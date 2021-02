Comment le rover martien de la NASA est-il arrivé à atterrir dans un cratère nommé d’après un petit village des Balkans?

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Robert Greenberg, Doyen des arts, Université d’Auckland

Le monde a été ravi d’apprendre la semaine dernière que le rover Perseverance de la NASA avait atterri avec succès dans un cratère martien. Le rover va maintenant commencer à collecter des échantillons de ce que les scientifiques disent être un ancien lac alimenté par une rivière. Le nom de ce cratère martien exotique est Jezero.

En tant que linguiste slave du sud, j’ai immédiatement reconnu le mot. Dans plusieurs pays de l’ex-Yougoslavie, dont la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Serbie et la Slovénie, «jezero» (prononcé «yeh-zeh-ro», avec l’accent sur la première syllabe) signifie lac. Assez juste – mais pourquoi un lac des Balkans sur Mars?

La tâche de fournir des noms de lieux d’intérêt sur Mars incombe à l’Union astronomique internationale (UAI). Ils ont apparemment nommé le cratère martien Jezero en 2007, bien avant que les terriens n’y prêtent attention.

J’ai découvert plus tard que le nom n’était pas, en fait, conçu simplement comme un «lac» générique, mais se référait à un village spécifique appelé Jezero. Avec une population d’environ 500 habitants, elle est située dans l’ouest de la Republika Srpska, la partie dominée par les Serbes de Bosnie-Herzégovine. Il est très proche d’un lac alimenté par une rivière appelé Veliko Plivsko Jezero, ou Grand lac Plivsko.

Célèbre sur Mars

Selon le service de presse Balkan Insight, le maire de Jezero a appris les plans de la NASA pour la première fois dans une lettre de l’ambassadeur américain en Bosnie-Herzégovine, l’informant que le village et son nom devaient être honorés par l’atterrissage du vaisseau spatial dans le cratère de Jezero.

Veliko Plivsko Lake Republika Srpska (Crédit d’image: Shutterstock)

Les villageois ont apparemment d’abord rejeté cela comme de fausses nouvelles. Mais, à leur plus tard étonnement, les gens du monde entier ont maintenant appris à prononcer correctement Jezero.

Le débarquement a été retransmis en direct dans la seule école du village, le journaliste de Balkan Insight décrivant les villageois comme «frappés par les étoiles» et fiers à juste titre de leur lien avec la mission.

Il y avait aussi un optimisme prudent quant à la prospérité qui pourrait découler de la découverte par les touristes de leur hameau endormi (au moins après la pandémie). Célèbre sur Mars, Jezero pourrait-il également être célébré sur Terre?

Tensions terrestres

L’alternative à éviter, espère-t-on, est qu’un petit conflit balkanique éclate sur la langue et les noms désignés. Chacun des anciens pays yougoslaves peut revendiquer le mot «jezero» dans leurs dictionnaires respectifs. Et tout voyageur dans les Balkans sait que la région est riche en lacs.

Mais un seul village porte ce mot générique comme nom. Était-il politiquement souhaitable de désigner un village de l’entité dominée par les Serbes de Bosnie-Herzégovine? Pour beaucoup, cette partie du pays est toujours associée au nationalisme et au nettoyage ethnique de la guerre de Bosnie dans les années 1990.

Lire la suite: « 7 minutes de terreur »: un regard sur la technologie dont la persévérance aura besoin pour survivre à l’atterrissage sur Mars

Comment les membres des autres communautés du pays – les Bosniaques (la population musulmane du pays) et les Croates – réagiraient-ils? Pourraient-ils soutenir que les Serbes de Jezero reçoivent une telle couverture médiatique positive?

Alors que mon livre sur l’éclatement de la langue serbo-croate l’explorait, les fractures linguistiques dans les Balkans sont endémiques et ont longtemps été à la fois un symptôme de l’animosité ethnique et une cause pour l’enflammer.

Les gens vont-ils se demander si le cratère porte le nom du village ou de son lac voisin, ou de tout lac de la région? Ou est-ce que tous ceux qui disent « jezero » devraient se sentir fiers que le mot soit maintenant dans le lexique mondial?

Le cratère Jezero sur Mars, montrant une route possible que le rover Perseverance pourrait emprunter alors qu’il enquêtait sur plusieurs environnements anciens. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

L’espace et le temps

À l’époque du règne de Tito en Yougoslavie, ces questions n’auraient pas été aussi litigieuses, car beaucoup de gens pensaient que la langue commune dominante du pays était le serbo-croate.

L’ethno-nationalisme était interdit et les gens s’entendaient pour la plupart. Cependant, depuis l’éclatement violent de la Yougoslavie, les habitants des États nouvellement indépendants parlent désormais des langues distinctes: le bosniaque, le croate, le monténégrin et le serbe.

Lire la suite: En souvenir de Srebrenica, plus de 20 ans plus tard

Au fil des ans, les locuteurs des quatre langues se sont lentement séparés, mais ils conviennent tous qu’un lac s’appelle «jezero». D’autres complications surviennent avec les peuples et les gouvernements encore plus éloignés. Les Slovènes et les Tchèques disent aussi «jezero», et la forme macédonienne et bulgare est le «ezero» presque identique.

Toute similitude entre le paysage autour de Jezero en Bosnie-Herzégovine et le cratère du même nom sur Mars peut se terminer par le nom. Et je doute que les scientifiques de la NASA ou de l’AIU aient jamais envisagé les implications potentielles de l’utilisation d’un mot commun partagé par tant de pays pour nommer un site important sur Mars.

Mais, comme nous le savons, les mots ont du pouvoir. Ce serait dommage si un cratère distant et silencieux sur une autre planète provoquait envie et ressentiment ici sur Terre. Jusqu’à présent, cependant, la situation politique dans les Balkans reste presque aussi calme que celle de Mars, et c’est un motif d’espoir.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.