Comment le prochain E3 2021 sera-t-il vu?

La Association des logiciels de divertissement a confirmé le fonctionnement de la vitrine numérique E3 2021 cette année, annonçant de nouvelles façons de le voir et de l’apprécier.

Selon la CETTE, E3 2021 aura un portail et une application en ligne et sera un «hub clé pour la durée du salon».

Stanley Pierre-Louis, Le président et chef de la direction de l’ESA a déclaré: «À partir du moment où nous avons décidé d’héberger virtuellement l’E3, nous nous sommes concentrés sur la fourniture d’une expérience interactive aux fans du monde entier qui va au-delà de la diffusion en direct typique.

«Le résultat est un portail et une application en ligne sur mesure qui permettront aux fans, aux médias et aux professionnels de l’industrie de vivre une expérience E3 conçue pour fonctionner en parallèle à la diffusion de quatre jours, jetant les bases pour que les éléments interactifs de l’E3 continuent au-delà du virtuel de ce spectacle. «

Ceux qui souhaitent accéder au portail E3 pourront s’inscrire gratuitement plus tard ce mois-ci, et à partir du 12 juin, la version publique du portail en ligne donnera accès à un certain nombre de fonctions pour les participants.