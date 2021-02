Comment le Tarot répond-il à nos doutes?

Le tarot est un langage universel qui parle à travers une variété de symboles archétypaux. Connaître la signification de ces symboles et vos réactions à ceux-ci signifie que vous serez en mesure d’identifier ces qualités ou même ces difficultés, travailler avec eux de manière positive et mener votre vie, vos questions et vos relations de manière plus consciente et responsable.

Les symboles ont une signification profonde et fascinante avec de nombreuses couches et niveaux de compréhension. Ils ouvrent des espaces cachés en nous, que nous pourrions inconsciemment réprimer, déguiser ou même exiler complètement de nos vies. C’est précisément à ce stade que je voudrais arriver à mieux clarifier ce merveilleux oracle de la connaissance de soi.

Dans une lecture, le Tarologue pourra mettre en lumière cet univers qui peut freiner notre croissance. Quand on nie quelque chose, on a une tendance inconsciente à répéter des situations désagréables et au moment de la découverte, c’est à nous de changer.

Garer et continuer à souffrir? Ou affrontez les défis de front et faites-le différemment la prochaine fois?

Après tout, rien ne change si vous ne faites pas le premier pas.

Le Tarot ne vous dira pas oui ou non parce que vous êtes le conducteur de votre bateau, mais il a la capacité de vous guider pour développer votre intuition « pour savoir » exactement ce que vous voulez et pour vous faire agir sur ces connaissances.

Exemple de lecture d’un client pour mieux comprendre les étapes pour comprendre une situation.

Situation client: Elle sortait avec une personne qui avait une petite amie et voulait savoir s’il pouvait y avoir un avenir entre elles.

Points positifs: Card the Devil et 2 of Hearts

Il y a de l’attirance physique, de la passion… Voir que le 2 des coeurs est une excellente carte pour l’amour, mais le plus grand arcane «Le Diable» est une carte qui peut révéler que nous pouvons agir sans prendre conscience de nos actions et des conséquences qu’elles peuvent ayez sur nous apporter. Voir que ces cartes ne peuvent pas être lues séparément, mais ensemble et souvent l’attribut du plus grand qui est le diable finit en quelque sorte par annuler l’attribut du mineur-2 des cœurs.

résumer: le point positif (s’il est positif) peut-être beaucoup de passion, de sexe, mais il peut aussi y avoir une relation manipulatrice. Le type est entre les mains de l’autre, en l’occurrence elle est entre ses mains.

Obstacles: Le prêtre – 4 de diamants

La lettre du prêtre est une lettre de règles traditionnelles, de respect, de savoir agir de manière appropriée et principalement moraliste, et 4 d’autres possessivité, contrôle, esprit étroit, résistance au changement.

résumer: Son engagement envers sa petite amie peut être un engagement plus sérieux – des projets de mariage – ou quelque chose qu’il retient, tient, défend.

Ce dont je dois être conscient: Le pendu – 4 épées

La carte du Pendu parle de la stagnation, de l’immobilité, du sacrifice et du 4 des épées, du repos, de la contemplation, des peurs, des fantômes émotionnels du passé.

résumer: vous devez être conscient de l’immobilité de la situation, de quelque chose qui ne marche pas, qu’aucune action n’est entreprise.

Avenir et possibilités: Justice et 2 des épées

La lettre du juge est froide, impartiale et examine une question de manière objective, c’est-à-dire qu’elle ne traite pas des sentiments. Carte de pique 2 signifie impasse, déni de sentiments, émotions retenues, attitude défensive, ne pas pouvoir faire un choix, être froid et indisponible, peur d’être blessé.

résumer: pense beaucoup, mais n’agit pas.

Voyez qu’à travers ce Mandala, ou jeu comme nous l’appelons, je n’ai dit ni oui ni non, mais j’ai clarifié ces points du mandala. La décision appartient au client.

Si je vous lisais, en suivant ces explications, qu’attendriez-vous de cette relation? Le Tarot ne vous dira ni oui ni non, mais il vous montrera clairement une situation.

Des mois plus tard, elle m’a dit qu’elle ne voulait pas finir, mais attendre de voir comment les choses se passeraient (libre arbitre – ou espérer voir s’il reprendrait la romance avec elle). Cependant, le temps lui assurait seulement qu’il n’avait aucune intention de rompre avec sa petite amie et qu’il l’appelait de moins en moins. Autrement dit, elle était totalement désillusionnée, pensant que ce jeu était maintenant très clair dans son esprit.