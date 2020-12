Comment le «  masque de mort  » d’une fille des années 1800 est devenu le visage des poupées de RCR

Depuis 60 ans, des étudiants en médecine pratiquent la RCR sur une poupée factice – baptisée Resusci Annie – en comprimant sa poitrine et en respirant de l’air dans sa bouche en plastique. Il s’avère que le visage de ce mannequin n’est pas inventé. Il est basé sur le visage d’une adolescente retrouvée morte dans la Seine à Paris à la fin du 19ème siècle dont le corps n’a jamais été identifié mais dont le visage a été capturé dans un moule, ou «masque mortuaire».

Un nouvel article dans le numéro de Noël de Le BMJ – une édition spéciale de la revue médicale qui peut inclure des recherches légères ou extravagantes – raconte comment le cadavre sans nom est devenu un mannequin de RCR et a obtenu le titre de «la fille la plus embrassée du monde».

«Chaque année, nous devons dispenser une formation obligatoire en RCR qui utilise ces mannequins», a déclaré le Dr Stephanie Loke, co-auteur du reportage et stagiaire dentaire au Liverpool University Dental Hospital, à Liverpool, au Royaume-Uni, dans un e-mail. Elle et son co-auteur, la Dre Sarah McKernon, également de l’école de médecine dentaire de l’université, « se sont simplement demandé qui était le visage! » elle a ajouté.

L’histoire de Resusci Annie commence il y a plus d’un siècle, lorsque le cadavre d’une jeune fille qui avait environ 16 ans a été retiré de la Seine, ont écrit les auteurs. Parce que son corps ne montrait aucun signe de violence, certaines personnes ont émis l’hypothèse qu’elle s’était noyée intentionnellement. Le corps a été exposé au public dans une morgue dans l’espoir que quelqu’un puisse identifier le défunt – une pratique courante à l’époque – mais personne n’a identifié l’adolescent. Elle est devenue connue sous le nom de « L’Inconnue de la Seine (la femme inconnue de la Seine) ».

Bien qu’anonyme, elle n’a pas été oubliée. Le pathologiste qui a pratiqué son autopsie était tellement impressionné par son expression sereine qu’il a demandé à un modéliste de créer un plâtre. masque mort « de son visage. Le masque a été reproduit et vendu. En fait, les modélistes Lorenzi, qui, selon les auteurs du papier ont fabriqué le masque mortuaire original, en vendent encore aujourd’hui des exemplaires sous le titre » Noyée [Drowned Woman] de la Seine. «

Le masque mortuaire de « L’Inconnue de la Seine (la femme inconnue de la Seine) ». (Crédit d’image: Le BMJ)

À la fin des années 1950, alors que les étudiants en médecine commençaient tout juste à apprendre et à pratiquer la RCR, Archer Gordon, membre du comité de RCR de l’American Heart Association, a réalisé qu’un mannequin de RCR pouvait sauver les étudiants en médecine de la douleur inutile et des dommages potentiels aux côtes de Pour fabriquer une telle chose, lui et un collègue norvégien ont demandé l’aide du fabricant de jouets norvégien Åsmund Laerdal.

Il s’est avéré que Laerdal avait vu une reproduction de « L’Inconnue de la Seine » sur le mur de la maison d’un parent, et il a décidé de donner le mannequin CPR le même visage. Ainsi, en 1960, lorsque la société Laerdal construit les premiers mannequins CPR, « L’Inconnue de la Seine » devient « Resusci Annie », le mannequin CPR, ou Resusci Anne, comme Laerdal le désigne sur son site Internet. Avant de fabriquer des mannequins de RCR, Laerdal avait fabriqué une poupée nommée Anne. « Peut-être, c’est le nom qui est resté », a déclaré Loke.

La poupée, en plastique souple, avait une poitrine pliable afin que les élèves puissent pratiquer les compressions thoraciques et ouvrir les lèvres afin de pouvoir pratiquer la réanimation bouche-à-bouche.

La fabrication du mannequin CPR a changé le cours de la société Laerdal des jouets aux dispositifs médicaux, comme il le décrit sur son site Internet , où Resusci Anne est toujours disponible à l’achat. L’entreprise estime que 300 millions de personnes dans le monde ont été formées à la RCR, la plupart avec l’aide de Resusci Anne. L’une de ces personnes, semble-t-il, était Michael Jackson, qui a inclus le refrain « Annie, ça va? » dans la chanson « Smooth Criminal « après avoir été inspiré par sa propre formation en RCR, selon le journal BMJ. (Cette ligne est également utilisée dans la formation en RCR lorsque les stagiaires recherchent une réponse chez le patient.)

Mais qu’en est-il de l’éthique consistant à reproduire le visage d’une personne décédée et à les vendre sans son consentement? Dans un éditorial publié dans le même numéro du BMJ, l’écrivain et éthicien Julian Sheather note que même si la mise en exposition de corps et la transmission de masques mortuaires étaient des pratiques courantes au XIXe siècle lorsque «L’Inconnue de la Seine» est décédée, ces pratiques seraient «éthiquement inquiétantes » aujourd’hui.

« Peu de gens souhaiteraient que l’image d’un être cher décédé soit largement diffusée sans consentement », a écrit Sheather. Dans l’éditorial, Sheather cherche un terrain d’entente entre juger le passé selon les normes actuelles et suspendre complètement le jugement de l’histoire. «Même si je ne chercherais probablement pas à retirer les mannequins en circulation, si je les fabrique maintenant, je pourrais être tenté, par respect, de rendre anonyme son visage», écrit-il.

