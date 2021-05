Comment les scientifiques ont capturé des images du «  kraken  » après des siècles de recherche

dior Capture Total CELL Energy Super Potent Serum - Sérum anti-âge total intense -

Le meilleur sérum anti-âge total * est né de la science cellulaire maternelle et de l'expertise florale de Dior. Après 7 jours, la peau est visiblement plus lisse, plus ferme, plus dense, plus ferme, plus uniforme et plus éclatante. Après 1 mois, les résultats sont visibles pendant longtemps. Importante découverte de Dior sur les cellules mères Qu'est-ce qu'une cellule mère? Ces cellules sont les mères de toutes les autres cellules de la peau et sont porteuses de vie et de jeunesse. Une cellule mère peut reconstruire toute la peau toute seule grâce à sa capacité magique à se diviser et à se développer. Les cellules mères de la peau se multiplient à l'infini, contrairement aux autres cellules du corps, révélant l'exceptionnelle capacité régénératrice de la peau. Nouvelle technologie bio-cellulaire brevetée Le nouveau Super Potent Serum concentre toute l'expertise florale de Dior dans une technologie exclusive et revitalisante. Dior Science a