Dans la franchise ‘The Bachelor’, la représentation des personnes de couleur et des minorités a toujours été un enjeu majeur.

La diversité faisait tellement défaut dans leurs premières saisons qu’en 2012, un recours collectif pour discrimination raciale a été intenté contre la franchise pour les minorités sous-représentées.

Le procès a ensuite été rejeté par un juge qui a cité que c’était le droit du premier amendement de l’émission de choisir qui ils voulaient mais, pour beaucoup de ceux qui voulaient voir une représentation dans l’émission, le problème restait.

L’année suivante, en 2013, il y a eu une légère augmentation de la représentation des minorités avec une femme américaine d’origine asiatique, Catherine Giudici, remportant la saison de « The Bachelor » de Sean Lowes.

Cependant, même lorsque la franchise a commencé à inclure une plus grande représentation des femmes américaines d’origine asiatique, latino-américaines et noires, beaucoup ont souligné que la série ne faisait que flirter avec la diversité, mettant souvent en vedette des personnes à moitié blanches ou qui démontraient encore des normes de beauté eurocentriques.

En 2016, Salon a critiqué l’émission pour avoir gardé leur casting « aussi blanc que possible jusqu’à ce que le moment approprié pour les stéréotypes émerge ».

Et même si la série tente occasionnellement d’être plus diversifiée, il y a un groupe racial qui est souvent laissé pour compte.

La représentation américaine d’origine asiatique dans la franchise « The Bachelor » fait cruellement défaut.

Mariko Tokioka, la fondatrice d’EastMeetEast, (EME ruche) – une application de rencontres pour les célibataires asiatiques pour se rencontrer – dit le manque de représentation asiatique dans les rLes oles de la franchise « The Bachelor » renforcent les stéréotypes néfastes sur les hommes et les femmes asiatiques en disant au public que les Américains d’origine asiatique ne sont pas recherchés comme ces autres races.

Tokioka est une Américaine d’origine japonaise qui a fait carrière en faisant correspondre des célibataires asiatiques selon des critères culturels uniques. Forbes a même nommé Tokioka sur sa liste japonaise des femmes d’affaires les plus influentes et l’a classée parmi les 55 femmes au leadership mondial du Japon.

Selon Tokioka, la franchise « The Bachelor » laisse tomber les Asiatiques en les sous-représentant.

« Nous avons déjà vu presque toutes les cultures prendre le rôle principal, mais les Asiatiques sont toujours absents », nous dit-elle.

« Qu’est-ce que cela dit à la femme ou à l’homme célibataire asiatique qui cherche l’amour ? Quand nous voyons cela encore et encore à Hollywood ou dans la franchise Bachelor, cela devient assez dommageable pour notre psyché. Nous commençons en fait à croire que nous sommes Ce n’est pas assez bon, ce qui affecte tant d’autres domaines de notre vie – les relations, la carrière, etc. »

Du point de vue de Tokioka, en tant qu’Américaine d’origine asiatique, entrepreneure et fondatrice du plus grand site de rencontres asiatiques au monde, les candidats asiatiques ne sont que des jetons de cette émission.

Ce fut le cas de Sydney Lotuaco, l’une des deux femmes américaines d’origine asiatique de la saison de « The Bachelor » de Colton Underwood, qui a déclaré à Us Weekly qu’il était difficile de représenter toutes les femmes asiatiques après que son compatriote asiatique, Revian Chang, a été renvoyée chez elle.

Sydney Lotuaco dit que le manque de diversité sur ‘The Bachelor’ a un impact sur la façon dont les téléspectateurs asiatiques se perçoivent.

« Vous voulez être en mesure de communiquer avec les personnes avec qui vous travaillez et toutes ces choses. Et même pour, comme, une jeune fille ou un jeune garçon qui regarde la série, ils peuvent voir : ‘Oh, cette personne me ressemble et elle tombe amoureuse. Et cela signifie que je peux l’avoir aussi », dit-elle.

« Si vous ne le voyez pas, alors il y a cet écart et c’est vraiment difficile quand on y pense à cet égard. Il y a toujours plus à faire. »

« ABC nous dira qu’il y a des Américains d’origine asiatique dans la série », dit Tokioka, mais elle soutient que la manière particulière dont les Asiatiques sont dépeints est préjudiciable.

« Ils projettent également rarement un reflet fidèle des célibataires et célibataires américains d’origine asiatique qui ont réussi et éligibles que je connais. Si vous faites attention à l’émission, comme je le fais, vous verrez à quel point la plupart des candidats asiatiques sont ringards ou geeks. La plupart des femmes sont hypersexualisées. C’est l’image qu’Hollywood projette à tout le monde », nous dit-elle.

Selon Tokioka, la raison pour laquelle nous voyons plus de candidates asiatiques que d’hommes est que les stéréotypes jouent un rôle important dans la façon dont la franchise « The Bachelor » présente les Américains d’origine asiatique dans leur émission.

« The Bachelor » alimente les stéréotypes dangereux sur les femmes américaines d’origine asiatique.

Les femmes asiatiques sont souvent sursexualisées et fétichisées dans les médias, tandis que les hommes asiatiques sont dépeints comme moins désirables, ce qui en fait des candidats improbables pour « The Bachelor ».

« Selon un sondage de la Coalition of Asian Pacifics in Entertainment, plus de 90 % des personnes interrogées ont déclaré que la représentation ethnique était inadéquate à l’écran et dans les coulisses », a déclaré Tokioka.

« Les Américains d’origine asiatique sont une race curieuse pour de nombreux non-Asiatiques. Je pense que cela explique en partie pourquoi nous voyons moins de candidats asiatiques américains et plus de femmes asiatiques américaines. »

Par conséquent, ces stéréotypes hollywoodiens qui ont été créés ont un impact sur la façon dont « Til Bachelor » public majoritairement blanc considère les Asiatiques et contribue davantage aux stéréotypes.

« Avant de fonder l’application de rencontres EME, je recevais fréquemment des commentaires sexualisés d’hommes sur différentes applications de rencontres », explique Tokioka.

La représentation asiatique minimale dans les émissions de rencontres populaires, comme « The Bachelor » et « The Bachelorette », a un impact sur les Américains d’origine asiatique dans leur propre vie amoureuse, comme selon Tokioka, qui soutient que la représentation est incroyablement puissante pour influencer notre état d’esprit.

L’exclusion des hommes américains d’origine asiatique de « The Bachelor » se joue également dans le monde réel des rencontres.

Le manque d’hommes asiatiques a été un problème majeur dans la franchise « The Bachelor » car il y a eu encore moins d’hommes asiatiques et cela peut également être vu dans les applications de rencontres car les hommes asiatiques sont souvent exclus ou reçoivent le moins de messages sur les applications de rencontres.

Selon Tokioka, le manque de célibataires asiatiques s’ajoute au problème de considérer les hommes asiatiques comme moins désirables que les autres groupes.

« De nombreuses statistiques montrent que les hommes asiatiques reçoivent le moins de messages sur les applications de rencontres. C’est l’une des raisons pour lesquelles je voulais lancer une application de rencontres exclusivement pour les Américains d’origine asiatique. Je savais que nous nous voyions différemment. Les hommes américains d’origine asiatique sont moins considérés que leurs homologues masculins d’autres ethnies sur les applications de rencontres et parfois même considérés comme féminins. »

Le manque d’hommes asiatiques dans « The Bachelorette » et le fait qu’il n’y ait jamais eu de célibataire asiatique ne fait qu’exacerber ces stéréotypes.

« Tout revient à la représentation et au fait de pouvoir se » voir « à la télévision, au cinéma, etc. Si les hommes asiatiques ne sont jamais capables de se considérer comme des hommes de premier plan dans » The Bachelor « , pourquoi auraient-ils jamais l’impression qu’ils étaient recherchés dans la vraie vie ? » demande Takioka.

« Et si les femmes non asiatiques ne voient pas d’hommes asiatiques forts, articulés, attirants et prospères sur le baccalauréat, pourquoi voudraient-elles sortir ou rivaliser pour un homme asiatique dans la vraie vie? »

Les Américains d’origine asiatique ont déployé des efforts inlassables pour appeler « The Bachelor ».

« Le manque de représentation incite bon nombre d’entre nous dans la communauté à s’exprimer et à s’assurer que nous sommes entendus, et à essayer d’apporter un changement à notre culture », explique Takioka, expliquant que cela faisait partie de l’inspiration derrière EME.

« À ce jour, nous avons jumelé plus de 150 000 couples heureux sur notre plate-forme et cultivé une communauté de diffusion en direct accueillante où nous pouvons tous nous réunir virtuellement pour nous amuser et parler de problèmes importants au sein de notre communauté. La représentation américaine d’origine asiatique sur la franchise Bachelor est toujours un sujet brûlant sur nos conversations en direct pendant l’émission. »

Selon les idées internes de Takioka, la communauté américaine d’origine asiatique se sent irrespectueuse de ne pas être représentée dans l’émission.

« Un utilisateur masculin asiatique a en fait créé sa propre émission Bachelor/Bachelorette sur le thème asiatique sur notre plateforme de diffusion en direct ! Il l’appelle l’EME Bachelor Show. »

L’EME Bachelor Show n’a pas de configuration ni de faux candidats et permet à ses candidats de se sentir en sécurité pour exprimer qui ils sont vraiment.

Avec plus de discussions autour du manque de représentation des Américains d’origine asiatique, espérons-le, davantage de changements se produiront dans la franchise « The Bachelor ». Alerter les créateurs de l’émission de la fausse représentation manifeste des Asiatiques dans l’émission pourrait même amener davantage d’hommes et de femmes d’origine asiatique à devenir le prochain célibataire ou célibataire.

Megan Hatch est une rédactrice chez YourTango qui couvre l’actualité et le divertissement, l’amour et les relations et la culture Internet. Suivez-la sur Twitter et Instagram.