons de certains types d’aliments, nous pouvons développer des maladies telles que le diabète, le cancer, la gastrite, l’obésité, l’altération du cholestérol ou même l’hypertension.

Et, afin de transformer votre alimentation, nous avons séparé 8 superaliments qui selon Ayuverda sont très sains et seront chargés d’apporter encore plus de longévité à votre vie, en vous éloignant des maladies mentionnées ci-dessus!

Amla

Cette précieuse herbe indienne est réputée pour être un excellent antioxydant: elle renforce notre système immunitaire et est riche en vitamine C.Vous pouvez également la trouver sous les noms de groseille à maquereau indienne ou Sarandi, et est bien connue pour équilibrer les doshas Vta, Pitta et Kapha .

Gingembre

Le gingembre possède au moins 25 propriétés antioxydantes différentes, ce qui en fait un excellent allié pour retarder les signes du vieillissement. Il est également largement utilisé pour préserver notre système immunitaire, nous protégeant contre les problèmes cardiaques, l’arthrite, le cancer, etc.

Cardamome

De la même famille que le gingembre, la cardamome fait des miracles dans notre système digestif, régule la glycémie, améliore la circulation sanguine et, lorsqu’elle est préparée sous forme de thé, elle nous apporte de grands avantages en éliminant les impuretés de notre corps.

Ajowan

Grand allié dans la perte des prisonniers grâce à sa capacité à faciliter la digestion, Ajowan est un excellent antibiotique naturel, et parce qu’il contient des substances telles que la niacine et le thymol, c’est une excellente option pour garder votre cœur en bonne santé.

Cumin

Parce qu’il est riche en fibres, le cumin est excellent pour notre métabolisme et pour les systèmes digestif et nerveux. Et, comme c’est une excellente source de fer, il peut encore nous aider à combattre la faiblesse et la fatigue causées par l’anémie.

Clou de girofle

Cette épice est idéale pour maintenir le métabolisme actif, le système nerveux stable, et non seulement cela, le clou de girofle est également connu pour être un incroyable antifongique, antiseptique et anesthésique.

poivre noir

Ce poivre est plein de nutriments et de vitamines, en plus d’être riche en minéraux. Il est idéal pour faciliter la digestion, soulager les symptômes de la grippe et est également connu pour ses propriétés antibiotiques.

Mon chéri

Cet ingrédient est déjà connu pour être un allié réputé de la beauté, mais c’est aussi une excellente source de protéines, de vitamines et de minéraux. Dans différentes cultures, il est utilisé pour tonifier certains organes, guérir les ulcères d’estomac, prévenir et guérir les problèmes circulatoires, renforcer le système immunitaire et guérir les blessures et les brûlures.

Bien sûr, parfois nous n’avons vraiment pas le temps et nous devons opter pour des repas plus rapides. Mais, il est possible de préparer des boîtes à lunch au début de la semaine ou de rechercher ces options plus saines dans les restaurants. Après tout, il ne sert à rien de trop courir à cause du travail et de devoir ensuite dépenser tout l’argent récolté pour essayer de retrouver la santé usée par les mauvais aliments, n’est-ce pas? Alors, choisissez les bons aliments pour nourrir votre corps, et abusez de notre liste!