Comment les satellites arrêtent la déforestation en Afrique

Les satellites contribuent à réduire la déforestation en Afrique.

Grâce à l’aide de satellites en orbite autour de la Terre, la déforestation , qui crée des émissions de carbone importantes et est un contributeur majeur au changement climatique, a considérablement diminué dans 22 pays africains, ont constaté les chercheurs dans une nouvelle étude.

Dans ces pays, les organisations ont souscrit à un service gratuit qui envoie des alertes sur la diminution du couvert forestier sous les tropiques à partir d’un nouveau service utilisant des données satellitaires à jour.

Lorsqu’il y a une baisse du couvert forestier, ces avertissements automatisés envoient des données satellitaires haute résolution et des messages d’alerte à ceux des gouvernements locaux et autres intéressés par la diminution de la déforestation (n’importe qui peut s’inscrire pour les messages). Ces messages sont diffusés dans le cadre du système mondial d’analyse et de découverte des terres (GLAD) sur l’interface Web gratuite et interactive. Veille forestière mondiale , qui a été initialement lancé en 2016.

Images: Déforestation dans le monde

Cette nouvelle étude, dirigée par Fanny Mofette, chercheuse postdoctorale en économie appliquée à l’Université du Wisconsin-Madison, s’est penchée sur les effets de ces messages d’alerte sur la déforestation. Mofette et leur équipe ont observé une baisse de 18% sur deux ans dans 22 pays africains. Les émissions de carbone évitées grâce à cette réduction pourraient permettre d’économiser entre 149 millions de dollars et 696 millions de dollars en dommages économiques, selon des responsables de l’Université du Wisconsin-Madison dit dans un communiqué .

Global Forest Watch couvre le monde entier et cette étude visait à montrer comment les abonnements à GLAD affectaient la déforestation en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Maintenant, alors que l’équipe n’a pas constaté de diminution de la déforestation en Amérique du Sud ou en Asie dans les données satellitaires sur une période de 2 ans, elle a constaté cette baisse drastique dans les pays africains où les gens se sont abonnés au système. Mais seuls les pays dans lesquels les organisations et les responsables ont souscrit aux alertes ont vu cette diminution.

On ne sait pas encore exactement pourquoi certains ont choisi de s’abonner alors que d’autres ne le sont pas, si cela est dû à un choix personnel ou à un manque d’accès à Internet et à une technologie fiables pour suivre ces alertes.

« Nous pensons que nous voyons un effet principalement en Afrique pour deux raisons principales », a déclaré Moffette dans le communiqué. «L’une est parce que GLAD a ajouté plus aux efforts en Afrique que sur d’autres continents, en ce sens qu’il y avait déjà des preuves que des pays utilisaient des systèmes de surveillance dans des pays comme l’Indonésie et Pérou . Et la Colombie et le Venezuela, qui constituent une grande partie de notre échantillon, ont connu des troubles politiques importants pendant cette période. «

Le système peut fournir des alertes sur le couvert forestier aussi souvent que tous les huit jours (si le ciel est suffisamment clair pour que les satellites soient en mesure de surveiller pleinement une région). Les abonnés reçoivent des messages d’avertissement lorsque des préoccupations concernant le couvert forestier surviennent et des courriels hebdomadaires contenant les coordonnées géographiques exactes des zones où la déforestation croissante semble préoccupante. Tout le monde peut s’abonner aux alertes gratuites, consultez GLAD sur Global Forest Watch ici .

Bien que ce programme soit assez récent, l’équipe espère continuer à étudier les effets de ce système d’abonnement et comment l’accès à ces données satellitaires peut avoir un impact sur les taux de déforestation à long terme.

« Maintenant que nous savons que les abonnés aux alertes peuvent avoir un effet sur la déforestation, il existe des moyens potentiels par lesquels notre travail peut améliorer la formation qu’ils reçoivent et soutenir leurs efforts », a déclaré Moffette dans le même communiqué.

Ce travail a été publié le 4 janvier dans la revue Nature Climate Change.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.