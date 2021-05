Comment le récent baby-boom royal affecte la ligne de succession britannique

La famille royale britannique a vécu un baby-boom ces derniers temps, et ces minuscules nouveaux ajouts au clan bouleversent la ligne de succession britannique.

Comme la plupart des observateurs royaux le savent, il existe une longue liste de membres de la famille qui peuvent hériter du trône un jour, et chaque fois qu’un nouveau bébé royal arrive, la ligne de succession change légèrement.

D’une manière générale, la ligne de succession suit une ligne droite allant du souverain actuel – en l’occurrence la reine Elizabeth II – à son aîné (le prince Charles) à son aîné (le prince William) et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’il y ait plus d’enfants. Ensuite, il revient à l’enfant le plus âgé suivant de la personne en premier sur le trône (le prince Harry), puis à ses enfants, et ainsi de suite. Après les enfants de la première personne en ligne vers le trône et leurs familles, la ligne va à l’aîné suivant du souverain et de leurs enfants, et ainsi de suite.

Les fils plus jeunes avaient l’habitude de passer avant les filles plus âgées dans la lignée de la succession, mais cela a changé lorsque la Loi sur la succession à la Couronne est entrée en vigueur en mars 2015. Elle s’applique aux membres de la famille royale nés après le 28 octobre 2011, c’est pourquoi Prince La fille de William, la princesse Charlotte, née en 2015, devance son frère le prince Louis, né en 2018, dans la lignée de la succession. (La fille de la reine, la princesse Anne, est derrière ses jeunes frères dans la lignée de la succession.)

Actuellement, le prince Charles, le fils aîné de la reine, est le premier sur le trône, suivi de son fils aîné, le prince William, suivi du fils aîné de William, le prince George, puis de Charlotte, puis de Louis. Après Louis, cela va à Harry, puis au fils de Harry, Archie. Harry et sa femme Meghan attendent une petite fille cet été, qui deviendra huitième de la liste, déplaçant le prochain fils aîné de la reine, Andrew, duc d’York, à la neuvième place.

Les deux filles du prince Andrew contribuent également au récent remaniement de la succession. En février, la princesse Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, ont accueilli leur premier enfant, un fils prénommé August. Le nouveau-né est actuellement 11e sur le trône, poussant l’oncle de sa mère Edward, le comte d’Essex, à la 12e place.

Mais août reviendra bientôt dans la ligne de succession, lorsque le deuxième bébé de Meghan et Harry arrivera et que la sœur aînée d’Eugénie, la princesse Beatrice, aura son premier enfant. Béatrice a annoncé la semaine dernière qu’elle et son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, attendaient cet automne. Ce bébé aura 11 ans, faisant respectivement Eugénie et 12 et 13 août.

En mars, la fille de la princesse Anne, Zara Tindall, a accueilli son troisième enfant, un fils nommé Lucas, actuellement 22e sur le trône. Il sera également plus bousculé, tout comme sa mère et ses sœurs, Mia, 7 ans, et Lena, 2 ans, une fois que les bébés de Beatrice et Harry arriveront. L’arrivée de Lucas a déplacé David Armstrong-Jones, le fils du seul frère de la reine, la princesse Margaret, à la 23e place.

Bien que la ligne de succession soit quelque peu fluide, le récent baby-boom n’affectera probablement pas qui héritera réellement du trône un jour. Cela ira probablement de Charles à William en passant par George et les enfants de George, quand il les aura, suivis de leurs enfants. Si George n’a pas d’enfants, cela ira à Charlotte et à ses descendants. Si elle n’en a pas non plus, elle ira à Louis et à sa famille et ainsi de suite, avant de revenir chez son oncle le prince Harry.

