Comment le regard masculin a façonné les hommes et les femmes dans Marvel

Si vous avez récemment été sur TikTok, vous avez probablement vu le débat sur l’habillement pour le regard masculin et féminin.

Beaucoup ont soutenu que les hommes sont aussi endommagés par le regard féminin que les femmes le sont par le regard masculin, mais il semble y avoir une certaine confusion quant à ce que sont ces regards.

Le débat entre le regard masculin et féminin se différencie par une chose : la sexualisation du corps d’une femme.

Cette idée n’est pas quelque chose de nouveau car nous avons vu à quoi cela ressemble dans les films et les émissions de télévision lorsqu’un homme écrit une femme vs quand une femme écrit une femme et il existe des différences majeures.

Cela peut certainement être vu dans l’univers Marvel avec ses super-héros et méchants féminins.

Les hommes et les femmes de Marvel sont victimes du regard masculin.

Sur TikTok, pas mal d’utilisateurs ont quelque chose à dire à ce sujet car nous avons historiquement vu dans les vieux Marvel Comics la représentation de personnages féminins à travers le regard masculin.

Ces personnages représentent souvent les fantasmes d’auteurs et de lecteurs masculins plutôt que d’être des représentations précises de femmes puissantes.

La plupart des femmes Marvel sont représentées du point de vue d’un homme, de leurs proportions corporelles – comme de gros seins et une taille minuscule – à leurs tenues, et plus encore. Tout pour plaire à l’homme qui regarde.

Un utilisateur de TikTok, nommé Megan, a répondu à une affirmation selon laquelle les hommes de l’univers Marvel sont plus sexualisés que les femmes.

« C’est hilarant que certains hommes croient vraiment cela », a déclaré Megan en montrant une photo de Chris Hemsworth en train de s’entraîner, les veines de ses bras éclatant tout en rassemblant des poids.

Après avoir vu cette photo, elle a eu une pensée. « L’idée était que les hommes pensent qu’il s’agit des * guillemets aériens * du » regard féminin » – et l’existence même du regard féminin est discutable et confuse et c’est une conversation pour une autre fois – mais pour quiconque est confus, c’est le regard masculin. »

Les personnages masculins de Marvel sont créés par le regard masculin.

Megan fait un bon point. Ces films et bandes dessinées sont en grande partie créés par des hommes qui semblent avoir défini l’homme idéal comme étant musclé et fort sans consulter les femmes.

« Chris Hemsworth est un homme très attirant, mais c’est pour les hommes. Tous les clichés musculaires torse nu dans le MCU, c’est un fantasme de pouvoir masculin. Pas un fantasme sexuel féminin. »

Ce genre d’hommes est conçu pour donner au public masculin, bien que de manière préjudiciable, quelque chose à quoi aspirer – pas les femmes.

Si les hommes sont sexualisés dans le MCU, c’est à travers le regard masculin, tout comme les femmes.

Megan a créé une vidéo de suivi essayant d’expliquer encore plus loin.

« Lorsque les hommes sont sexualisés dans un film, et en particulier dans le MCU, c’est toujours à travers l’objectif du regard masculin, qui répond à l’idée de ce qu’ils pensent que les femmes veulent voir alors qu’en réalité c’est leur version idéalisée d’elles-mêmes. »

« Même si vous vouliez faire valoir cet argument sur les hommes dans le MCU, je ne serais jamais d’accord pour dire que c’est aussi mauvais ou pire que la sexualisation manifeste des femmes, comme certaines personnes le disent. »

Elle compare la façon dont Thor est vu dans le MCU par rapport à Black Widow.

Thor, même en enlevant sa chemise, est fier de le faire car il est « le centre de sa propre histoire, habilité, un protecteur, tout ce que les hommes veulent être ».

Cependant, Black Widow n’est qu’un objet sexuel, « elle est littéralement et figurativement dépouillée de sa propre agence, elle ne fait que suivre les ordres, elle est juste là pour faire ce qu’on lui dit, et pour être jolie ».

Megan dit ceci comme La première apparition de Black Widow était dans « Iron Man 2 » où elle se changeait à l’arrière d’une limousine, se déshabillait et disait au conducteur de ne pas regarder – ce qu’il a fait de toute façon.

Ensuite, quand Ironman la regarde, il y a des photos de lingerie d’elle qui sont des images intentionnellement sexualisées.

« Ce sont deux formes de sexualisation très différentes car sexualisation n’est pas synonyme d’objectivation. Quand les femmes sont sexualisées, c’est parce qu’elles sont perçues comme des prix à gagner. Des objets à obtenir. Les hommes sont sexualisés en étant le sommet, la version ultime d’eux-mêmes . »

Lorsqu’un personnage masculin du MCU est considéré comme sexy ou joué par un acteur sexy tel que Chris Hemsworth ou Chris Evans, cela ne signifie pas que le personnage est objectivé ou sexualisé.

Par conséquent, un fan sexualisant un personnage comme Thor, qui n’a pas été sexualisé à l’écran, n’est pas la même chose que de filmer un film MCU à travers une lentille objectivement sexualisante comme nous l’avons vu avec des personnages féminins comme Black Widow, Wanda, Lady Sif, Gamora, et plus.

Le regard masculin s’éloigne lentement de Marvel.

Nous avons vu ce changement un peu dans des films comme « Thor : Ragnarok » et « WandaVision » comme mentionné par TikToker Ariel, arielmary19, qui a prouvé que les tenues des personnages féminins peuvent se concentrer sur leur pouvoir plutôt que sur leur apparence sexy.

Valkyrie, un personnage de « Thor: Ragnarok » a été dessinée dans les bandes dessinées avec une armure d’apparence très maigre, mais dans le film au combat, elle est couverte de la tête aux pieds avec une armure corporelle.

Wanda dans la nouvelle série « WandaVision » n’est pas non plus sexualisée autant qu’avant car dans sa scène de combat, elle porte une armure qui couvre entièrement sa poitrine, contrairement à ses tenues passées qui l’incluaient souvent avec des corsets et montrant son décolleté.

Ce n’est que récemment que cela a changé, car plus de femmes ont pu prendre le relais des postes plus élevés tels que Anna Boden étant la première femme co-réalisatrice dans « Captain Marvel » et Cate Shortland entrant dans l’histoire en tant que première femme réalisatrice solo dans le MCU avec le nouveau « Black Widow » – qui était également le premier film Black Widow qui n’a pas sexualisé le personnage.

Plus récemment, nous avons vu la réalisatrice Chloé Zhao réaliser « Les éternels » de Marvel.

Donc, espérons-le, cette nouvelle vague de réalisatrices pourra amener le regard féminin dans l’univers cinématographique Marvel. Par conséquent, si nous voulons arrêter de sexualiser les personnages féminins, ces personnages ne devraient pas être écrits à travers le regard masculin et filmés à travers une lentille sexualisante.

