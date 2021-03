Comment les scientifiques ont trouvé de rares pièces de météorite boule de feu sur une allée – et ce qu’ils pourraient nous apprendre

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Monica Grady, Professeur de sciences planétaires et spatiales, The Open University

Alors que les Britanniques s’installaient pour regarder les nouvelles de fin de soirée le 28 février, une nouvelle nouvelle, littéralement, est apparue dans le ciel nocturne. Une grande et très brillante boule de feu a été vue sur le sud de l’Angleterre et le nord de la France à 21h54 GMT. Il a été enregistré par de nombreuses webcams de sonnettes, donc c’était une boule de feu très bien observée. Plus important encore, il a également été capturé par les caméras automatisées du UK Meteor Observation Network et de réseaux similaires.

En collaboration avec des collègues en France et en Australie, les observateurs de météores ont élaboré la trajectoire de la boule de feu et déterminé où les morceaux de météorite pourraient être localisés, juste au nord de Cheltenham au Royaume-Uni. Sur la base de leurs calculs, Ashley King, spécialiste des météorites au Natural History Museum de Londres, a lancé un appel aux chaînes de télévision et de radio locales pour obtenir des informations sur les roches noires inhabituelles tombées du ciel.

Parmi les photographies qu’il a reçues, il y en a une qui a retenu son attention: un petit monticule de poussière et de cailloux sur une allée du petit village de Winchcombe. King a demandé au chercheur de l’Open University Richard Greenwood (qui vivait le plus près) de vérifier l’échantillon. Greenwood a été bouleversé de constater que non seulement il s’agissait d’une météorite, mais aussi d’une espèce très rare. Le Royaume-Uni avait eu de la chance – nous avions un nouveau membre à ajouter à notre collection de météorites.

La masse principale de la météorite sur l’allée où elle est tombée. (Crédit d’image: propriétaire de l’allée, auteur fourni)

Au cours des quatre jours qui ont suivi, des chercheurs spécialisés de plusieurs institutions britanniques ont formé des équipes pour fouiller systématiquement la campagne entourant Winchcombe. Les résultats de leurs travaux sont plusieurs pierres pesant environ 500 g, plus beaucoup de poussière et de fragments. Les spécimens sont maintenant au Musée d’histoire naturelle.

Roches précieuses

Pourquoi est-ce une grosse affaire? Les météorites sont divisées en deux groupes principaux: primitives et traitées. Les primitifs proviennent de la nébuleuse solaire qui a donné naissance au système solaire, préservant la composition de ce matériau originel. En revanche, les échantillons traités ont été modifiés par la chaleur. Ils proviennent de corps plus grands et contiennent des informations sur les surfaces planétaires et les intérieurs.

Morceau de météorite pesant environ 4g. (Crédit d’image: Natural History Museum, auteur fourni)

Les pierres qui sont tombées sur Winchcombe appartiennent à l’ancien groupe – et pas seulement, elles appartiennent à une sous-catégorie, connue sous le nom de chondrites carbonées – la plus vierge (ou inchangée) de toutes les météorites, portant des enregistrements des premières étapes du système solaire. l’histoire. Ils sont riches en composés organiques: les molécules qui forment les éléments constitutifs de la vie. Ils contiennent également de minuscules particules de poussière d’étoiles qui sont mortes et sont plus anciennes que le Soleil.

Certaines des nouvelles roches sont presque complètement noires et sans traits, tandis que d’autres sont gris foncé avec des taches irrégulières et pâles. De toute évidence, il s’agit d’une météorite complexe, peut-être venue de la surface d’un astéroïde où plusieurs morceaux différents d’astéroïde se sont mélangés lors de collisions.

Et c’est là que les choses deviennent un peu ironiques: les scientifiques collectent actuellement des échantillons de deux astéroïdes dans l’espace. Environ cinq grammes de matériel collectés par la mission japonaise Hayabusa2 sur l’astéroïde Ryugu sont arrivés sains et saufs en décembre 2020. La mission OSIRIS-Rex de la Nasa est au retour de l’astéroïde Bennu transportant environ 200 g de matériel qui arrivera en septembre 2023. Ces missions coûtent cher. d’argent, mais pourrait aider à dévoiler les secrets des origines de la vie et du système solaire. Et puis, juste de nulle part, près de 500 g de roche d’un astéroïde, qui est peut-être très similaire à Ryugu et Bennu, tombe sur une partie de l’Angleterre.

Prochaines étapes

Les météoritistes britanniques vont désormais analyser le matériau, pratiquement grain par grain. Les choses doivent se produire dans une séquence – il y a des mesures sensibles au temps qui doivent être effectuées dans le premier mois environ d’une nouvelle chute. Les météorites ne sont pas radioactives – elles n’émettent pas de rayonnement nocif – mais elles contiennent des éléments instables et qui se désagrègent. Et si nous pouvons mesurer les quantités d’éléments qui se désintègrent très rapidement, nous pouvons obtenir des informations précieuses.

Nous devons également examiner attentivement les composés organiques de la météorite – il y a toujours un risque de contamination par la Terre. Donc, plus vite nous pouvons analyser ses matières organiques, mieux c’est. Plus nous pouvons comprendre ces matériaux dans les météorites, plus nous pouvons reconstituer la chimie qui a conduit à la vie sur Terre. Cela peut donner une idée de l’étendue de cette chimie (ou a été) dans le système solaire – et même dans l’univers.

La recherche d’une météorite dans un petit village et ses champs environnants n’est généralement pas dangereuse et nécessite peu d’évaluation des risques: demandez la permission aux propriétaires d’accéder à leurs terres, observez le code du pays, n’oubliez pas de fermer les portes et ne marchez pas dans tout ce qui est doux. Mais en temps de pandémie, tout change.

Le gouvernement britannique interdit actuellement aux citoyens de voyager loin de chez eux, à moins que le voyage ne soit indispensable. Était-il essentiel pour un groupe de météoriticiens de se rendre à Winchcombe? Oui c’était. Chacun avait effectué des évaluations des risques sur le terrain et avait reçu l’autorisation de voyager de ses institutions. Ils étaient scrupuleux de porter des masques et de garder une distance de 2 m lorsqu’ils parlaient aux habitants.

L’une des plus grosses pierres d’environ 5 cm de long. Sa croûte est le reste de la surface qui a été chauffée lorsque la météorite a traversé l’atmosphère. (Crédit d’image: Richard Greenwood, The Open University, auteur fourni)

J’aurais aimé être impliqué dans la recherche – bien que ma collègue Sara Russell m’ait dit que nettoyer l’allée du propriétaire avec une brosse à dents recouverte après la première heure. Mes genoux arthritiques n’auraient pas fait face à cela. Mais j’étais de retour à la base, faisant quelque chose tout aussi important: mettre en marche des machines pour régler les documents d’évaluation des risques pour Greenwood. Et, en guise de récompense, j’ai pu voir les premières photos en gros plan de notre nouveau membre de la famille, surnommé «Winchcombe». Cela peut ressembler un peu à une briquette de barbecue cassée, mais pour moi, c’est absolument magnifique.

