Comment le premier divorce de Bill Murray a eu un impact sur son travail le jour de la marmotte

L’un des films classiques des années 90 est jour de la marmotte. Mais malgré son succès, le film n’a jamais reçu de suite. Le film met en vedette Bill Murray en tête. Et pendant la réalisation du film, Murray traversait une période difficile dans sa vie personnelle.

Bill Murray et Andie MacDowell dans une scène du film jour de la marmotte | Columbia Pictures / Getty Images

La prémisse du ‘Groundhog Day’

jour de la marmotte est un film de 1993 sur un météorologue nommé Phil Connors. Phil doit couvrir la célébration du jour de la marmotte dans une petite ville. Il ne cache pas sa haine pour sa mission et traite mal son entourage. Chaque matin, il se réveille pour constater que c’est toujours le jour de la marmotte.

Le film contient de l’humour énervé alors que Phil tente d’échapper à la boucle temporelle par la mort. Au fil du temps, il commence à être une personne plus attentionnée et le cycle se termine finalement. Le film met également en vedette Andie MacDowell et Chris Elliott.

Le divorce de Bill Murray a affecté son comportement sur le tournage du « Jour de la marmotte »

Bien que Murray ne soit pas marié actuellement, il l’a déjà été. En 1981, il s’est marié avec Margaret Kelly. Le couple a eu deux fils mais a divorcé après plus d’une décennie ensemble. Murray s’est marié une deuxième fois avec Jennifer Butler en 1997. Le couple a eu quatre fils ensemble. Mais Murray et Butler ont rompu les choses en 2008.

Selon Entertainment Weekly, le premier mariage de Murray était en train de se dissoudre pendant le tournage de jour de la marmotte. Et apparemment, cela a rendu Murray un peu «grincheux» sur le plateau. «J’ai appris à prendre du recul», a déclaré le réalisateur Harold Ramis. «Vous ne passez pas devant un train. Vous laissez juste passer.

Ramis a également partagé que Murray était difficile à communiquer pendant cette période. «Les appels ne seraient pas retournés», dit-il. «Les assistants de production n’ont pas pu le trouver.»

«Parfois, Bill était vraiment irrationnellement méchant et indisponible; il était constamment en retard sur le plateau », a déclaré Ramis au New Yorker. «Ce que je voudrais lui dire, c’est exactement ce que nous disons à nos enfants:« Vous n’avez pas besoin de faire des crises de colère pour obtenir ce que vous voulez. Dites simplement ce que vous voulez. »

Bill Murray n’aimait pas à l’origine « Groundhog Day »

jour de la marmotte a été un succès majeur et a gagné plus de 70 millions de dollars sur le marché intérieur au box-office. Il a également reçu des critiques positives.

Mais malgré sa popularité, Murray n’était pas un grand fan du film. Murray avait une vision différente du film. « Bill voulait que ce soit plus philosophique, et Harold n’arrêtait pas de lui rappeler que c’était une comédie », a déclaré l’écrivain Danny Rubin au New Yorker.

En fin de compte, cependant, il semble que Murray a commencé à aimer l’histoire. En 2017, il a assisté à l’adaptation de Broadway de jour de la marmotte et en est sorti les yeux embués.

«L’idée qu’il suffit de réessayer. Nous devons juste réessayer », a déclaré Murray après le spectacle, selon Rolling Stone. «C’est une idée tellement belle et puissante.