Comment le jeu vidéo ‘Celeste’ aborde la question de la santé mentale

Le jeu indépendant »Bleu clair » est devenu l’un des titres les plus populaires ces derniers temps pour son approche de la santé mentale. Ici, nous rencontrons Madeline, une femme qui décide de gravir et de conquérir la montagne Celeste située en Colombie-Britannique, où elle rencontrera différents personnages qui sont également sur leur propre chemin pour se rencontrer.

Chaque section du jeu fait partie de sa lutte pour gravir la montagne, devenant une métaphore apparente de l’anxiété et de la dépression vécues par Madeline. Les personnes souffrant d’anxiété et de dépression connaissent les barrières qui peuvent être érigées si elles ne sont pas contrôlées, ce qui peut empêcher les gens d’atteindre leurs objectifs.

Madeline et sa quête pour gravir la montagne Celeste sont devenues réconfortantes et un voyage important pour les personnes aux prises avec ces afflictions, car au moment de jouer à » Celeste », nous pouvons voir comment le protagoniste obtient de nombreux apprentissages émouvants, des mécanismes d’adaptation et des réalisations .

Lorsque le jeu commence, le joueur ne reçoit pas beaucoup d’informations sur les motivations de Madeline pour faire ce qu’elle fait. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle veut gravir cette montagne et qu’elle en est nerveuse, rencontrant même une vieille femme taquine au sommet de la montagne qui prévient Madeline que son voyage lui montrera des choses qu’elle n’est peut-être pas prête à voir. . Cela peut arriver à quiconque entreprend un voyage de guérison et d’introspection.

Après une bonne partie d’escalade, Madeline rencontre Theo, un photographe amateur au regard positif de Seattle. Theo est vraiment gentil et réconfortant, complimentant à plusieurs reprises Madeline et l’encourageant. Bien que l’anxiété et les insécurités de Madeline soient mises en évidence alors qu’elle continue d’avancer, Theo reste positive, l’un des meilleurs soutiens dont elle puisse avoir besoin.

Plus tard dans l’histoire, nous rencontrons Badeline, l’alter ego diabolique de Madeline, qui joue le rôle de l’antagoniste de l’histoire, poursuivant les joueurs dans plusieurs niveaux, mais après l’avoir fuie tout le temps, Madeline s’arrête et décide d’affronter Badeline.

À travers la confrontation, Madeline se rend compte qu’elle ne peut pas la fuir tout le temps. Parce que Badeline fait partie d’elle, Madeline comprend qu’elle doit lui parler et découvrir pourquoi elle est si en colère et pourquoi elle veut lui faire du mal.

Après avoir corrigé leurs différences, ils décident de travailler en harmonie avec leurs choix et leurs émotions, rendant Madeline plus forte car elle et Badeline sont synchronisées. Les dernières sections du jeu, menant au sommet, ne sont pas possibles sans l’aide de Badeline, donc les deux travaillant comme un seul est la métaphore que Madeline surmonte sa dernière barrière : elle-même.

»Céleste » est un jeu de plateforme jouable sur PC, commutateur nintendo, Playstation 4 Oui Xbox One.