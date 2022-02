Comment le nouveau Firestarter rend justice à John Carpenter

Stephen King a connu une certaine résurgence ces dernières années. Avec l’adaptation en 2 parties de Ça, nous avons reçu plus de films et d’annonces que jamais auparavant. Mais la prochaine adaptation de Allume feu a un lien unique avec sa première incarnation des années 80, et c’est John Carpenter. Il s’avère que le désormais légendaire réalisateur et compositeur d’horreur a été initialement interdit de réaliser le premier film dans les années 80.

Alors, quelle est l’histoire derrière cette connexion, et quelle est l’injustice ? Il s’avère que Carpenter espérait initialement réaliser le premier film et qu’il était prévu pour le travail lorsqu’il a été annoncé. Mais c’est le contrecoup d’un film en particulier qui a fait changer d’avis les dirigeants d’Universal. Si vous êtes un fan d’horreur, vous savez probablement où cela mène. C’était en 1982 La chose.

Universal Studios a produit les deux La chose et Allume feu, et ont suivi de près les deux projets. Carpenter a d’abord été engagé pour diriger Allume feu avant de La chosela sortie. Les choses semblaient bien… jusqu’à ce qu’elles ne soient plus aussi bien. Il y avait plusieurs éléments qui ont conduit à Les choses temps infructueux au box-office, l’un d’eux étant celui de Stephen Spielberg ET l’extra-terrestredont la première a eu lieu peu de temps avant La chose. ET la partition et les thèmes de l’amour et de l’amitié se heurtaient radicalement à La chosel’isolement et l’horreur corporelle terrifiante. Les critiques et le public n’ont pas été impressionnés, ce qui a conduit à La chose bombardement au box-office. En raison du raz-de-marée d’attention négative, Universal a retiré Carpenter de Allume feu et l’a remplacé par Mark L. Lester.





Heureusement, cette histoire a une fin heureuse. Au fil du temps, La chose a été diffusé à la télévision et s’est retrouvé sur les étagères de location de vidéos. Grâce au bouche à oreille, aux émissions de fin de soirée et aux ventes de vidéos, The Thing a trouvé son public. Le film a depuis gagné en popularité et est devenu un incontournable du cinéma d’horreur et de science-fiction. En plus de cela, Carpenter a ensuite réalisé une autre adaptation de King peu de temps après 1983. Christine. Christine est devenu l’une des adaptations les plus infâmes de King pour ses effets spéciaux impressionnants, sans parler de l’une des adaptations les plus réussies de King. C’était l’exemple parfait de se relever après avoir été renversé !

Et qu’est-il advenu des années 1984 Allume feu? Alors que le film a dépassé son budget initial, le public et les critiques étaient mitigés. Même King lui-même à l’époque le considérait comme l’un des pires films basés sur ses livres.





L’industrie n’a pas été très gentille avec Carpenter pendant sa carrière de réalisateur. Depuis qu’il nous a présenté Michael Meyers, Carpenter a trouvé ses visions en conflit avec les dirigeants d’Hollywood plus d’une fois. Depuis, il s’est retiré de la réalisation pour se consacrer à une autre de ses passions, la musique. Il a marqué d’autres films (y compris les ajouts de 2018 et 2021 au Halloween franchise) et part en tournée avec sa musique. Allume feuComme Halloween et Halloweentue, le verra faire équipe avec son fils, Cody Carpenter, pour le score. Non seulement cela conviendra aux thèmes du film sur les liens entre parents et enfants, mais cela cimentera également Carpenter comme celui qui a eu le dernier rire à la fin.





