Comment les gens pensent que le monde se terminera, selon les Américains

Les gens aiment penser, discuter et débattre de l’apocalypse et de tout ce qui concerne la fin potentielle du monde.

Cette déclaration peut sembler étrange au début, mais pensez à tous les films, émissions de télévision, podcasts, vidéos YouTube et même des comptes TikTok et Instagram qui sont désormais dédiés à prédire la fin de notre existence même sur Terre.

Peut-être que «la fin des temps» sera causée par le changement climatique comme dans le film de 2004 «Le jour après demain».

Peut-être que la majeure partie de l’humanité sera anéantie par une tentative ratée de réingénierie génétique comme dans « I Am Legend ».

Peut-être que des extraterrestres beaucoup plus intelligents vaincront les habitants de la Terre comme dans «La guerre des mondes».

Ou peut-être que les prophéties bibliques s’avéreront vraies.

Mais qu’est-ce que la plupart des Américains croient réellement se produira le moment venu et comment pensent-ils que le monde se terminera?

Eh bien, heureusement, les gens de YouGov ont créé un sondage pour trouver la réponse à cette question et à des questions connexes (apparemment particulièrement urgentes).

La réponse numéro un à la façon dont les gens pensent que le monde se terminera était la guerre nucléaire, qui a recueilli 28% des voix.

La deuxième réponse la plus populaire était « ne pensez pas qu’il y aura une apocalypse », qui a recueilli 20% des voix.

Les autres réponses, du plus populaire au moins, étaient le changement climatique (16%), le jour du jugement (16%), la révolution mondiale (9%), autre chose (8%), les zombies (2%) et l’invasion extraterrestre (1%) ).

Appelez-nous fous, mais une invasion extraterrestre n’est-elle pas un peu plus probable qu’une invasion par des zombies? Je veux dire qu’il y a un immense univers là-bas que nous ne connaissons pas …

Combien de temps les gens pensent-ils qu’ils survivraient en cas de catastrophe apocalyptique?

Au total, lorsqu’on lui a demandé « Combien avez-vous pensé à vous préparer à un désastre apocalyptique qui mettra fin à la civilisation telle que vous la connaissez? » – 11% des répondants à l’enquête disent beaucoup, 22% disent certains, 22% disent un peu, et 45% disent rien du tout.

Et quant au nombre d’entre eux qui pensent qu’ils survivraient seuls en cas de grève, 10% ont répondu qu’ils s’attendraient à durer moins d’un jour, 28% pensaient qu’ils gagneraient quelques jours de plus, 16% pensent qu’ils pourraient durer presque. une semaine, et très confiants 46% pensent qu’ils resteraient une semaine ou plus.

Comment les gens pensent que le monde se terminera selon leur parti politique:

Il est intéressant de voir que les deux premières réponses sont si différentes, allant du pire scénario possible à la pensée qu’il n’y aura pas du tout d’apocalypse.

Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que les personnes qui se sont identifiées comme appartenant à des partis politiques particuliers s’attendent à ce que la fin du monde se produise si différemment que celles d’en face.

La croyance la plus populaire des démocrates concernant l’apocalypse était le changement climatique (27%), tandis que les indépendants (27%) et les républicains (36%) ont convenu que la guerre nucléaire est le scénario le plus probable de la fin des temps.

Pour être juste, cependant, nous ne sommes peut-être pas tous aussi éloignés que vous le pensez, car la guerre nucléaire était le finaliste des démocrates à 23%.

Cela dit, les indépendants et les républicains semblent fermement convaincus que le jour du jugement est un deuxième choix beaucoup plus probable (18% et 20%, respectivement) que le changement climatique (à 12% et 5%).

Je suppose que nous devrons simplement attendre et voir qui a raison!

Nicole Weaver est une écrivaine d’amour et de divertissement.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié le 13 mars 2015 et a été mis à jour avec les dernières informations.