Comment l’épisode le plus controversé de la saison 5B de Lucifer a été réalisé

Lucifer s’est cassé une longue attente de 280 jours et a finalement présenté ce vendredi la deuxième partie de sa cinquième saison sur Netflix. Les nouveaux épisodes sont désormais disponibles pour les fans, désireux de connaître le résultat de cette histoire qui les a piégés depuis qu’elle était sur Fox. Les plus anxieux les appréciaient déjà et n’hésitaient pas à en mettre un sur les autres à cause de la controverse.. De quoi s’agit-il et comment a-t-il été fabriqué?

La deuxième première de cette deuxième partie et la dixième de la cinquième saison étaient différentes des autres. « Karaoké céleste » Il est devenu le premier épisode entièrement musical de l’émission et a divisé l’opinion des fans. « Le chapitre musical de Lucifer a été merveilleux. Le mélange parfait de tout », « Cette comédie musicale de Lucifer m’en a déjà marre et m’ennuie déjà », était le ton des commentaires rencontrés sur les réseaux sociaux.

Tom Ellis avait déjà prévenu le public de ce qui allait se passer. « J’ai hâte que les gens le voient« L’acteur britannique a souligné en septembre à propos de la spéciale. En fait, il a indiqué qu’il voulait le faire depuis longtemps et, comme la production pensait que la série n’aurait pas plus de saisons, ils ont décidé de la monter dans la cinquième .







Avec une chorégraphie spectaculaire et incroyable, le chapitre comprenait des versions de classiques tels que Jeux méchants, un autre mord la poussière, chaque souffle que vous prenez, mal à l’os, pas de gommages, Les Mis, l’enfer, juste nous deux, sourire Oui J’ai rêvé un rêve. La bande originale n’a pas été choisie au hasard et c’est ainsi que le showrunner l’a décrite Ildy Modrovich.

Comment l’épisode musical de la saison 5B de Lucifer a été réalisé sur Netflix

« Nous savions que nous voulions une variété d’émotions différentes. Il y a des nombres heureux et il y a plus de nombres sentimentaux. Et puis il y a des moments dramatiques et tristes, comme la chanson Les Mis, qui est ma préférée. », a raconté à Variety une comédie musicale qu’il voulait faire depuis qu’il avait vu Tom chanter.

«Au début de l’année, nous avons demandé à tout le monde: êtes-vous à l’aise pour chanter et / ou danser? Et quel genre de musique préférez-vous chanter? être amusant « Il a ajouté au sujet du désir du casting de danser devant les caméras.

De plus, le producteur a parlé de la scène où Lucifer et Dieu chantent leurs problèmes avec la chanson « Les Mis » « I Dreamed a Dream ». «Au début, ce serait juste une chanson que Lucifer allait chanter à son père. Et puis nous avons décidé que ce serait beaucoup plus fort d’être un duo, alors nous avons regardé quelques chansons. Father and Son était une chanson que nous avons encerclé pendant un moment. Mais la chanson Les Mis est tellement excitante. Et elle est vraiment déchirante. L’ensemble était en train de pleurer. « révélé.