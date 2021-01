Comment le petit Asus ROG Flow X13 peut surpasser les gros ordinateurs portables de jeu

Dans l’une des affirmations les plus audacieuses du CES, Asus affirme que son ROG Flow X13 convertible peut être aussi rapide, sinon plus rapide, que des ordinateurs portables de jeu beaucoup plus grands.

Disons qu’une fois de plus: Asus réclame 2,8 livres. Un ordinateur portable convertible mince et léger de 13 pouces peut surpasser les ordinateurs portables de jeu de remplacement de bureau qui pèsent plus de deux fois plus. Bien que vous puissiez le considérer comme une hyperbole, lorsque vous entendez parler de l’astuce qu’Asus tire pour le faire, vous pourriez être impressionné.

Le ROG Flow X13 lui-même offre jusqu’à 10 heures d’autonomie pendant la lecture vidéo et un panneau IPS de 13,4 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 16:10. Vous pourrez choisir entre un écran 1920×1200 à 120Hz ou 4K à 60Hz. À l’intérieur, vous trouverez un processeur jusqu’au nouveau Ryzen 5980HS à 8 cœurs d’AMD, associé à une GeForce GTX 1650.

Comment Asus catapulte le ROG Flow X13 jusqu’aux plus gros ordinateurs portables de jeu grâce à l’utilisation de sa nouvelle station d’accueil graphique externe ROG XG Mobile.

Ce qui rend le XG Mobile et le ROG Flow X13 complètement différents des autres armoires eGPU Thunderbolt, c’est sa taille et sa connexion. Asus a déclaré que la connexion x4 PCIe Gen 3 sur Thunderbolt n’avait pas vraiment assez de bande passante pour prendre en charge les GPU modernes ultra-rapides, alors la société a conçu son propre connecteur semi-propriétaire utilisant une connexion x8 PCIe Gen 3 entre le ROG Flow X13 et XG Mobile .

Asus Le minuscule ROG XG Mobile se connecte au Flow X13 à l’aide d’un connecteur PCIe x8 personnalisé et intègre un GPU GeForce RTX 3080 personnalisé. Une béquille intégrée lui permet de se tenir debout tout seul.

Outre la connexion PCIe x8, Asus intègre également un port USB-C 10 Gbps supplémentaire pour piloter les ports USB, Gigabit Ethernet et la carte SD disponibles sur le dock. Le XG Mobile lui-même est construit à l’aide d’un PCB personnalisé et du nouveau GPU mobile GeForce RTX 3080 de Nvidia avec 16 Go de RAM, alimenté par une brique interne de 280 watts qui pilote à la fois le ROG Flow X13 et le XG Mobile lorsqu’il est sous tension.

Le couplage apporte un énorme avantage en termes de performances: les thermiques. Lorsqu’il fonctionne avec le ROG XG Mobile plutôt qu’avec le GPU interne, le processeur Ryzen 9 5980HS du Flow X13 bénéficie d’un budget thermique accru qui lui permet de fonctionner à des vitesses d’horloge plus élevées pendant de plus longues périodes. Le XG Mobile dispose également d’un refroidisseur de chambre à vapeur personnalisé qui maintient toute la chaleur à l’extérieur de l’ordinateur portable et devrait permettre à la GeForce RTX 3080 mobile de fonctionner à 1810 MHz avec un budget de puissance de 150 watts.

Avec 2,2 livres et seulement 29 mm d’épaisseur, Asus s’attend en fait à ce que certaines personnes emmènent le ROG XG Mobile sur la route avec eux. La société a même conçu un étui de transport personnalisé qui vous permet de glisser à la fois le ROG Flow X13 et la station d’accueil XG Mobile à l’intérieur.

La plupart des armoires eGPU conventionnelles au fil des ans ont généralement la taille de grandes boîtes à chaussures et sont construites autour du concept d’acceptation des cartes graphiques de bureau standard de taille normale.

L’avantage de l’Asus ROG XG Mobile est que vous obtiendrez probablement les mêmes performances, sinon plus, qu’un 5 lb typique. ordinateur portable de jeu. L’inconvénient est que vous devrez le faire fonctionner hors de l’alimentation murale, bien sûr, et vous ne pouvez pas simplement remplacer le GPU mobile par un nouveau plus tard.

Édition Supernova

Asus

Les premiers ordinateurs portables ROG Flow X13 comporteront d’autres puces Ryzen 5000, mais si vous voulez la puce HS la plus haut de gamme d’AMD, vous devrez attendre cette année, lorsqu’une «édition Supernova» spéciale du portable sera livrée avec une puce Ryzen 9 5980HS qui peut augmenter jusqu’à 4,8 GHz sur des tâches légèrement threadées. Tous les autre Les processeurs Ryzen proposés prendront en charge Dynamic Boost de Nvidia – une fonctionnalité que nous n’avons vue que jusqu’à présent sur les ordinateurs portables Intel – mais pas l’édition Supernova. Comme les autres ordinateurs portables ROG, le Flow X13 utilisera également judicieusement une pâte thermique à métal liquide plus efficace. Asus a déclaré que l’ordinateur portable était doté d’un refroidissement que l’on ne voit généralement pas sur un ordinateur portable aussi petit et mince.

Le prix de l’Asus ROG Flow X13 et du ROG XG Mobile n’a pas été annoncé, mais les deux seront livrés dans les deux prochains mois.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

