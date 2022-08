Comment le yoga peut vous aider à surmonter l’inconfort du bas du dos

Que vous viviez une vie sédentaire ou que vous ayez été brûlé par la malédiction d’être très grand, le mal de dos est un ennemi commun de l’homme moderne. Nos modes de vie et nos environnements de travail au bureau signifient que, pour beaucoup, le mal de dos est une maladie chronique. Cependant, beaucoup trouvent que se tourner vers quelque chose d’aussi simple que le yoga peut les aider à surmonter les maux de dos inutiles.

Le yoga pourrait-il être ce que vous devez essayer ? Cela vaut la peine d’être considéré. Pour commencer, voici quelques poses de yoga très utiles qui sont bénéfiques pour le dos.

Photo : Carl Barcelo/Unsplash

La pose de la planche

Alors que la planche elle-même est devenue un exercice d’endurance qui est excellent pour votre corps, les poses de planche dans le yoga sont monnaie courante.

Vous étirez essentiellement votre cœur en utilisant cette méthode. Essayez de vous concentrer sur le fait de garder votre colonne vertébrale aussi droite que possible. concentrez-vous sur le fait de tirer votre nombril vers le haut et vers l’intérieur pour obtenir les meilleurs résultats.

Vous pouvez plier ou redresser vos bras ; ce n’est pas important. L’essentiel est de s’assurer que vous pouvez conserver une pose qui force vraiment votre dos à être bien droit. Certainement, quelque chose que nous vous recommandons d’essayer si vous voulez redresser votre colonne vertébrale.

Photo : Sweetyoga Justine/Unsplash

La posture du Sphinx

Une autre excellente option que nous vénérons est la pose du Sphinx. La pose de yoga Sphinx est géniale car elle fonctionne vraiment sur la courbe naturelle de notre dos.

Pour y parvenir, allongez-vous simplement à plat sur le sol, puis soulevez le haut de votre corps en plaçant vos bras devant vous. En utilisant vos coudes et vos avant-bras, vous pouvez alors aider votre dos à se redresser tout en gardant vos jambes et vos fesses au sol.

Votre dos et vos abdominaux bénéficient d’excellents étirements, ce qui peut être utile pour améliorer et développer votre force de base. Assurez-vous que lorsque vous prenez la pose du Sphinx, vous tirez votre nombril vers l’intérieur afin que votre colonne vertébrale ne s’allonge pas inutilement.

La posture de la vache

La dernière pose que nous voulons examiner est le poste de vache. Étrangement, cela est également connu sous le nom de pose de chat ou de pose de chat/vache.

Cela profite à votre dos car votre colonne vertébrale est étendue et déplacée. Fondamentalement, allongez-vous à quatre pattes sur le sol, puis courbez lentement votre colonne vertébrale vers le plafond, tout en ramenant votre tête plus près du sol. Lorsque vous expirez, relevez la tête et la poitrine tout en abaissant les muscles abdominaux.

Ceci est idéal pour soulager l’inconfort du dos et peut être excellent pour assurer une plus grande flexibilité et une meilleure posture.

Chacune de ces poses de yoga peut aider à soulager les maux de dos et la flexibilité générale. Lequel des éléments ci-dessus chercherez-vous à essayer en premier ?