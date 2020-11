Comment les nouveaux Mac M1 d’Apple pourraient enfin faire de Windows on Arm une réalité

L’annonce par Apple des premiers Mac fonctionnant sur son propre silicium M1 Arm pourrait bien être le coup de pouce dont Windows on Arm a besoin pour passer la ligne d’arrivée. Ou alors nous pouvons espérer.

Certes, il y a eu des claquettes lors du lancement mardi par Apple d’un MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini qui utilisent tous le premier processeur M1 d’Apple, basé sur l’architecture Arm. Avec huit cœurs à l’intérieur (quatre cœurs pour l’efficacité, quatre de plus pour les charges plus puissantes), nous voyons de grandes promesses, notamment une durée de vie de la batterie plus longue (18 heures pour le nouveau MacBook Air 13 pouces) et des performances plus rapides.

Tout cela devrait sembler familier à ceux qui ont vu Windows on Arm évoluer au cours des dernières années, d’autant plus que vous commencez à explorer et à rechercher des chiffres précis. Ce que nous pouvons espérer, cependant, c’est que la combinaison de l’influence d’Apple et des efforts de développement existants de Microsoft puisse enfin faire de Windows on Arm une réalité.

Pomme Puce M1 d’Apple.

Vague promesses de performance

Les affirmations d’Apple doivent d’abord être anéanties.

L’affirmation de la société selon laquelle l’Air à moteur M1 est «trois fois plus rapide que le portable Windows comparable de sa catégorie» est si vague qu’elle est presque dénuée de sens. S’agit-il de repères synthétisés? Du code qu’Apple a lui-même optimisé, pour les nouveaux processeurs M1? À quoi le M1 est-il comparé: une puce Intel Ice Lake de 10e génération? Lac Comète? L’un des nouveaux processeurs Tiger Lake de 11e génération?

Pomme

Nous avons déjà vécu cela avec le camp Windows-on-Arm, en particulier les efforts Snapdragon de Qualcomm. À partir de l’Asus NovaGo, les ordinateurs portables basés sur Snapdragon ont tenu absolument une promesse – une autonomie de batterie véritablement «toute la journée» – mais n’ont pas réussi à affirmer que les puces Arm pourraient suivre le rythme d’un Intel Core. Au fil du temps, Windows on Arm s’est déplacé (ou a été poussé) dans une niche pour les PC toujours connectés qui pourraient offrir des performances moyennes mais une excellente connectivité grâce à leur combinaison de modems Wi-Fi et cellulaires.

Je suis donc sceptique quant au fait que le M1 d’Apple puisse offrir des performances comparables à celles des ordinateurs portables Windows. Si elle avait vraiment les biens, nous aurions déjà vu des comparaisons directes. Nous avons également remarqué qu’Apple n’était pas prêt à abandonner ses MacBook Pro équipés d’un processeur Intel Core, en particulier dans la catégorie 16 pouces.

Le logiciel compte

Là où Apple excelle, c’est dans la fusion de ses efforts d’ingénierie matérielle et logicielle. Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle chez Apple, a affirmé que Safari fonctionnait 1,5 fois plus vite et que les Mac se réveillaient maintenant instantanément. «En concevant ensemble l’ensemble du système, le matériel et les logiciels, nous sommes en mesure d’améliorer encore plus ce que vous aimez de votre Mac», a-t-il déclaré.

Plus important, cependant, est la compatibilité. Federighi a annoncé des plans pour des applications «universelles» – probablement un discours marketing pour un Apple App Store qui pourrait reconnaître quel silicium un Mac exécute et télécharger le logiciel binaire approprié. Notez également que l’écosystème logiciel d’Apple est plus petit et plus ciblé, avec une plus grande importance sur ses propres applications que vous ne le voyez dans l’écosystème d’applications Windows plus lâche et plus large.

JD Sartain / IDG Photoshop ne sera disponible en tant qu’application «universelle» Apple que l’année prochaine.

Les claquettes d’Apple sont encore un peu ici. Les applications phares comme Adobe Photoshop ne seront pas disponibles dans un format d’application «universel» avant l’année prochaine, a déclaré Federighi. Des omissions notables comme celles-ci pourraient reléguer le MacBook Pro avec M1 au statut de « curiosité » pour le moment.

C’est néanmoins un domaine dans lequel l’élan d’Apple pourrait montrer aux PC alimentés par Arm une voie à suivre, quel que soit le système d’exploitation qu’ils utilisent. En effet, pour les Mac M1, la technologie d’émulation Rosetta d’Apple intervient lorsque le code natif n’est pas disponible. Du côté Windows, les puces Arm peuvent exécuter des applications 32 et 64 bits codées pour Arm et des applications 32 bits codées pour X86 sur Windows, mais elles ne peuvent pas encore exécuter les applications X86 64 bits les plus courantes que les autres PC font . C’est censé être rectifié ce mois-ci, mais uniquement pour Windows Insiders, et non pour les PC actuellement livrés.

Il est temps de faire de Windows on Arm une réalité

Windows on Arm a une longueur d’avance sur quelques années, mais il a encore du mal à trouver sa place. Même la propre tentative de Microsoft, la Surface Pro X fonctionnant sur une puce Qualcomm SQ1 conçue par Microsoft, a été lancée sans une prière de compatibilité de l’application X86 64 bits. Apple est en retard à la fête, mais il a pris son temps, s’est habillé de manière appropriée et a présenté une vision plus cohérente à ses clients.

L’influence d’Apple pourrait également aider beaucoup. Les développeurs qui s’engagent à coder pour Apple on Arm peuvent également justifier plus facilement le développement pour Windows on Arm.

Les processeurs X86 ne disparaîtront pas, mais le saut d’Apple dans le camp Arm a clairement inquiété Intel: «Nous pensons que les PC Intel – comme ceux basés sur des processeurs mobiles Intel Core de 11e génération – offrent aux clients du monde entier la meilleure expérience dans les domaines qu’ils apprécient la plupart, ainsi que la plate-forme la plus ouverte pour les développeurs, à la fois aujourd’hui et dans le futur », a déclaré Intel dans un communiqué publié aujourd’hui.

Microsoft

Le sous-texte? L’armement compte maintenant.

Il est maintenant temps pour Microsoft de publier son propre interpréteur 64 bits pour les processeurs Arm sur le canal Windows Insider, et pour les fabricants de PC de se pencher à nouveau sur les plates-formes qu’ils prennent en charge. L’argument de connectivité de Windows on Arm n’a pas autant de sens pendant une pandémie que dans un monde où les gens voyagent librement et se connectent où ils le souhaitent. Mais la vision reste viable et Apple pourrait l’aider à y parvenir.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂