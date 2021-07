Comment le personnage de Paul Walker pourrait-il revenir dans Fast & Furious ?

Durant Rapide et furieux 9 il était temps pour quelques références au caractère du défunt Paul Walker, Brian O’Conner. L’idée du réalisateur Justin lin est d’établir que l’ancien policier continue de vivre dans l’univers de cette franchise. Bien sûr, le retour de la soeur de dominic Toretto et quelques O’Conner, Mienne, sans l’ami de soleil de retour a l’action. L’explication était simple : Brian s’occupait du plus précieux de ces personnages, ses enfants.

Dans ce contexte, nombreux sont ceux qui souhaitent voir le retour de ce personnage d’une manière ou d’une autre. La fin de Rapide et furieux 9 c’était un prix pour ces fans. Lors d’une réunion d’équipe Toretto, il y a une chaise vide et le film se termine avec l’arrivée de la voiture de Brian sur les lieux. Un assaisonnement pour ce qui pourrait arriver dans les deux dernières entrées de la saga.

Brian O’Conner peut-il revenir dans Fast & Furious ?







Rapides et furieux Cela se terminera avec les deux prochains films de la franchise. Dans ce sens, Justin lin, directeur des bandes, a déclaré : « De toute évidence, Paul et son personnage Brian sont le cœur et l’âme de la façon dont nous avons progressé. Le ramener est quelque chose auquel je pense tous les jours. Alors que nous nous rapprochons de la fin, c’est une conversation que j’ai. Je pense toujours à ce sujet. dans cette possibilité « .

Comment Lin a-t-il pu inclure Brian dans la finale de Fast & Furious ? En sécurité grâce à la technologie et à l’implication des frères de Walker, comme cela s’est produit dans le septième film. Ainsi, une prise de vue d’une Skyline, la voiture préférée du personnage, conduite par l’un de ses frères, est une possibilité.

Pourrions-nous l’entendre dans une conversation téléphonique avec Mia ou Dom ? La production pourrait utiliser un dialogue enregistré ou trouver un acteur capable de doubler un Paul Walker et n’apparaissent que comme la voix de l’acteur décédé.

Peut-être un plan ouvert des réunions de famille classiques de Toretto à la fin des films, avec l’un des frères de Walker jouant Brian. Justin lin pourrait faire des plans qui favorisent l’intervention du personnage sans se rendre compte que Paul Walker Ce n’est pas là.