Comment le stress arrête la croissance des cheveux (chez la souris)

Lorsqu’ils sont confrontés à un stress incroyable, les gens perdent parfois leurs cheveux à la poignée, mais les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi. Maintenant, une nouvelle étude chez la souris offre un indice: les hormones de stress peuvent mettre la croissance des cheveux en pause.

Les follicules, les organes spécialisés qui font germer les poils, passent par des stades de «croissance» et de «repos», où le follicule produit d’abord activement de nouveaux cheveux, puis tombe en dormance. Dans souris , des niveaux chroniquement élevés de stress l’hormone corticostérone – similaire à l’hormone humaine cortisol – maintient les follicules au repos plus longtemps que d’habitude, selon la nouvelle étude publiée le 31 mars dans la revue La nature . Cette réponse empêche les follicules pileux d’entrer dans la phase de croissance, au cours de laquelle les cellules souches du follicule produisent de nouveaux cheveux.

Plus précisément, la corticostérone arrête la croissance des cheveux en se connectant à un récepteur sur les cellules qui se trouvent sous la base de chaque follicule et libèrent des produits chimiques pour réguler le cycle capillaire. Une fois branchée, la corticostérone bloque la production d’un protéine appelé GAS6; sans GAS6, les cellules souches du follicule pileux ne peuvent pas s’activer pour commencer à faire pousser les cheveux.

En rapport: 5 façons dont vos cellules gèrent le stress

« Ainsi, au lieu de réguler directement les cellules souches, le stress chronique affecte l’expression des signaux d’activation des cellules souches », a déclaré l’auteur principal Ya-Chieh Hsu, professeur agrégé de cellules souches et de biologie régénérative à l’Université de Harvard, dans un e-mail.

Cette réaction en chaîne peut se produire légèrement différemment dans les follicules pileux humains, mais le mécanisme peut être très similaire, car la corticostérone des rongeurs et le cortisol humain appartiennent au même famille d’hormones et interagir avec le même type de récepteurs, dit-elle. « Chez les humains, les poils en phase de repos peuvent tomber plus facilement que les poils en [the growth phase], « ce qui pourrait expliquer comment le stress conduit à chute de cheveux , Nota Hsu.

« Si la découverte peut être traduite chez l’homme, ils doivent montrer que le cortisol peut pousser les follicules pileux en croissance dans la phase de repos », a déclaré Rui Yi, professeur dans les départements de pathologie et de dermatologie de la Northwestern University Feinberg School of Medicine à Chicago. , qui n’a pas participé à l’étude.

Si le mécanisme identifié chez la souris s’applique également aux humains, « en principe », des traitements pourraient potentiellement être développés pour prévenir la perte de cheveux induite par le stress, a déclaré Yi à 45Secondes.fr. Mais avant de se lancer dans de nouveaux traitements, les scientifiques devront régler les différences entre le modèle de la souris et les humains, a-t-il déclaré.

Quant aux souris, «scientifiquement, c’est une histoire vraiment complète»; les auteurs ont retracé chaque maillon de la réaction en chaîne qui a entraîné des changements de croissance des cheveux, a déclaré Yi.

Dans l’étude, Hsu et ses collègues ont tout d’abord bloqué stress production d’hormones dans un groupe de souris en enlevant les glandes surrénales des animaux – un endocrine organe qui produit des hormones de stress. Les follicules pileux de ces souris sont entrés dans la phase de croissance environ trois fois plus souvent que les souris témoins non modifiées. De plus, leur phase de repos s’est considérablement raccourcie, durant moins de 20 jours, par rapport aux 60 à 100 jours habituels chez les souris normales.

Les auteurs de l’étude ont constaté que s’ils nourrissaient les souris modifiées avec de la corticostérone, leur cycle de follicule pileux revenait au rythme de celui des souris normales. Cela laissait entendre que l’hormone avait en quelque sorte supprimé la croissance exubérante de leurs cheveux. Les auteurs ont testé cette idée chez des souris normales en les exposant à des facteurs de stress légers par intermittence pendant neuf semaines et ont constaté que, à mesure que les niveaux de corticostérone des animaux stressés augmentaient, la croissance normale de leurs cheveux diminuait.

Voyant ce lien entre les niveaux d’hormones et la croissance des cheveux, les auteurs se sont concentrés sur le follicule pileux lui-même, pour voir si la corticostérone interagit directement avec les cellules souches à l’intérieur. L’hormone se branche sur le soi-disant «récepteur des glucocorticoïdes», de sorte que les auteurs ont supprimé sélectivement ce récepteur dans différentes cellules impliquées dans la croissance des cheveux et ont ensuite appliqué de la corticostérone aux souris.

L’élimination du récepteur des cellules souches des follicules pileux n’a fait aucune différence; l’hormone retardait encore la croissance des cheveux. Cependant, lorsque l’équipe a supprimé le récepteur des cellules de papille cutanées voisines, la croissance des cheveux s’est déroulée comme d’habitude, sans phase de repos prolongée. Donc, quelle que soit la cause de la pause de la croissance des cheveux, elle doit agir au niveau de la papille cutanée, ont pensé les auteurs.

L’équipe a par la suite découvert que les cellules papillaires dermiques normales cessaient de produire du GAS6 lorsqu’elles étaient exposées à la corticostérone. Ils ont également constaté que le GAS6 se connecte généralement aux cellules souches des follicules pileux et les active, ce qui stimule la croissance des cheveux. Mais sans la protéine, les follicules pileux restent au repos. De même, l’injection de GAS6 directement dans une souris peau peut déclencher la croissance des poils, même si l’animal est stressé et a des niveaux élevés de corticostérone, a découvert l’équipe.

Il est possible, en théorie, que GAS6 ou une protéine très similaire puisse également déclencher la croissance des cheveux chez les humains stressés, a déclaré Yi. Mais il faut d’abord répondre à plusieurs grandes questions.

D’une part, bien que la corticostérone et le cortisol soient chimiquement similaires, nous ne savons pas qu’ils jouent exactement le même rôle dans les cycles des rongeurs et des cheveux humains, a déclaré Yi. De plus, les cycles des rongeurs et des cheveux humains se déroulent selon des délais très différents. À mesure que les souris atteignent la maturité, le stade de repos de leurs follicules pileux s’allonge de plus en plus, a-t-il déclaré. Et au moment où une souris a environ 1,5 an, la majorité de ses follicules pileux restent au repos la plupart du temps, ce qui signifie que ses cheveux cessent de pousser.

« Vous ne voyez jamais de souris aller chez le coiffeur », a déclaré Yi.

En comparaison, environ 90% des follicules pileux humains adultes peuvent être en phase de croissance à un moment donné, a écrit Yi dans un commentaire indépendant sur l’étude, également publié le 31 mars dans Nature. Étant donné que l’étude sur la souris a seulement montré comment les hormones de stress peuvent prolonger l’état de repos et empêcher le démarrage de la croissance, il sera intéressant de voir si le cortisol peut non seulement prolonger l’état de repos chez l’homme, mais également forcer les cheveux en croissance active à revenir à l’état de repos. , Dit Yi.

Et enfin, alors que les cheveux tombent généralement pendant l’état de repos, on ne sait pas exactement pourquoi les cheveux dormants se détachent du cuir chevelu, a déclaré Yi. Ainsi, en plus de prévenir la croissance des cheveux, peut-être que le stress libère les cheveux de leur place, a-t-il déclaré. Mais c’est un autre mécanisme à explorer.

Bien que de nombreuses questions restent sans réponse, l’étude sur la souris suggère des solutions potentielles pour la perte de cheveux induite par le stress qui pourraient un jour être explorées chez l’homme. « Je peux imaginer que les manipulations liées aux voies GAS6 pourraient avoir un potentiel, si les résultats sont confirmés chez l’homme à l’avenir », a déclaré Hsu. L’étude sur la souris représente une « première étape critique » vers le développement de ces traitements, a-t-elle déclaré.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.