Comment le fitness peut intensifier votre jeu – Spotify

Des passionnés de tous les jours aux professionnels de l’esport, l’industrie du jeu a fait un bond en 2020. Cette croissance a également augmenté la concurrence, mettant au défi les meilleurs athlètes et les joueurs novices de l’esport de trouver des moyens au-delà de l’écran pour améliorer leur jeu.

Entrer Jasper Schellens, un entraîneur de fitness et un joueur qui met en lumière la façon dont les joueurs peuvent aiguiser leur avantage concurrentiel avec un mode de vie IRL sain et actif. « À mon avis, les deux le bien-être mental et physique est très important dans le monde compétitif de l’esport », a-t-il déclaré Pour mémoire. « Non seulement il est important d’être au top de son jeu pendant des heures, mais il faut aussi être fort mentalement pour résister à la pression de l’extérieur. »

Jasper, qui est coach de fitness pour l’organisation professionnelle de l’e-sport Clan FaZe, regarde les joueurs avec lesquels il travaille comme n’importe quelle autre classe d’athlètes d’élite. «Beaucoup de joueurs professionnels sont en fait des athlètes très talentueux à l’intérieur et en dehors du jeu », dit Jasper. «Ils sont motivés et comprennent que le travail acharné mène à l’amélioration.»

Pourtant, vous n’avez pas besoin d’appartenir aux échelons supérieurs de la communauté de l’e-sport pour profiter des avantages d’une routine de remise en forme – Jasper cherche à montrer que tout joueur, même débutant, peut améliorer ses performances virtuelles en prenant soin de son physique et santé mentale. Jasper fait même équipe avec YouTuber et Twitch Streamer Marcella de Bie pour un cours d’entraînement en direct.

Pour Marcella, le bien-être englobe plus que de simples voyages réguliers à la salle de sport. Elle dit que dormir de 7 à 8 heures, rester hydraté et prendre le temps de se détendre sont essentiels pour garder un état d’esprit sain, ce qui est essentiel pour les jeux. «Je trouve qu’il est très important d’être dans un bon état mental pour jouer ou diffuser des jeux», dit-elle. « Vous ne pouvez pas rester assis derrière un ordinateur pendant des heures par jour sans faire quelque chose qui calme votre esprit et vous aide à vous détendre. »

Si vous cherchez à prendre le contrôle de votre forme physique, il n’est pas nécessaire de commencer par une refonte complète de votre style de vie. Les sessions de jeu peuvent être longues et intenses, alors Jasper recommande d’essayer de se lever et de bouger toutes les 30 minutes à une heure lorsque cela est possible. C’est un bon conseil pour les joueurs et vraiment pour tous ceux qui travaillent à domicile et passent beaucoup de temps devant un écran. En dehors du jeu, l’entraîneur suggère de s’engager à au moins 30 minutes actives par jour, comme une longue marche ou un jogging facile, tout en étant à l’écoute des podcasts de jeu préférés de Jasper, Le spectacle CouRage et Nadeshot ou Sous-sol de maman.

Si tu es prêt à augmenter l’intensité, Jasper a donné Pour mémoire quelques conseils d’entraînement spécifiques aux joueurs. «Les joueurs ont tendance à se pencher en avant, surtout quand il s’agit de moments de prise», dit-il. « Donc, certains exercices et étirements qui vous permettent de travailler votre posture sont très importants. » Essayez les suggestions de Jasper: détendez-vous avec quelques étirements comme la pose de l’enfant, la pose du chat-vache et la rétraction du cou. Ensuite, il suggère quelques exercices de gym comme:

Le visage tire: « L’un des meilleurs exercices pour entraîner vos deltoïdes arrière, ce qui peut être un facteur important pour une bonne posture. Je le recommanderais sur une machine à câble avec une fixation de corde. Une autre façon amusante d’essayer est d’utiliser une barre, en utilisant une poignée très large pour tirer la barre directement sur votre visage. »

« Pull-Ups: « Un exercice de base pour le dos qui aidera au développement général du dos! Il existe une tonne de variantes qui vous aident à cibler différentes parties du dos. Je recommande de faire une prise plus large ou neutre pour commencer – assistée si nécessaire! »

« Mouche inversée: « Un autre excellent exercice pour les deltés arrière et les trapèzes inférieurs. Vous pouvez faire cet exercice avec un câble ou des haltères. »

Derrière chaque bon entraînement se cache une liste de lecture énergique et palpitante. Jasper aime transpirer pour Tiesto et NF, avec un accent sur les paroles inspirantes pour la bande originale de ses plus grands ascenseurs. Marcella se concentre sur le rythme, préférant écouter hip hop et hardstyle EDM suit quand elle joue et fait de l’exercice.

Prêt à augmenter votre fréquence cardiaque? Le dimanche 24 janvier à 10 h HP / 13 h HE, rejoignez Jasper (http://twitch.tv/xfazejasper) et Marcella (http://twitch.tv/nysira) sur Twitch pour un entraînement en direct.

Trouvez de la nouvelle musique pour les jeux ou votre routine d’entraînement avec la reprise par Jasper de notre Démarrer la sélection playlist, qui accompagne une plate-forme en constante croissance de listes de lecture de jeux, de podcasts centrés sur le jeu et de bandes sonores de jeux originales dans le cadre de Spotify Hub de jeu.