Comment le mode de prise de vue Hasselblad XPan sur le OnePlus 9 peut vous aider à perfectionner vos compétences en tant que conteur

Autant j’aime les appareils photo numériques et la liberté et la flexibilité qu’ils offrent, autant le film me manque parfois. S’il y a certainement du réconfort dans le vrombissement des moteurs à enroulement et le claquement des rétroviseurs massifs, c’est la créativité née de l’adversité, pour ainsi dire, qui me manque.

Vous voyez, le tournage d’un film est restrictif. Vous n’obtenez que 36 tirs par rouleau, un rechargement prend du temps et vous ne pourrez voir vos tirs que quelques jours plus tard. Le tournage de films vous apprend à planifier vos prises de vue à l’avance, à mieux composer vos clichés, à être un meilleur photographe par nécessité. Il n’y a pas de spray et priez ici.

Les puissants appareils photo pour smartphones facilitent la capture de superbes images, mais la qualité de vos images dépend de l’attention que vous accordez à la composition et au cadrage. C’est en partie pour cette raison que je suis intrigué par le partenariat OnePlus-Hasselblad, et l’introduction d’un mode d’émulation XPan via une OTA pour la série OnePlus 9.

XPan, introduit par Hasselblad en 1998, était et est toujours unique. Les images à l’époque étaient principalement capturées sur un film 35 mm mesurant 36 x 24 mm (un rapport d’aspect 3:2).

Hasselblad est allé plus loin en élargissant le cadre à 65 mm (65:24 ou 2,7:1), en exposant une plus grande surface de film et en créant une image très similaire au format d’image anamorphique ultra-large du cinéma de 2,39:1, mais sans le bokeh ovale et les reflets d’objectif.

Avec une toile aussi large à utiliser, et un peu comme le cinéma, XPan est rapidement devenu un moyen de raconter des histoires via des images fixes. Ce n’est pas un format auquel il est facile de s’adapter, mais c’est gratifiant une fois que vous le faites.

Ce qui est intéressant, c’est que OnePlus, avec son partenariat avec Hasselblad, a cherché à imiter non seulement le champ de vision, mais aussi l’expérience de tournage sur film noir et blanc de cette époque. Le passage en mode XPan dans l’application appareil photo OnePlus recadre le cadre à un format d’image 65:24, émulant un viseur XPan, et remplace le bouton de l’obturateur ordinaire par un orange Hasselblad-esque. En utilisant l’appareil photo large ou ultra-large, l’application tente également d’émuler les distances focales de 65 mm et 45 mm des objectifs XPan d’origine.

Appuyez sur le déclencheur orange pour capturer l’image, mais vous êtes d’abord présenté avec un négatif couleur qui se transforme rapidement en l’image finale. Pour certains, cela peut sembler être un gadget et un délai inutile à un moment où le retour instantané est la norme, mais ce délai peut également être considéré comme un moyen de vous obliger à envisager une approche plus mesurée de votre photographie.

Vous pouvez utiliser le mode XPan comme un simple filtre, mais cela peut être plus que cela. En tant que moyen pour perfectionner vos compétences en tant que conteur et pour retrouver le charme et le frisson d’une époque révolue, c’est un pas dans la bonne direction.

