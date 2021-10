Comment les campagnes de haine en ligne contre Meghan Markle ont prospéré

L.MANETTI-H.ROBERTS & C. SpA Somatoline Cosmetic Deodorant Hyperspiration Spray 2x75ml

Somatoline Cosmetique Deodorant d'hypersudoration Deo Spray Une ligne de deodorants concus pour contrer les effets de la transpiration excessive. Somatoline Spraying en spray est un deodorant adapte aux personnes ayant des problemes d'hyperspiration et qui ont des problemes avec une mauvaise odeur persistante due a une transpiration excessive. ACTION respirant TI PURE DE PEAU Tous les types CARACT?RISTIQUES Le spray deodorant Somatoline Hypoallergenique est hypoallergenique et soumis a des tests dermatologiques continus qui demontrent l'efficacite de sa formulation: il reduit la transpiration, meme intense. Des la premiere utilisation, il reduit efficacement la production de sueur et d'odeurs, en gardant les aisselles seches et fraiches toute la journee grace a un complexe innovant d'ingredients qui reduit la transpiration: Ailantoin, aide a reguler la secretion glandulaire; Microencapsuiato Mentola lent-retardateur, contrecarre la formation progressive de mauvaises odeurs; Talc, capture la sueur et la peau d'Iascia Ia agreablement seche; Vitamine E et giiceridi dermoprotectrice, agents ionisants et emmollissants qui renforcent le film hydrolipidique cutane. METHODE D'UTILISATION Vaporiser sur les aisselles bien propres et seches. AVERTISSEMENTS ET CONTRE-INDICATIONS Usage externe Conserver hors de la portee des enfants. FORMAT 2 bouteilles de 75 ml