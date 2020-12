Comment le niveau de la mer changera-t-il avec le changement climatique?

L’élévation du niveau de la mer n’est pas un phénomène nouveau. Pendant une grande partie du 20e siècle, le niveau moyen mondial de la mer a légèrement augmenté – environ 0,05 pouce (1,4 millimètre) par an, selon les Nations Unies. Groupe d’experts intergouvernemental sur les changements climatiques . Le niveau moyen mondial de la mer est une moyenne de toutes les mers couvrant le Terre . Mais au cours des deux dernières décennies, le taux a plus que doublé. De 2005 à 2015, le niveau de la mer a augmenté de 0,1 pouce (3,6 mm) par an.

Mais cette hausse est-elle cohérente dans le monde?

Non pas du tout. «L’élévation du niveau de la mer n’est pas très uniforme à travers le monde», a déclaré Kathy McInnes, chercheur principal principal à l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) en Australie. Elle dirige le groupe de projections et extrêmes climatiques du Centre des sciences du climat du CSIRO.

De nombreux endroits connaissent une augmentation à mesure que la moyenne mondiale augmente, mais dans quelques endroits le niveau de la mer baisse, a déclaré Jacky Austermann, professeur adjoint de sciences de la Terre et de l’environnement à l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l’Université Columbia à New York. « Il n’y a pas un endroit à l’abri du changement du niveau de la mer », a déclaré Austermann à 45Secondes.fr.

Qu’est-ce qui cause le changement du niveau de la mer? Changement climatique , la plupart. La hausse des températures réchauffe l’air et l’eau. À mesure que l’eau se réchauffe, elle se dilate. L’air chaud et l’eau font également fondre les calottes glaciaires. « Dans Antarctique , le réchauffement des océans est le plus grand contributeur à la désintégration des calottes glaciaires « , a déclaré Austermann. À mesure que les glaciers fondent, plus d’eau s’écoule dans l’océan, ajoutant ainsi plus de volume aux mers.

Mais où va cette eau supplémentaire? Il ne se propage pas uniformément à travers le monde, a déclaré McInnes. À l’échelle mondiale, il existe deux facteurs principaux: la dilatation thermique et l’attraction gravitationnelle des calottes glaciaires. Avec dilatation thermique , les courants océaniques redistribuent la chaleur, qui fait circuler l’eau froide et chaude. « S’il y a plus de chaleur dans certaines régions et moins de chaleur dans d’autres », les zones océaniques plus chaudes se développeront davantage, tandis que les endroits plus froids auront moins d’expansion, a déclaré McInnes. Les vents atmosphériques peuvent également déprimer et soulever les océans, a-t-elle ajouté. De plus, ces modèles de vent changent également à mesure que la planète se réchauffe, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Lorsque de gigantesques calottes glaciaires fondent, elles ne se contentent pas d’ajouter de l’eau à l’océan. La masse attire la masse. L’Antarctique et Groenland Les calottes glaciaires sont si grandes que leurs masses exercent une attraction gravitationnelle sur la mer qui les entoure, a déclaré Austermann. Cela rend le niveau de la mer un peu plus élevé dans ces zones. Mais lorsque les calottes glaciaires fondent, leur masse diminue également. À mesure que la masse diminue, la force de la force gravitationnelle tirant l’eau vers le haut diminue également. En effet, le niveau de la mer baisse près de la fonte des calottes glaciaires, par exemple au Groenland, mais augmente de l’autre côté du monde, en l’occurrence l’hémisphère sud, a-t-elle ajouté. « Ce modèle de changement du niveau de la mer sur le globe, appelé une empreinte digitale du niveau de la mer, est distinct pour cette calotte glaciaire particulière », a déclaré Austermann, expliquant comment la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique ont chacune leurs propres modèles d’empreintes digitales.

Les effets locaux tels que le pompage des eaux souterraines, l’extraction de combustibles fossiles et le compactage des sédiments aggravent également l’élévation du niveau de la mer, a déclaré McInnes. Dans certaines régions, en particulier les villes construites sur des deltas comme Tokyo et la Nouvelle-Orléans, la terre baisse tandis que le niveau de la mer monte. « Certains de ces grands méga-deltas sombrent en fait à un rythme beaucoup plus rapide que la montée du niveau de la mer », a déclaré McInnes. « C’est un double coup dur où la terre baisse et le niveau de la mer monte en même temps. »

Les cycles climatiques naturels contribuent également à l’élévation du niveau de la mer. » El Niño et La Niña provoquent un effet de balançoire où toute l’eau s’accumule d’un côté de la [Pacific Ocean] bassin dans une phase, puis s’empile de l’autre côté du bassin dans l’autre phase », a déclaré McInnes.

L’élévation du niveau de la mer à travers le monde peut entraîner des ondes de tempête plus destructrices et des inondations nuisibles plus fréquentes, ou des inondations qui causent des désagréments publics, par exemple des fermetures de routes. Les systèmes de drainage des eaux pluviales reposent sur la gravité entre la zone intérieure et l’océan pour fonctionner correctement, donc si le niveau de la mer monte, l’eau ne circulera pas dans le bon sens dans les tuyaux du système de drainage, en particulier pendant les tempêtes. «Si nous continuons à avoir des ondes de tempête, elles élèveront les niveaux d’eau au-dessus des niveaux de la mer déjà plus élevés», a déclaré Austermann. « C’est le problème à court terme le plus urgent concernant l’élévation du niveau de la mer. »

