Comment les femmes portoricaines du parti des jeunes seigneurs ont contesté la culture du machisme

Inspiré par le Black Panther Party, le Young Lords Party était une organisation nationaliste portoricaine qui se battait pour les droits et l’indépendance des Portoricains, des Latinx et des peuples du tiers monde.

Le YLP s’est principalement organisé autour des questions de la brutalité policière, de l’éducation bilingue de la pauvreté et de l’enseignement de la culture et de l’histoire portoricaines dans les écoles.

Le YLP a commencé comme un gang de rue à Chicago en 1959, fondé par Jose «Cha Cha» Jimenez, mais après la mort de Manuel Ramos par un policier en civil, le YLP s’est radicalisé et transformé en une organisation politique.

Le YLP finit par se diversifier dans l’East Village, El Barrio et le South Bronx à New York en juillet 1969, où vivaient de grandes concentrations de Latinx.

Tout au long de son histoire, le YLP a travaillé à améliorer les conditions de vie et à créer des espaces pour les dispensaires alimentaires, des services médicaux gratuits et des programmes d’arts du soir pour la communauté.

Le YLP a fait un excellent travail dans la communauté, mais au sein du YLP, il y avait une tension croissante entre les hommes et les femmes du YLP.

Les femmes du YLP représentaient environ un tiers du parti, mais étaient toujours traitées comme des citoyens de seconde zone.

Les femmes du YLP étaient souvent obligées de faire le gros travail du parti, comme courir pour prendre un café, taper des lettres ou préparer de la nourriture. C’était frustrant, car de nombreuses femmes du YLP avaient quitté l’école ou travaillaient pour devenir des militantes à plein temps. C’était également le reflet de la culture machiste répandue au sein de l’organisation.

Le machisme est défini comme un «fort sentiment de fierté masculine», ou en d’autres termes, est une masculinité toxique au sein de la communauté Latinx.

Le machisme a enveloppé de nombreuses tensions existantes au sein du YLP, mais a ouvert les portes à des conversations qui devaient avoir lieu au sein de l’organisation sur les droits des LGBTQ et l’égalité des femmes.

Les femmes du YLP n’avaient pas peur et parlaient de leurs pensées et expériences au sein du YLP en tant que femmes de couleur.

Ils ont défié la culture machiste et ont continué à se battre pour l’égalité des femmes.

Simultanément, le mouvement féministe se développait et appelait à l’examen des rôles des femmes. Lors de l’examen des rôles des femmes au sein du YLP, Denise Oliver a été élue première femme du Comité central en mai 1970.

Cette année-là également, une femme portoricaine nommée Carmen Rodriguez est décédée des suites d’une procédure d’avortement légale pratiquée par un interne en médecine surchargé de l’hôpital Lincoln.

Cela a conduit à la création d’un document public créé par le YLP: le document de position sur les femmes. Ce document explore l’oppression des femmes au sein du capitalisme et rehausse l’expérience des femmes pauvres de couleur.

Plus important encore, ce document condamne la stérilisation forcée parrainée par l’État des femmes portoricaines au sein du mouvement eugénique. Les statistiques montrent qu’une femme portoricaine sur trois est stérilisée.

Plus tard dans l’année, un syndicat de femmes a été fondé avec la publication de La Luchardora (la guerrière), un journal éphémère.

Une réforme du programme et de la plate-forme en 13 points du Young Lords Party est également intervenue. Le 10e point disait: «Nous voulons l’égalité pour les femmes. Le machisme doit être révolutionnaire … non oppressif ».

Cette réforme a encore suscité des critiques de la part des femmes du YLP, affirmant qu’elle maintenait toujours la hiérarchie des sexes intacte au sein du YLP. Finalement, le point serait modifié pour dire « A bas le machisme et le chauvinisme masculin! »

Finalement, le caucus gay a été fondé et le YLP a officiellement adopté une politique contre la discrimination sexuelle et l’inconduite sexuelle. Le YLP a même uni ses forces et a marché avec Sylvia Rivera, une militante LGBTQ portoricaine et vénézuélienne bien connue.

Selon Iris Morales, l’une des femmes dirigeantes du YLP, «Nous faisons tout ce que font les frères. La seule chose que nous faisons qu’ils ne font pas, c’est d’avoir des bébés.

Les femmes du YLP ont constamment remis en question la culture du YLP et ont estimé qu’elles ne pouvaient pas créer une révolution sans s’être d’abord examinées. Ils ont veillé à ce que le YLP évolue dans une direction progressiste qui correspond à leurs idéologies politiques. C’était une «révolution dans une révolution.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations. Suivez-la sur Instagram à @ArtistNamedAngelique.