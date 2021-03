Comment les femmes parlementaires soutiennent Meghan Markle

Meghan Markle a longtemps été critiquée par les médias britanniques traditionnels dans des locaux fragiles.

Suite à l’assaut de réactions puissantes, les gens du monde entier ont partagé après avoir entendu Markle et le prince Harry partager leur version de l’histoire lors de l’interview bien accueillie de la semaine dernière avec Oprah Winfrey. certains hauts fonctionnaires britanniques, y compris des membres du Parlement, ont été motivés à prendre des mesures pour sa défense.

Holly Lynch, députée du Parti travailliste d’Halifax et ministre britannique de l’Immigration fantôme, a été l’une des premières à prendre des mesures publiques pour remédier à la situation.

En 2019, Lynch a publié une lettre ouverte affirmant son soutien à Meghan, signée par 72 femmes parlementaires supplémentaires de tous les partis.

La lettre, adressée à la duchesse de Sussex, exprimait sa solidarité avec elle «contre les histoires souvent déplaisantes et trompeuses» publiées à son sujet et défendant son droit à la vie privée.

Lynch a également abordé les «nuances coloniales dépassées» de bon nombre des histoires. «En tant que femmes parlementaires de tous horizons», a-t-elle poursuivi, «nous sommes avec vous pour dire que cela ne peut pas être autorisé à ne pas être contesté.»

À partir du moment où Markle a été révélé pour la première fois comme l’intérêt romantique potentiellement sérieux du prince Harry, elle a été soumise à un examen minutieux des médias.

En tant qu’Américain biracial, Markle a été largement rejeté par les sources de presse britanniques comme un membre potentiel légitime de la famille royale britannique dès le départ. Le harcèlement n’a fait que s’aggraver après son mariage, bien que la reine ait elle-même accepté le nouveau poste de Meghan, lui accordant le titre de duchesse de Sussex.

Une grande partie de la couverture était manifestement raciste. Certains titres comparaient Meghan à un «gangster», tandis que d’autres articles critiquaient les cheveux et les antécédents de sa mère dans une attaque à peine voilée contre sa race.

La duchesse a également été critiquée de manière disproportionnée pour tout, de ses relations passées à ses choix de mode.

Célèbre, même son penchant pour les avocats lors de sa première grossesse a été critiqué par la presse, bien que Kate Middleton ait été adorée pour la même chose.

Lynch a expliqué le lien que les députés qui ont signé la lettre ressentaient pour Markle elle et sa situation.

«Bien que nous soyons des femmes dans la vie publique d’une manière très différente de vous, nous partageons une compréhension des abus et de l’intimidation qui sont maintenant si souvent utilisés pour dénigrer les femmes dans la fonction publique pour qu’elles ne poursuivent pas notre travail très important. », A écrit Lynch.

Lynch dit qu’au moment de sa première publication, Markle l’a appelée personnellement pour lui exprimer sa gratitude pour la démonstration de soutien.

Au cours de leur entretien avec Oprah, le duc et la duchesse de Sussex ont discuté de leurs sentiments à propos de la couverture médiatique biaisée que Meghan a reçue avec des détails beaucoup plus crus et francs que jamais.

Le couple a admis que le «barrage constant» de la mauvaise presse était l’une des principales raisons pour lesquelles ils avaient choisi de se retirer de leurs rôles officiels dans la famille royale.

Meghan a également expliqué comment une couverture médiatique négative avait conduit à une baisse dangereusement abrupte de sa santé mentale, au point où elle a commencé à avoir des pensées suicidaires.

«Je n’ai tout simplement pas vu de solution», a déclaré Meghan à Oprah. «Je m’asseyais la nuit et je me disais simplement: ‘Je ne comprends pas comment tout cela se produit.’»

Le couple s’est plaint de ne pas avoir reçu la même défense que les autres membres de la famille royale en raison d’une couverture médiatique diffamatoire. Meghan a également expliqué la différence entre ces instances lors de l’entretien.

«Si un membre de sa famille dit confortablement:« Nous avons tous dû faire face à des choses impolies »», a noté Markle, «impoli et raciste, ce n’est pas la même chose.»

«Et de même, vous avez également eu une équipe de presse qui va officiellement vous défendre, surtout quand ils savent que quelque chose n’est pas vrai. Et cela ne nous est pas arrivé », a-t-elle ajouté.

Harry lui-même a évoqué la lettre de Lynch lorsqu’il a souligné que les députés concernés avaient apporté plus de soutien au couple que sa propre famille.

« Je suppose que l’une des parties les plus révélatrices, et les plus tristes, était de plus de 70 … femmes parlementaires, conservatrices et travaillistes, sont sorties et ont appelé les nuances coloniales des articles et des gros titres écrits sur Meghan », a-t-il déclaré à Winfrey. «Pourtant, personne de ma famille n’a jamais rien dit au cours de ces trois années. Et ça fait mal.

La ministre britannique des Affaires étrangères, Lucy Powell, qui a signé la lettre originale, a déclaré qu’elle était «surprise mais heureuse» d’entendre cela mentionné dans l’interview.

Les déclarations des anciens membres de la famille royale ont montré à Powell que défendre ses croyances en valait la peine; comme s’il n’avait pas réussi à changer la couverture médiatique, le message signifiait quelque chose pour Harry et Meghan.

«Cela montre que les gens doivent prendre la parole et dénoncer les choses quand ils ont tort, et ne pas rester les bras croisés», a déclaré Powell. «C’est important quand nous le faisons.»

Les cosignataires de la lettre s’expriment à nouveau après l’entretien dans l’espoir de progrès supplémentaires.

Lynch a déclaré au Guardian que la lettre «n’avait manifestement pas fait la différence significative dans la conduite de certains membres de la presse britannique que nous espérions.

Elle a déclaré que d’autres discussions seraient nécessaires parmi les signataires de la lettre pour déterminer leurs prochaines étapes dans la lutte contre la couverture médiatique injuste.

«Nous allons nous rassembler pour explorer quelles pourraient être les prochaines étapes afin d’appeler le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour garantir que les personnes qui ont une voix dans la presse écrite et audiovisuelle utilisent cette influence de manière responsable», a déclaré Lynch.

Elle et d’autres députés prévoient de faire pression pour qu’un débat plus large sur le racisme médiatique se tienne dans les chambres du Parlement britannique. Selon Lynch, le problème transcende l’expérience de Markle.

«Il ne s’agit pas seulement d’intervenir pour essayer de protéger la duchesse de Sussex», a-t-elle déclaré à CBS This Morning, «mais à toutes ces jeunes femmes qui se sentent complètement déçues par la nature de ces gros titres.

Le prince William a répondu à la comparution d’Oprah de son frère et de sa belle-sœur pour la première fois jeudi, alors que Kate et lui étaient approchés par des journalistes alors qu’ils visitaient une école de l’est de Londres.

En réponse à la question d’un journaliste, William a admis qu’il n’avait pas encore parlé à Harry au sujet de l’interview, mais a déclaré qu’il avait l’intention de le faire.

«Et pouvez-vous me dire si la famille royale est une famille raciste, monsieur? a demandé le journaliste, ce à quoi le futur roi d’Angleterre a répondu: « Non, nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. »

L’article continue ci-dessous

Il semble cependant y avoir des preuves significatives du contraire, car les Sussex sont loin d’être les seuls à remarquer le racisme médiatique évident que la famille royale n’a pas réussi à résoudre.

Ils ne sont pas non plus les seuls à le dénoncer, car Holly Lynch n’est qu’une des nombreuses voix qui contribuent à la conversation.

L’histoire de Meghan a inspiré Vivian JO Barnes à écrire le scénario de « Duchess! Duchess! Dy = uchess !, » une courte pièce produite virtuellement par la célèbre Steppenwolf Theatre Company, basée à Chicago.

La production de 35 minutes, qui a commencé à être diffusée le 10 mars, décrit une conversation entre deux femmes noires fictives de la famille royale et est centrée sur les thèmes du sexisme, du racisme et des préjugés médiatiques.

«La pièce explore la plus grande question de savoir ce que signifie être une femme noire entrant dans des institutions qui semblent impatientes de vous avoir mais qui ne sont pas nécessairement construites pour vous soutenir, comment vous commencez à vous adapter pour survivre une fois que vous y êtes. , et l’impact de faire venir d’autres personnes comme vous », explique Barnes.

Le Washington Post rapporte que Barnes a été agité par l’écart notable dans la couverture médiatique entre Meghan et d’autres parties liées à la famille royale.

Après que Meghan soit entrée en scène, le dramaturge a observé, «la couverture est très différente et très raciste et envahissante d’une manière très différente.»

D’autres femmes de premier plan ont soutenu Meghan, notamment Beyoncé et Serena Williams.

Beyoncé a partagé un message à Meghan sur son site Web à la suite du segment Oprah, la remerciant pour son «courage et son leadership».

«Nous sommes tous renforcés et inspirés par vous», a écrit le célèbre chanteur.

La superstar du tennis Serena Williams, une amie proche de Meghan, a également admiré publiquement la duchesse pour sa position courageuse.

«Meghan Markle, mon amie désintéressée, vit sa vie – et montre l’exemple – avec empathie et compassion. Elle m’apprend tous les jours ce que signifie être vraiment noble », a écrit Williams dans un post Instagram le 8 mars.

« Je connais de première main le sexisme et le racisme que les institutions et les médias utilisent pour diffamer les femmes et les personnes de couleur pour nous minimiser, pour nous briser et nous diaboliser », a ajouté l’athlète.

«Nous devons reconnaître notre obligation de dénoncer les commérages malveillants et infondés et le journalisme tabloïd. Les conséquences sur la santé mentale de l’oppression systémique et de la victimisation sont dévastatrices, isolantes et trop souvent mortelles », a-t-elle écrit, apparemment en référence à l’expérience de Meghan en matière de pensées suicidaires.

Williams a également exprimé son souhait que les enfants du monde grandissent dans une société «animée par le respect».

«Gardez dans votre mémoire le fruit de l’esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la longanimité, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi», a-t-elle encouragé. « Contre de telles choses, il n’y a pas de loi. »

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.