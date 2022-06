Comment les acteurs de La Casa de Papel ont réagi à la version coréenne

Netflix

La version coréenne de Le vol d’argent Il est déjà disponible sur Netflix et a généré un grand tollé. Mais comment les acteurs originaux ont-ils réagi ? Voir!

©NetflixLes acteurs originaux de La Casa de Papel

Après son annulation sur Antena 3, netflix sauvé Le vol d’argentet l’a transformé en une rage mondiale. La série a atteint la plateforme et traversé les frontières, faisant sensation dans le monde entier et catapultant les acteurs vers une renommée internationale. Cependant, tout ce qui commence se termine et l’année dernière la bande créée par Álex Pina a pris fin avec sa cinquième saison qui a été divisée en deux parties.

Mais au-delà de ça Le vol d’argent terminé avec son histoire originale, l’univers des braqueurs de banque les plus célèbres du monde s’est élargi. Bien, Netflix a confirmé qu’il y aura un spin off de Berlin, le personnage de Pedro Alonso et qui est l’un des plus aimés de l’histoire. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le géant du streaming a également publié un remake coréen de l’histoire originale.

Avec de nouveaux acteurs, mais avec la même intrigue, La maison du papier : Corée Il a été créé avec six nouveaux épisodes qui ont généré une grande fureur dans le monde. Même ainsi, la vérité est que de nombreux fans de l’histoire originale s’attendaient à la réaction des premiers acteurs de la série. Chacun des artistes qui ont participé à la version espagnole travaille déjà sur d’autres projets, mais ils ont toujours précisé que cette série serait un grand moment dans leur vie.

En tout cas, aucun d’entre eux ne s’est prononcé sur la question. Au moins, dans aucun de leurs réseaux sociaux, ils ne se sont exprimés sur la première du remake et les nouveaux acteurs qui jouent leurs personnages. Le seul qui a laissé un commentaire, mais n’a pas parlé de plus était Paco Tous, qui a personnifié Moscou dans la série originale d’Espagne. L’acteur a commenté, dans la publication de Netflix Espagne, « Toutes nos félicitations” félicitant la plateforme pour sa première.

Au contraire, les autres artistes de la distribution originale n’en ont pas parlé. Cependant, la série vient de sortir et probablement les acteurs qui ont atteint la renommée mondiale pour Le vol d’argent L’Espagne pourrait venir s’exprimer dans les prochains jours. En ce moment, le remake coréen a déjà atteint le top 10 des plus regardés sur Netflix.

