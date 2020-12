Comment les gens qui croient aux extraterrestres se défendent qui ne nous ont pas encore contactés

Si nous regardons le ciel, nous verrons, dans le meilleur des cas, quelques milliers d’étoiles. C’est tout ce que nous pouvons voir d’ici. Mais rien que dans notre galaxie, il y en a plusieurs centaines de milliards. Et il y a même plus de galaxies que d’étoiles dans la Voie lactée. Et tout cet espace est-il vide?

Il devient très difficile de penser que nous sommes seuls en attendant astro. Cependant, sinon, pourquoi n’avons-nous pas détecté le moindre signe de nos voisins cosmiques? Les explications pourraient être multiples.

Où est tout le monde?

Enrico Fermi, dans son costume impeccable sous une robe tout aussi élégante, sourit pensivement. « Alors, où sont-ils? », Demande-t-il pensivement. Ses compagnons, également habillés mais assis à table, le regardent sous leurs propres robes. Personne ne lui répond. Nous nous sommes probablement tous posé la question à un moment ou à un autre: Si l’univers est si grand, où est tout le monde?

Dans une si vaste étendue, avec des milliards d’étoiles semblables à la nôtre, il faudrait qu’il y ait d’autres civilisations extraterrestres au moins aussi intelligentes que la nôtre. Mais, à ce jour, nous n’avons détecté aucune trace. De plus, lors de la dernière analyse systématique réalisée en 2015, nous avons constaté que le nombre de civilisations existantes, dans les systèmes analysés, est nul. C’est le début du paradoxe de Fermi.

Ceci peut être résumé comme suit: « La croyance commune que l’univers a de nombreuses civilisations technologiquement avancées, combinée avec nos observations qui suggèrent le contraire, est paradoxale en suggérant que nos connaissances ou observations sont imparfaites ou incomplètes. »

Ils disent que pour Fermi, la réponse inachevée au paradoxe était une réponse peu flatteuse. Il ne faut pas oublier que Fermi était l’un des protagonistes du développement des armes nucléaires et pensait que l’humanité flirtait avec son autodestruction. Le physicien a-t-il vu, dans le paradoxe, un reflet de notre avenir? En tout cas, la question demeure.

Nous ne devrions pas être seuls, n’est-ce pas?

Le plus connu La formule de Drake, est une équation qui tente de calculer le nombre de civilisations intelligentes possibles dans notre galaxie. Les calculs prennent en compte des chiffres tels que le taux de formation des étoiles propices à la vie, le nombre de planètes dans la zone habitable et des facteurs tels que «l’apparition de la vie» ou «l’apparition d’une vie intelligente».

Cette formule a été développée en 1960 par Frank Drake, président de l’institut SETI, et bien qu’il ne s’agisse en réalité que d’un jeu spéculatif, parce que nous ne pouvons pas résoudre certaines des variables, c’est la première approximation théorique dont nous disposons pour calculer le nombre de voisins. .

Lorsque les premiers calculs ont été effectués pour tester l’estimation en 1961, les données ont renvoyé un total de dix civilisations détectables par an. Certainement un chiffre trop optimiste. Avec quelques ajustements et de meilleures variables, obtenus au fil des ans, ce chiffre il est passé de 10 à 0,00000007, 0,00000002 et 0,000000008 civilisations détectables par an, des chiffres bien plus conformes à notre réalité.

Dans tout les cas, C’est quand même très étrange que nous n’ayons rien vu ni personne. S’il s’agissait vraiment d’une civilisation technicisée et plus avancée que la nôtre, nous devrions être capables, au moins, de détecter un signal (en particulier dans l’infrarouge, par exemple, en raison de la chaleur qui s’échapperait de leurs appareils, ou à travers une sorte de message volontaire ). Mais ce n’est pas le cas, et nous ne savons pas pourquoi. Bien que nous puissions imaginer pourquoi.

Le point d’orgue d’une civilisation et l’échelle de Kardashov

En 1964, Nikolai Kardashev a proposé une classification quelque peu générale des civilisations. Une civilisation de type I serait capable d’exploiter toute l’énergie de sa planète natale. Nous serions, par exemple, une civilisation de type 0.7 (telle que calculée par Carl Sagan en 1973). Une civilisation de type II serait capable d’exploiter toute l’énergie provenant de son étoile natale. Le Type III exploiterait pleinement toute l’énergie de la galaxie. Ce serait le maximum auquel vous pouvez aspirer.

Si dans notre galaxie il y avait une civilisation de type II ou III, nous le saurions presque certainement. Au moins ceux de type III. Le type II, bien que plus difficile, surtout s’il se trouve de l’autre côté de la galaxie, par exemple, ne pourrait pas passer éternellement inaperçu.

Nos sondes auraient dû détecter son incroyable technologie depuis longtemps. En fait, selon les calculs de Drake, diverses civilisations de type II devraient exister dans notre galaxie. Par conséquent, la première explication est qu’il n’y a pas si avancé. Espérons qu’il existe une sorte de civilisation intelligente, mais si elle est située très loin dans la Voie lactée elle-même, il est facile de comprendre que nous ne pouvons pas les contacter. Mais que se passerait-il si l’un d’entre eux était apparu à «la maison»? Pourquoi n’avons-nous contacté personne?

Raison numéro 1: le grand filtre

Une réponse possible est une hypothèse appelée le Grand Filtre. Cela a été proposé en 1996 par Robin Hanson, un économiste qui a vu l’existence d’un événement évolutionniste qui empêche l’avancée systématique envisagée dans nos formules. Imaginez notre évolution, y compris biologique, culturelle et technologique, comme une ligne continue où se produisent certains jalons.

Le progrès vous devriez être coincé dans l’une des étapes nécessaires pour devenir une civilisation de type II ou III. Actuellement, nous sommes dans une étape avant la colonisation spatiale. Espérons et supposons qu’il y ait des voisins galactiques, sont-ils dans la même situation? Par derrière peut-être? Il est juste de penser qu’ils ne sont pas loin, sinon nous les aurions vus. Où fonctionne le grand filtre?

Nous ne l’avons pas encore traversé

Une hypothèse très probable est que le Grand Filtre est devant nous, à un moment donné avant l’exploration spatiale. Cela expliquerait pourquoi il n’y a pas de type de colonisation détecté dans notre galaxie, mais cela suggère qu’il y a d’autres voisins possibles, en attente.

Pourtant, c’est une mauvaise nouvelle parce que cela impliquerait une bonne chance que nous n’atteindrons jamais plus. Le filtre, dans ce cas, pourrait être un épuisement irrémédiable des ressources, une guerre qui mettrait fin à la civilisation telle que nous la connaissons, une maladie … En tout cas, ce serait un obstacle évolutif présent dans une civilisation avancée, mais pas tant comme pour coloniser les étoiles.

Nous sommes spéciaux

Une autre possibilité est que nous soyons « les élus », les seuls êtres vivants autour de nous capables de surmonter ce Grand Filtre. Cela voudrait dire que nous sommes en passe de devenir les premiers habitants intergalactiques de la Voie lactée. Dans un tel cas, le Grand Filtre serait en retard sur notre moment présent. C’est peut-être l’apparence de la vie ou l’évolution d’une vie intelligente et technifiée. Nous ne le savons pas.

Le fait est que si nous trouvions, par exemple, des restes de vie extraterrestre sous forme de micro-organismes, nous serions probablement confrontés à l’indication que ce Grand Filtre est dans un moment entre notre moment et l’apparition des organismes. Ce serait un signe qu’il est assez facile pour nous d’être seuls.

Raison numéro 2: les civilisations de type I et II sont loin, très loin

Imaginons qu’il existe des civilisations titanesques, bien plus grandes que ce qu’Asimov lui-même pourrait imaginer dans «Fondation». Pourquoi n’avons-nous rien vu à leur sujet? Parce qu’ils sont ailleurs. Un autre endroit dans le temps et l’espace, il va sans dire. L’univers est gigantesque. La Voie lactée est brutalement grande et ancienne.

Imaginons que oui, il y avait une civilisation intelligente qui a visité notre Terre il y a des milliards d’années. Ce serait impossible de savoir. Cette hypothèse est la préférée des défenseurs des anachronismes et des ovnis. Mais de façon réaliste, c’est comme s’ils ne nous ont jamais rendu visite.

En revanche, si la civilisation était de type II, profitant de systèmes entiers, mais était à l’autre bout de la galaxie … ce serait très difficile pour nous de la voir, considérant que notre capacité à recevoir des signaux est limitée à seulement 100 années-lumière d’ici. On pourrait penser la même chose d’une civilisation de type III trouvée dans une galaxie autre que la nôtre. Comment le découvrir?

Raison numéro 3: nous sommes les premiers

Une possibilité pleine d’espoir explique que nous sommes parmi les premiers à avancer jusqu’à conquérir l’espace. Dans un tel cas, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne trouve nos signaux ou que nous trouvions les leurs.

Peut-être nous vivons à une époque de peuplement cosmologique qui permet l’émergence de nouvelles civilisations. Les milliards d’années auparavant n’ont peut-être servi qu’à façonner l’univers. Il est maintenant temps d’évoluer. Peut-être.

Raison numéro 4: nous sommes entourés de signaux, mais nous sommes des hicks spatiaux

Il se pourrait, et ce n’est pas déraisonnable, que notre environnement soit rempli de signaux indiquant une vie extraterrestre intelligente mais que nous ne pouvons pas les voir. Peut-être que notre technologie n’est pas assez avancée ou que nous ne cherchons pas les bons signaux.

Cela aussi ce serait lié au fait que personne n’avait remarqué notre présenceDe la même manière que nous ne regardons pas les acariens qui vivent sur nos plantes ou les fourmis qui pullulent dans notre cuisine. Et ce n’est pas que ce soit une comparaison voulue.

Raison numéro 5: la vérité est là-bas et ce n’est pas bon du tout

Et si tous les conspirateurs d’OVNIS avaient raison? Ce n’est pas que nous ayons été visités par une race extraterrestre qui veut rester anonyme. Cela est hautement improbable, voire impossible, compte tenu de notre niveau de société et de la difficulté à maintenir une telle interaction.

Mais, Et s’il y avait une civilisation là-bas veillant à ce qu’aucune autre ne dépasse un certain niveau technologique? Ou était-elle un super prédateur à la recherche d’autres civilisations? Il se peut aussi qu’une superculture nous observe, comme si nous étions des animaux dans un zoo, depuis son propre système solaire. En tout cas, ce sont les hypothèses les moins probables de toutes.

Raison numéro 7: Bonus, tout est un mensonge

Il y a une dernière hypothèse à jeter en l’air: que tout ce que nous croyons comme réalité n’est pas vrai. Et si l’univers était un hologramme? Et si nous étions réellement dans une simulation virtuelle super avancée? Et si nous ne sommes vraiment que la preuve scientifique (si ce mot a du sens) d’une gigantesque «ultra-civilisation» dont les dimensions ressemblent à ce que nous appelons souvent Dieu?

Cette idée a été merveilleusement explorée par Asimov dans plusieurs de ses nouvelles. Et le résultat est inquiétant. Dans de tels cas, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Bien que notre réalité soit un mensonge total, c’est la seule réalité que nous ayons, et selon certains experts d’Oxford, nous sommes une exception, une exception très rare, donc pour l’instant nous devrons nous contenter de cela.